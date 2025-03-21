平價串燒店推薦！最便宜只要$20元起！「焦糖楓串燒」插旗台中逢甲夜市商圈啦！獨家漢方烤肉粉和特調醬，帶有迷人焦糖香氣，甜鹹交織超涮嘴～

平價串燒店推薦！這間是逢甲夜市新開幕的「焦糖楓串燒」，他們家串燒走精緻路線，最便宜$20元起就能吃到，採自助式，想吃啥就拿啥，完全無壓力，環境衛生更是五星級規格，食材新鮮，乾淨又整齊，整個很加分！他們家主打100%現點現烤不油炸，搭配獨家漢方烤肉粉和醬油，烤出來的串燒有股迷人焦糖香，甜鹹交織的口感超涮嘴，鹹淡適中而且完全不油膩！對了，「焦糖楓串燒-逢甲店」還有兩層樓的內用座位區，下次來逢甲夜市就來這聚餐小酌一杯吧！

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「焦糖楓串燒逢甲店」就位在逢甲夜市商圈的福星路上，開車來旁邊就是「福星立體停車場」，但很容易客滿，建議停在不遠處的「福上停車場」，位置較多且收費較便宜。

兩層樓店面，一樓是開放式廚房，還能看到師傅現烤串燒過程，另設有單人吧檯座位區，一個人來也能自在地享用串燒。二樓則是超寬敞舒適用餐區，整個氛圍也很棒，沒想到逢甲夜市旁就有這種高規格但又平價的串燒店！

▲焦糖楓串燒菜單價格

冷藏櫃裡的串燒擺放整整齊齊、乾乾淨淨，有近60多種食材，看過去真的很療癒又誘人食慾，每個串燒都有清楚標示名稱，電視牆上也有價格可以參考。

🔺茄子 $20🔺雞胗 $25🔺芋頭籤 $26

🔺甜不辣/豬血糕 $28🔺四季豆 $29

🔺炸豆包 $30🔺豆干/雞皮 $32

🔺烤麻糬/雞尾 $35🔺櫛瓜 $38

🔺蔥肉捲 $39🔺脆皮肥腸 $39

🔺蕃茄牛五花捲 $42🔺雞軟骨串/烤雞翅 $45

所有食材皆為現點現烤，如果不想等候，建議外帶可以提前線上預訂。「焦糖楓」的串燒都有刷上特調醬，再撒上獨門漢方烤肉粉，完全不油炸，吃起來真的完全不油膩，鹹淡適中，不搶走食材本身味道。敢吃「茄子」的人一定要試試，軟嫩中帶著焦香，入口即化。「雞皮」絕對是必點的下酒菜，烤得超級酥脆，搭配漢方烤肉粉後，每一口都是又脆又香！不敢吃雞皮，那推薦你「炸豆包 」，吃起來又爽脆又過癮！

「甜不辣」口感Q彈，搭配漢方粉吃起來也超級香Q～「烤麻糬」也是推薦必點，外脆內軟、甜鹹交織的滋味，真的好吃到不行，不愧是店內人氣食材。「雞軟骨」脆彈口感，非常下酒！

「蔥肉捲」把鮮甜多汁的豬肉片包裹著清脆的青蔥，蔥的甜味完全滲入肉中，每一口都超級享受。「蕃茄牛五花捲」則是將小番茄以鮮嫩的牛五花肉捲起來，咬下去還會爆汁，每一口都是豐富有層次感。

🔺挪威鯖魚 $160

「挪威鯖魚 」魚皮帶著焦脆口感，接著是入口即化的鮮美魚肉，搭配上漢方椒鹽粉完美中和了鯖魚的強烈風味，吃起來更有層次感。想吃飽一點也有「黃金雞油拌飯」可以點，天冷還可以來杯「豚骨清湯」暖暖胃。

🔺廣島大生蠔 $85

「廣島大生蠔」烤的熟度剛好，吃起來不會太生，肥美又多汁，擠點檸檬汁更好吃。

飲料部分冰箱內有多種酒水飲料可以選擇～

🔺百事可樂 (杯裝) $39

🔺萊姆精釀生啤酒 $130

當然少不了現拉生啤酒，焦糖楓串燒的生啤酒跟別人不一樣，提供的是「萊姆精釀生啤酒」，喝下去有淡淡檸檬味，跟啤酒花的苦韻超對味，真的挺順口好喝的，現在還有第二杯半價優惠活動！不喝酒，焦糖楓串燒漢方無烟撒粉也有各式茶飲、果汁以及百事可樂機可以選擇。