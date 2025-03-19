中壢火車站美食其實很多，但是因為前幾年的地下鐵路開拓
再加上現在舊火車站整個拆掉要重建，所以對於這邊的人潮真的影響很大
很多店家都沒辦法撐很久
流動率很快
不過我最近因為在華勛踩了一家爆量雙份蚵仔滷肉飯之後
有格友跟我說，中壢火車站也有一家浮誇的蚵仔蝦仁飯
然後~然後~我就揪很會吃的工程師衝一波了
桃園中壢-美夢成真飯麵屋
電話：0910905898
地址：320桃園市中壢區建國路35號 （點選這裡開始導航）
營業時間：09：00-20：00
公休日：週日
停車資訊：不好停車，建議騎車或坐公車來
美食導航帶你走，讓芽月帶你吃
雖說地址是寫建國路35號，我起初以為是在農會旁邊
但我跟大哥兩個重新走回去找才發現
其實就在建國路上一整排的鐵皮屋這邊
隔壁就是最近討論度也很高的饗圈圈
美夢成真這邊佔了兩個店面的位置
一邊做飲料跟熱壓吐司，一邊則是做飯麵的餐點
兩夫妻一忙起來也是有點自顧不瑕
牆壁上貼了滿滿的菜色照片
其實老板他們可以做的餐點超多耶
第一次我也真的不知道要點什麼
什麼都好想點，但我也真的沒辦法吃很多
幸好我有一個很強大的陪吃
他可以吃很多~~~
美夢成真飯麵館完整菜單品項
美夢成真的餐點真的超多，要飯有飯，要吃麵也有
也有飲料，想吃熱壓吐司也不用擔心
簡直就是萬能的~
爆量鮮蝦鮮蚵蓋飯 190元
我就是為了這個有蚵仔又有鮮蝦的蓋飯來的
底下的蓋飯可以選擇是要滷肉飯還是炒飯
相當的貼心
鮮蝦還是老板娘自己手工剝的哦~~
蚵仔好飽滿又大顆
吃起來口感真的很爽！
我底下配的是滷肉飯，滷肉肉燥的滷度還行
吃起來不會太鹹
單吃的話口味就還不錯
但我喜歡配上一堆料啦~~（笑）
蛋炒飯 40元
不要以為這個蛋炒飯份量很少啊
他的份量很多，碗很深的
這一份吃下去真的超飽，所以很多學生都會點這個40元的蛋炒飯
管飽啊！！！
炒飯的鑊氣有點不足，但是香氣還行，炒飯也是粒粒分明，調味是好的喲
爆量手剝鮮蝦炒飯 210元
這個鮮蝦炒飯裡面可是有滿滿20隻的蝦子
而且是老板娘一一手工剝好
用蝦頭裡面的蝦膏再拌著蝦子快炒炒熟
所以那個蝦子真的味道超濃郁的
簡直就是浮誇的蝦仁飯了啊！！
這個愛吃蝦仁的一定會愛死
老板娘都把殼都剝的超乾淨的
連尾巴都剝掉了~
一口接著一口，真的可以吃蝦吃的好滿足
蔥抓餅 60元
這個蔥抓餅價格小高了一點
但是裡面的蔥真的很多
老板有特別去找的，外皮煎的脆脆的
很好吃
梅干焢肉刈包 60元
我跟工程師看到這個刈包的圖案，就覺得那個梅干焢肉看起來好好吃
就是想吃點肥肉
然後我們兩個就點了一份來吃看看
那個肥肉看起來好誘人啊~~~
上面還有放花生糖粉~~優秀啊！！
這個刈包口感很好
肥肉雖然肥，但是吃起來的口感很好
加了梅干菜還有小黃瓜下去
吃起來是清爽好吃的
份量還不小，相當不錯
米腸抱香腸 70元
他們有兩種香腸，一種是原味的一種是高梁酒香腸
因為我們是內用，所以老板就直接放在盤子上
我這樣也比較好拍
沒想到上面還有淋一點奶油耶
這個組合很好吃
很讓我意外的是
他這個米腸+香腸的組合吃起來是很清爽的
而且給的酸菜酸的很剛好，也不會搶過高梁香腸的氣味
但香腸的肥肉就比較少，瘦肉多點了~比較可惜些
珍珠布丁熱壓吐司 50元
其實我是真的吃的很飽
但是看到他們家的熱壓吐司種類很多
最重要的是看到有珍珠布丁這個口味
你們就知道，丫我就是個布丁控
等到我心大胃小的點完之後，我才驚覺我失心瘋了….
加熱之後，布丁融化在吐司裡面
一挖下去，外酥脆內軟嫩，熱熱的吃相當棒
再配上珍珠，好好吃哦~
算是飯後甜點啦
我後來有再回購第二次，買回家之後，布丁就都被吐司給吸飽了
建議大家現場熱熱的吃~口感最好喲~~
很開心又在中壢挖到寶
而且就在中壢火車站這邊
價格算是親民，雖然很容易忽略掉
但大家也可以多利用大眾運輸工具來吃看看
我第二次有點了蝦多多炒麵，炒麵也好好吃~你們可以試試喲~~
美食導航帶你走，讓芽月帶你吃
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