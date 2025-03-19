中壢火車站美食其實很多，但是因為前幾年的地下鐵路開拓

再加上現在舊火車站整個拆掉要重建，所以對於這邊的人潮真的影響很大

很多店家都沒辦法撐很久

流動率很快

不過我最近因為在華勛踩了一家爆量雙份蚵仔滷肉飯之後

有格友跟我說，中壢火車站也有一家浮誇的蚵仔蝦仁飯

然後~然後~我就揪很會吃的工程師衝一波了

桃園中壢-美夢成真飯麵屋

電話：0910905898

地址：320桃園市中壢區建國路35號 （點選這裡開始導航）

營業時間：09：00-20：00

公休日：週日

停車資訊：不好停車，建議騎車或坐公車來

美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

雖說地址是寫建國路35號，我起初以為是在農會旁邊

但我跟大哥兩個重新走回去找才發現

其實就在建國路上一整排的鐵皮屋這邊

隔壁就是最近討論度也很高的饗圈圈

美夢成真這邊佔了兩個店面的位置

一邊做飲料跟熱壓吐司，一邊則是做飯麵的餐點

兩夫妻一忙起來也是有點自顧不瑕







牆壁上貼了滿滿的菜色照片

其實老板他們可以做的餐點超多耶

第一次我也真的不知道要點什麼

什麼都好想點，但我也真的沒辦法吃很多

幸好我有一個很強大的陪吃

他可以吃很多~~~

美夢成真飯麵館完整菜單品項

美夢成真的餐點真的超多，要飯有飯，要吃麵也有

也有飲料，想吃熱壓吐司也不用擔心

簡直就是萬能的~







爆量鮮蝦鮮蚵蓋飯 190元

我就是為了這個有蚵仔又有鮮蝦的蓋飯來的

底下的蓋飯可以選擇是要滷肉飯還是炒飯

相當的貼心

鮮蝦還是老板娘自己手工剝的哦~~

蚵仔好飽滿又大顆

吃起來口感真的很爽！







我底下配的是滷肉飯，滷肉肉燥的滷度還行

吃起來不會太鹹

單吃的話口味就還不錯

但我喜歡配上一堆料啦~~（笑）

蛋炒飯 40元

不要以為這個蛋炒飯份量很少啊

他的份量很多，碗很深的

這一份吃下去真的超飽，所以很多學生都會點這個40元的蛋炒飯

管飽啊！！！

炒飯的鑊氣有點不足，但是香氣還行，炒飯也是粒粒分明，調味是好的喲







爆量手剝鮮蝦炒飯 210元

這個鮮蝦炒飯裡面可是有滿滿20隻的蝦子

而且是老板娘一一手工剝好

用蝦頭裡面的蝦膏再拌著蝦子快炒炒熟

所以那個蝦子真的味道超濃郁的

簡直就是浮誇的蝦仁飯了啊！！

這個愛吃蝦仁的一定會愛死

老板娘都把殼都剝的超乾淨的

連尾巴都剝掉了~

一口接著一口，真的可以吃蝦吃的好滿足







蔥抓餅 60元

這個蔥抓餅價格小高了一點

但是裡面的蔥真的很多

老板有特別去找的，外皮煎的脆脆的

很好吃

梅干焢肉刈包 60元

我跟工程師看到這個刈包的圖案，就覺得那個梅干焢肉看起來好好吃

就是想吃點肥肉

然後我們兩個就點了一份來吃看看

那個肥肉看起來好誘人啊~~~







上面還有放花生糖粉~~優秀啊！！

這個刈包口感很好

肥肉雖然肥，但是吃起來的口感很好

加了梅干菜還有小黃瓜下去

吃起來是清爽好吃的

份量還不小，相當不錯







米腸抱香腸 70元

他們有兩種香腸，一種是原味的一種是高梁酒香腸

因為我們是內用，所以老板就直接放在盤子上

我這樣也比較好拍

沒想到上面還有淋一點奶油耶

這個組合很好吃

很讓我意外的是

他這個米腸+香腸的組合吃起來是很清爽的

而且給的酸菜酸的很剛好，也不會搶過高梁香腸的氣味

但香腸的肥肉就比較少，瘦肉多點了~比較可惜些







珍珠布丁熱壓吐司 50元

其實我是真的吃的很飽

但是看到他們家的熱壓吐司種類很多

最重要的是看到有珍珠布丁這個口味

你們就知道，丫我就是個布丁控

等到我心大胃小的點完之後，我才驚覺我失心瘋了….

加熱之後，布丁融化在吐司裡面

一挖下去，外酥脆內軟嫩，熱熱的吃相當棒

再配上珍珠，好好吃哦~

算是飯後甜點啦

我後來有再回購第二次，買回家之後，布丁就都被吐司給吸飽了

建議大家現場熱熱的吃~口感最好喲~~







很開心又在中壢挖到寶

而且就在中壢火車站這邊

價格算是親民，雖然很容易忽略掉

但大家也可以多利用大眾運輸工具來吃看看

我第二次有點了蝦多多炒麵，炒麵也好好吃~你們可以試試喲~~

美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

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