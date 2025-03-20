解決婆婆媽媽困擾的清明節料理，芳師傅私房料理 團隊幫你準備好了

不僅可以拜拜祭祖，拜完後還可以大口享用

讓婆婆媽媽們不用忙碌，解決現代人最需要的便利、快速

清明節外帶套餐就來 芳師傅私房料

可以5～6人享用的外帶套餐，很超值！真的可以吃很飽

都是主廚團隊當天準備、烹飪，澎派好料都在這裡

清明節大家拜祖先，拜拜套餐外帶回家好便利

清明連假祭祖拜拜必備美食佳餚、三牲禮

清明節祭祖餐點也不能隨便做準備

都是主廚團隊費盡心思所準備

可以拜拜、可以享用美食，滿足全家人的胃口

像我不太會煮飯、婆婆年紀大也不想讓她忙碌

幫媽媽、婆婆準備好 清明節套餐，直接來外帶

祭祖餐點快速準備，拜完還可以全家一起用餐

清明節套餐到4/30號，只要提早預訂馬上送 高山冷泡茶一瓶

加入芳師傅私房菜官方Line帳號： @vxx0258h

芳師傅私房菜 | 拜拜套餐、外帶套餐、清明節外帶

位置：高雄市三民區明哲路15號

營業時間：11：00～14：00、17:00~20:00(週三公休)

電話： 07 345 5276

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高雄清明餐外帶，可以來芳師傅私房料理

清明三牲澎派祭祖，帶有家常風味、家人長輩熟悉的滋味

芳師傅私房料理餐廳一直是便利的美食館

不僅團圓飯、母親節套餐、過年過節餐點，都會幫大家準備好

連清明套餐都準備好了，直接帶回家祭祖拜拜、拜完跟家人分享吃

清明節套餐價格不僅實惠划算

上面雖然寫4人套餐，5～6人吃都沒問

還備有池上米白飯，提早預訂 加贈 高山冷泡茶一瓶

清明拜拜套餐四人$3000元

拜拜後可以直接吃，或者稍微加熱即可食用

不用早起採買、不用烹飪、不用好手藝

就可以準備好清明拜拜套餐

只要預訂加贈 高山冷泡茶一瓶

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清明拜拜套餐四人$3000元

。黃金煙燻雞

。滑蛋鮮蝦仁

。糖醋海鱸魚

。蘇杭東坡肉附夾餅

。XO醬澎湖小卷

。腐竹炒菠菜

。港式精燉煲湯

。池上香Q米飯

祭祖拜拜準備 三牲禮，豬肉、魚肉、雞肉，這一套外帶餐都有

黃金煙燻雞

拜拜都少不了雞肉，雞肉使用煙燻的方式入味

整個香甜帶出甘甜滋味，鹹香夠味保有雞肉本身嫩度

雞肉外皮帶有Q度，完全滲入煙燻香氣提味黃金煙燻雞

越吃越唰嘴，不用復熱就可以大口享用

香甜順口，大人小孩都喜歡的煙燻風味

肉保有嫩度，可以吃到雞肉本身的新鮮滋味

滑蛋鮮蝦仁

帶有厚實度的滑蛋鮮蝦仁，雞蛋用料跟鮮蝦用料都很多

光是鮮蝦超過6尾以上，都是精心挑選過的大白蝦

整個蛋帶有厚度，帶出蝦的鮮味與脆度

好好吃的滑蛋鮮蝦仁，讓小孩都不挑食了

糖醋海鱸魚

繁雜工法，處理過的海鱸魚要先炸過

爆香糖醋醬，醬汁外帶都會另外裝

要吃的時候可以把糖醋醬加熱淋上即可

海鱸魚一整尾，也適合拜拜

糖醋不僅醬料多，裡面還有很多洋蔥、甜椒、毛豆，增加口感

主廚有貼心把海鱸魚切開，很輕鬆便利夾取大口享用

肉質很細嫩，加上酸甜夠味的糖醋香氣，真的很開胃

蘇杭東坡肉附夾餅

燉煮超過數小時的蘇東坡肉，會配上主廚特製滷醬

蘇東坡肉會配上夾饃，可以搭配夾饃一起吃

蘇杭東坡肉附夾餅

淋上滷醬滋潤，整個香甜入味帶有軟度外皮入口即化

引出香甜滋味，帶出層次香氣，肉質不柴唷!

可以搭配夾饃，整個大口咬下很過癮

肉整個都爆出來，甘甜夠味，一分就好飽

不吃米飯，我光吃這份就快飽了

光是這蘇東坡肉就讓家人大讚

XO醬澎湖小卷

使用澎湖小卷，搭配XO醬帶點鹹香辣味

每一口都可以吃到小卷鮮味，連花椰菜都很入味

小卷口感很軟嫩，保有本身天然鮮味，順口好吃讓我好愛

腐竹炒菠菜

菠菜跟豆皮很搭，細嫩菠菜好咀嚼

帶有豆香滋味，不油膩的炒青菜

港式精燉煲湯

使用大頭菜燉煮的港式煲湯，帶出大骨肉香氣甜味

湯頭煨到很入味，不僅湯頭夠味、蔬菜都很軟嫩

湯可以再復熱，真的很香醇好喝

釋放出大頭菜的香氣甜味，入口帶有綿密蔬菜口感

湯頭好喝不油膩，可以喝上兩碗以上沒問題

使用的肉骨都帶有肉，還可以啃食，連紅蘿蔔都軟嫩了

提早預訂，免費贈送一瓶 高山冷泡茶

高雄清明祭祖桌菜外帶，不用換盤子

直接打開來擺放祭祖，拜完就可以跟家人開吃

這樣一套3000元，5~6人吃都沒問題

聚餐、外帶套餐都可以找芳師傅私房菜

都能先做預訂，讓店家便利準備

特定節日、過年過節都會推出超值套餐，一起來外帶吧！

芳師傅私房料理可以客製化餐點，只要提早跟店家聯繫與溝通

都可以訂客製化桌菜，甚至圓滿餐