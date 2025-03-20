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婆婆媽媽拜拜煩惱準備什麼？！芳師傅私房料理都幫你款好了 x 拜拜套餐、外帶套餐、清明節外帶美食 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2025-03-20 08:18:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

婆婆媽媽拜拜煩惱準備什麼？！芳師傅私房料理都幫你款好了 x 拜拜套餐、外帶套餐、清明節外帶美食 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

解決婆婆媽媽困擾的清明節料理，芳師傅私房料理 團隊幫你準備好了
不僅可以拜拜祭祖，拜完後還可以大口享用
讓婆婆媽媽們不用忙碌，解決現代人最需要的便利、快速
清明節外帶套餐就來 芳師傅私房料
可以5～6人享用的外帶套餐，很超值！真的可以吃很飽
都是主廚團隊當天準備、烹飪，澎派好料都在這裡

清明節大家拜祖先，拜拜套餐外帶回家好便利
清明連假祭祖拜拜必備美食佳餚、三牲禮

清明節祭祖餐點也不能隨便做準備
都是主廚團隊費盡心思所準備
可以拜拜、可以享用美食，滿足全家人的胃口

像我不太會煮飯、婆婆年紀大也不想讓她忙碌
幫媽媽、婆婆準備好 清明節套餐，直接來外帶
祭祖餐點快速準備，拜完還可以全家一起用餐

清明節套餐到4/30號，只要提早預訂馬上送 高山冷泡茶一瓶

加入芳師傅私房菜官方Line帳號： @vxx0258h

芳師傅私房菜 | 拜拜套餐、外帶套餐、清明節外帶
位置：高雄市三民區明哲路15號
營業時間：11：00～14：00、17:00~20:00(週三公休)
電話： 07 345 5276
芳師傅私房菜官方Line帳號： @vxx0258h
粉絲團：Facebook

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高雄清明餐外帶，可以來芳師傅私房料理
清明三牲澎派祭祖，帶有家常風味、家人長輩熟悉的滋味

芳師傅私房料理餐廳一直是便利的美食館
不僅團圓飯、母親節套餐、過年過節餐點，都會幫大家準備好
連清明套餐都準備好了，直接帶回家祭祖拜拜、拜完跟家人分享吃

清明節套餐價格不僅實惠划算
上面雖然寫4人套餐，5～6人吃都沒問
還備有池上米白飯，提早預訂 加贈 高山冷泡茶一瓶

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清明拜拜套餐四人$3000元

拜拜後可以直接吃，或者稍微加熱即可食用
不用早起採買、不用烹飪、不用好手藝
就可以準備好清明拜拜套餐
只要預訂加贈 高山冷泡茶一瓶

加入芳師傅私房菜官方Line帳號： @vxx0258h

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清明拜拜套餐四人$3000元

。黃金煙燻雞
。滑蛋鮮蝦仁
。糖醋海鱸魚
。蘇杭東坡肉附夾餅
。XO醬澎湖小卷
。腐竹炒菠菜
。港式精燉煲湯
。池上香Q米飯

祭祖拜拜準備 三牲禮，豬肉、魚肉、雞肉，這一套外帶餐都有

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黃金煙燻雞
拜拜都少不了雞肉，雞肉使用煙燻的方式入味
整個香甜帶出甘甜滋味，鹹香夠味保有雞肉本身嫩度

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雞肉外皮帶有Q度，完全滲入煙燻香氣提味黃金煙燻雞

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越吃越唰嘴，不用復熱就可以大口享用

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香甜順口，大人小孩都喜歡的煙燻風味

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肉保有嫩度，可以吃到雞肉本身的新鮮滋味

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滑蛋鮮蝦仁
帶有厚實度的滑蛋鮮蝦仁，雞蛋用料跟鮮蝦用料都很多
光是鮮蝦超過6尾以上，都是精心挑選過的大白蝦

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整個蛋帶有厚度，帶出蝦的鮮味與脆度

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好好吃的滑蛋鮮蝦仁，讓小孩都不挑食了

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糖醋海鱸魚
繁雜工法，處理過的海鱸魚要先炸過
爆香糖醋醬，醬汁外帶都會另外裝
要吃的時候可以把糖醋醬加熱淋上即可

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海鱸魚一整尾，也適合拜拜

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糖醋不僅醬料多，裡面還有很多洋蔥、甜椒、毛豆，增加口感

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主廚有貼心把海鱸魚切開，很輕鬆便利夾取大口享用
肉質很細嫩，加上酸甜夠味的糖醋香氣，真的很開胃

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蘇杭東坡肉附夾餅
燉煮超過數小時的蘇東坡肉，會配上主廚特製滷醬

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蘇東坡肉會配上夾饃，可以搭配夾饃一起吃

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蘇杭東坡肉附夾餅

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淋上滷醬滋潤，整個香甜入味帶有軟度外皮入口即化
引出香甜滋味，帶出層次香氣，肉質不柴唷!

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可以搭配夾饃，整個大口咬下很過癮
肉整個都爆出來，甘甜夠味，一分就好飽

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不吃米飯，我光吃這份就快飽了
光是這蘇東坡肉就讓家人大讚

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XO醬澎湖小卷
使用澎湖小卷，搭配XO醬帶點鹹香辣味
每一口都可以吃到小卷鮮味，連花椰菜都很入味

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小卷口感很軟嫩，保有本身天然鮮味，順口好吃讓我好愛

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腐竹炒菠菜
菠菜跟豆皮很搭，細嫩菠菜好咀嚼

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帶有豆香滋味，不油膩的炒青菜

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港式精燉煲湯
使用大頭菜燉煮的港式煲湯，帶出大骨肉香氣甜味
湯頭煨到很入味，不僅湯頭夠味、蔬菜都很軟嫩

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湯可以再復熱，真的很香醇好喝

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釋放出大頭菜的香氣甜味，入口帶有綿密蔬菜口感

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湯頭好喝不油膩，可以喝上兩碗以上沒問題

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使用的肉骨都帶有肉，還可以啃食，連紅蘿蔔都軟嫩了

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提早預訂，免費贈送一瓶 高山冷泡茶

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高雄清明祭祖桌菜外帶，不用換盤子
直接打開來擺放祭祖，拜完就可以跟家人開吃
這樣一套3000元，5~6人吃都沒問題

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聚餐、外帶套餐都可以找芳師傅私房菜
都能先做預訂，讓店家便利準備
特定節日、過年過節都會推出超值套餐，一起來外帶吧！

芳師傅私房料理可以客製化餐點，只要提早跟店家聯繫與溝通
都可以訂客製化桌菜，甚至圓滿餐

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美味度
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服務品質
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裝潢氣氛
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CP值
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