過去來礁溪 都是跟家人或旅行團

去(2024)年初冬的潤餅獵人之旅(台中/新竹/桃園/雙北/花蓮/宜蘭)則是我首次獨自來礁溪

除了住背包客青旅，也走一個非觀光客景點的模式

就是吃潤餅(重點)，還有就是我從GoogleMap找到的「有麵煮私房小吃」

光看照片就七八成肯定這餛飩是好吃，果真很不錯

宜蘭旅遊資訊可參考

→ KLOOK客路 宜蘭旅遊活動

→ Agoda 宜蘭住宿推薦

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餐廳名稱：有麵煮私房小吃-溫泉店(宜蘭縣礁溪鄉溫泉路59號)

餐廳連結：FB粉絲專頁 UberEats線上訂餐

營業資訊：03-9887890 週四至二11:00-20:30；週三休

分店資訊：

▪ 礁溪本店(宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段33號)

▪ 頭城交流道店(宜蘭縣礁溪鄉礁溪路七段51號)

餐點介紹：麵食/湯類/單點累/小菜

用餐日期：2024.11



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▲有麵煮私房小吃-溫泉店 店面

就在礁溪車站前的路，從車站走約3分鐘即抵達

(客串演出: J哥)

▲有麵煮私房小吃-溫泉店 用餐環境

▲有麵煮私房小吃-溫泉店 小菜區

每盤都是50元，偏貴

鮮蝦抄手 NT 80 👍

內容：蝦仁餛飩五顆、肉燥、豆芽菜，客製化不加辣油

肉燥是用全瘦肉香菇和洋蔥熬煮，肉香濃且有洋蔥的甜味，不鹹也不油膩，直接吃也很好吃

▲餛飩包成扁正方形，我是第二次看到這種方形造型餛飩，第一次是在嘉義西區 吉興鮮蝦餛飩

▲餛飩皮薄而不易破，滑嫩細緻；豬肉餡瘦，吃不到肥肉顆粒但也沒有肉燥的顆粒感，細緻到有點像是肉末或泥，就是蠻單純無太多調味的肉香，沒有很明顯鹹鮮味。肉餡中會有一整尾或半尾約五塊銅板大小的蝦仁，味道和口感不太明顯，我覺得沒有加的必要，單純豬肉餡就夠好吃了

→[統整包]餛飩/抄手/雲吞/扁食

有麵煮私房小吃-溫泉店 菜單(拍攝日期：2024.11)

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→ ezTravel 易遊網

以上。