雲雀集團涮乃葉來基隆設分店了，這次選在基隆好食城，讓你一邊看海一邊吃火鍋，擁有大片的落地窗可以欣賞窗外美景，平日460元起吃到飽，假日也只要多40元，加110元就有海鮮通通吃到飽，肉品現點現切無限享用，自助吧有新鮮蔬菜、飲料、烏龍麵、咖哩飯、雙淇淋、甜點等隨你吃，真是物超所值，成為基隆CP值高吃到飽火鍋店。

天冷就想吃鍋，對於喜歡火鍋吃到飽，涮乃葉CP值算高的，不僅可以吃到飽，還可以吃到健康、精緻、新鮮的食材，重點是這裡的肉品相當好吃，且還有超多湯頭可選。

地點就在好食城二樓，周邊有停車場相當方便。

基隆海景第一排景觀餐廳--涮乃葉 基隆好食城店，影片分享

涮乃葉有分好幾種肉品吃到飽，加110元海鮮肉品吃到飽，晚餐、假日多40元，最新DM以店家為主。

涮乃葉以「健康新鮮」為概念，堅持提供精選肉品、新鮮蔬菜、獨家湯底、特調醬料，為物超所值的涮涮鍋吃到飽。

發現它的野菜自助吧餐點超多樣又新鮮，感覺每樣都經過挑選，屬精緻吃到飽

自助吧除新鮮蔬菜，冰沙、咖啡、烏龍麵、咖哩飯、雙淇淋、紅豆湯、蛋糕甜點等通通無限享用。

我最愛的就是它的蔬菜吧，還有韓國泡菜和山茼蒿，每樣看起來都很新鮮，營養又美味～

這裡採線上點餐，使用機器人送餐還可以收盤子，超可愛的～

肉肉控來這就對了，超有成就感～看吃了幾盤

飯後來碗熱騰騰紅豆湯，超幸福的～

最後再自製抺茶牛奶雙淇淋，感覺飽到晚餐都不用吃了～

涮乃葉跟你一起珍惜食物，保護地球，拍照無剩餘食材，立即贈送優惠卷限下次使用。

周邊景點：基隆塔

搭電梯可以直達基隆塔頂端觀景平台，一出來就有360度無敵山海美景。

基隆塔頂端有座突出去的無敵觀景台，可以360度欣賞基隆山海美景～

周邊新景點：重新整修後的中正公園兒童遊戲場

公園內有三層樓高的步步高升遊戲塔、磨石子溜滑梯、鳥巢鞦韆等。

基隆中正公園兒童遊戲區又叫中正公園希望之丘兒童遊戲場。

周邊景點：信二防空洞

信二防空洞入口位在中正公園牌樓旁、信二立體停車場對面。

洞內分東西兩坑，可穿梭其中，坑道裡面全是天然壁岩。

涮乃葉 基隆好食城店：基隆市中正區中正路3號2樓；營業時間：平日：11:00-23:00；假日：10:30-23:00

信二防空洞：基隆市中正區信二路284-1號；營業時間10:00-18:00（周一公休）

基隆必吃【義美自助石頭火鍋】基隆第一名人氣火鍋/想吃什麼自己拿/現場洋蔥爆香美味湯底/吃過一次就會上癮的火鍋店

文章標籤