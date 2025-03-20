宸軒園-粵菜海鮮（中興店） 主打精緻廣東菜與新鮮海鮮，美味港點，菜色眾多、價錢實惠，大宴小酌兩相宜，

現在推出母親節餐每桌只要8800起，就能享用到11道山珍海味和甜點水果，菜色澎湃物超所值，

店內除了桌菜宴席服務也可單點各式粵菜海鮮、港點，也有提供包廂，KTV歡唱設備，

是在地人愛去的美食餐廳，也是請客饗宴、尾牙春酒、家庭聚餐的推薦好去處。

若不方便前往用餐 宸軒園 也有提供桌菜外帶、外燴，宅配的服務，

清明掃墓祭祖拜拜也有提供各式合菜，客製化的服務保證吃到的人都心滿意足，

有需要的朋友直接加入宸軒園官方line預約

宸軒園粵菜海鮮 在新店有兩家分店，中興店、安民店

安民店位於新店安民街86號1 樓

這次是來距離我們比較的近的中興店

宸軒園-粵菜海鮮（中興店） 位於新店中興路上醒目的藍色招牌讓人一眼就看到

找餐廳吃飯最怕交通不方便，來 宸軒園 就不用擔心這些問題

開車的朋友，車子可以停路邊停車格或是新店區公所、北新停車場...

搭公車的朋友，店門口就有公車站牌， 8 、647、綠3 站名：中興路一段

像我們是搭捷運，在捷運新店區公所站下車，１號出口步行約８分鐘左右

宸軒園粵菜海鮮中興店 不論是開車或搭車都很便利

宸軒園粵菜海鮮-中興店

地址：新北市新店區中興路一段141號

電話：02-2915 6006

官方LINE預約：@708wtaxh

營業時間：11:00-14:30 ＆ 17:00-21:00

粉專：宸軒園-粵菜海鮮（中興店）

宸軒園-安民店 港式粉 飯 麵

地址：新北市新店區安民街86號

電話：02-8666 0286

營業時間：11:00-14:30 ＆ 17:00-21:00

粉專：宸軒園-港式粉.飯.麵（安民店）





宸軒園-粵菜海鮮（中興店） 全年無休連續假期都有正常營業，門口有擺放菜單供參考

第一次來的朋友，單點可以參考一下店家的人氣排行榜

我個人大推 金蒜豬肋排、清蒸石斑

用餐空間分一樓跟 B１, 一樓為4-6座位為主

明亮的採光，加上寬敞的空間，讓人感覺好舒適

若想要低調用餐不受打擾，一樓也有一間獨立的小包廂

可以容納8人左右，有需要可以私訊店家唷

B1空間更寬敞6-8桌的大圓桌，非常適合辦宴席，可以容納兩台遊覽車的客人，

一樓加B１開席10桌絕對沒問題，宸軒園-粵菜海鮮（中興店） 是往返碧潭、烏來觀光景點必經之路，

店家對面是前往獅子山步道，出遊回程可以安排一下在這用餐唷

附設KTV歡唱設備，很適合這在舉辦家族聚會、尾牙春酒、喜慶宴會，

可以一邊用餐一邊歡唱 賓主盡歡。

來 宸軒園 用餐，可以試試店家特製飲品

我喜歡港式凍檸茶，帶點檸檬的清香味酸酸甜甜好好喝

粉絲好康大放送~

單點菜色優惠，即日起至4/15（平日限定連續假期不適用）

※ 主食 粉、飯、麵、全面八折

※ 單點炒菜類 3 樣以上，贈白飯 1 碗

平日用餐只要出示這篇文章 FB & IG 即享優惠

宸軒園中興店 2025母親節套餐菜單

只要8800起就能享用澎派超值的桌菜，

早鳥優惠

4/10前預訂，即贈戚風蛋糕１個＋２瓶飲料

4/11-4/25預訂，贈威風蛋糕１個

這麼棒的優惠，心動不如馬上行動，快立馬手刀訂起來

慰勞一下辛苦的媽咪，帶媽咪來 宸軒園-粵菜海鮮（中興店） 吃好料

這次是選擇 $8800 的母親節套餐，滿滿一桌的山珍海味是不是很澎湃，不僅擺盤大氣

餐點的味道也絲亳不馬虎，這些全是來自 宸軒園駐店 香港老師傅的手藝

和風櫻桃鴨

以圓型容器擺放霸氣十足，加上講究的擺盤，一上桌就好吸睛唷





櫻桃鴨帶點淡淡的煙燻味，鴨肉紮實不柴，搭配清爽生菜水果一起入口，口感好有層次唷





蔥油水晶雞

油亮亮的水晶雞配上水嫩青蔥，好賞心悅目唷

雞肉軟嫩多汁雞皮Ｑ彈，帶點微微的鹹度更能帶出雞肉的鮮甜，單吃就很夠味

也可以沾點醬汁，雞肉會更加細緻滑嫩香氣十足





御膳佛跳牆

每次吃佛跳牆都有挖寶藏的感覺，宸軒園佛跳牆用料實在隨手一撈滿滿都是料

雞肉、排骨、豬腳、魚皮、栗子、香菇...用料超澎湃，保證長輩們吃了笑開懷





養身藥膳蝦

新蝦的蝦子加了枸杞、紅棗、當歸等養身藥材一起入菜

蝦肉緊實又彈牙，吸附了藥膳的香氣，感覺好養生唷～







清蒸海石斑

新鮮的魚只要簡單清蒸就很美味鮮甜，

魚肉質厚實魚皮Ｑ彈，加上醬汁和蔥絲一起食用味道更鮮美

石班魚刺不多很適合長輩小孩食用





金蒜豬肋排

好喜歡這道菜， 豬肋排外皮酥脆，肉質鮮嫩多汁，蒜香濃郁，越啃越香讓人意猶未盡。







櫻花蝦米糕

櫻花蝦配上米糕真的好速配，鮮甜的櫻花蝦讓軟Q米糕口感豐富香氣十足

吃一碗就好有飽足感，別再說吃桌菜不會飽，大食量的朋友可以來試試唷





錦繡八珍翅

以各種珍貴食材，搭配魚翅為主的高級料理，魚翅入味口感多層次，吃這道菜可以感受到師傅滿滿的用心。







小卷米粉鍋

新鮮的小卷和米粉為主要食材，加上高湯一起熬煮，米粉滑順小卷口感Q彈，湯鮮味美讓人暖心又暖胃。





精緻甜美點

甜點外表像金條好喜氣唷，外皮脆脆的像餅乾一樣，內饀溫熱Ｑ彈，外酥內軟，一定要趁熱吃唷

寶島鮮果皿

吃飽喝足後，一定要吃點新鮮水果幫助消化一下，來個完美Ending ~

看完菜色介紹是不是覺得母親節套餐物超所值，只要8800起就能享受香港老師傅精心設計的美味桌菜，

2025母親節還沒決定要去那吃飯慶祝嗎？趁著時間還早趕快手刀預約 宸軒園(中興店)官方LINE ，4/25前預訂還有早鳥優惠唷！

宸軒園粵菜海鮮-中興店

地址：新北市新店區中興路一段141號

電話：02-2915 6006

官方LINE預約：@708wtaxh

營業時間：11:00-14:30 ＆ 17:00-21:00

粉專：宸軒園-粵菜海鮮（中興店）

宸軒園-安民店 港式粉 飯 麵

地址：新北市新店區安民街86號

電話：02-8666 0286

營業時間：11:00-14:30 ＆ 17:00-21:00

粉專：宸軒園-港式粉.飯.麵（安民店）

文章標籤