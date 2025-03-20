



▲有沒有人跟我一樣，才到月中就開始手頭吃緊，要不是嘉義新開了家〝逸小鍋鍋物〞，我根本不敢答應和同事、和姊妹的聚餐，就怕月底又要啃麵包了。

免服務費，二十多款鍋物最低只要170元起，還附免費自助吧(麵食、冷熱飲品、冰/霜淇淋、各式醬料、餅乾、火鍋配料、白飯等)吃到飽。

除此之外，平日10:00～16:00內用享免費招待30元小菜乙份，任點2鍋麻辣鍋系列就送麻辣滷鴨血一份，CP值超高！

▼逸小鍋以「線上點餐」為主，若不擅長使用手機的話，也可直接至櫃檯索取紙本劃單。

▼如果你跟我一樣愛吃辣，就絕對不能錯過麻辣鍋系列，經典川香麻辣湯頭搭配香濃牛奶的「奶香麻辣鍋」，味道溫和不嗆辣，即使是不怎麼能吃辣的姊妹也很喜歡。

雖然是平價小火鍋，這裡面的用料卻一點也不馬虎，滿滿一大鍋的蔬菜、火鍋料、肉片，麻辣鍋必搭的鴨血、油條當然也不能少。

奶香麻辣鍋

逸小鍋鍋物的肉片還可以加價升級成牛肉、羊肉、魚片和雞腿排，鮮嫩牛肉片一入口滿嘴肉香。

只需煮一下子就吸取了麻辣湯汁的油條，外層還帶點酥脆，內層卻吸滿湯汁，這口感吃起來也太讚了吧！

▼我也很推薦這裡的「酸菜白肉鍋」，採用清爽的清湯湯底，搭配滿滿一大鍋的青菜、火鍋料、肉片和酸白菜，建議稍微煮久一點，才能讓酸白菜的酸味充分融入湯頭。

逸小鍋鍋物的肉片份量超大方，每鍋都給到八片之多。

酸菜白肉鍋

▼如果你還覺得不夠過癮，現在單點豬肉片、干貝享買一送一優惠，兩倍份量吃得好滿足。

不得不說，逸小鍋鍋物選用的干貝雖小，味道卻非常鮮甜，即使是放進麻辣鍋裡煮，也不會被濃郁的辣味給搶走風采，反而更加分！

因為，這裡的每一款湯頭都是店家精心研發、費時熬製而成，從食材的挑選到熬煮的火候，無不展現出店家對品質的堅持和對口味的講究。

光是這層次感豐富的獨家湯頭，就非常值得你來逸小鍋鍋品嚐一番，還有4款素食湯底可以選擇喔！

▼除此之外，逸小鍋自助吧還提供了多種主食選擇，光是白飯就提供了椰香咖哩、壽喜燒、麻辣醬、肉鬆可以拌飯。

私心推薦這裡的壽喜燒醬，醬香濃郁，淋在白飯上簡直是絕配，鹹甘滋味讓人一口接一口，忍不住就吃了兩大碗。

▼以及王子麵、意麵、雞絲麵、烏龍麵、細冬粉、寬冬粉、黃麵等多款麵食，讓你盡情享受不同口感的主食。

我覺得逸小鍋鍋物非常貼心的一點是，裸裝的烏龍麵、細冬粉、寬冬粉、黃麵，以及魚板、豆芽菜等食材，都是放在冰箱裡保鮮，而不是置於室溫中，吃起來更安心。

這裡的碗盤都是結帳時提供，比起成堆放在自助區更衛生。

▼就連火鍋沾醬都是採用掀蓋式，不過，逸小鍋鍋物的湯頭和食材本身就很有味道、不死鹹，吃完才發現醬料根本沒有用武之地。

▲▼基本的冷熱飲、冰淇淋當然少不了，還有香濃霜淇淋可以吃耶～

這麼豐富多樣的自助吧，居然只要170元起就可以盡情享用，你從主餐到甜點都能得到滿足，根本不怕吃不飽，甚至還可以一餐抵多餐，不誇張！

你以為逸小鍋的CP值就只有這樣而已嗎？

▲現在只要在平日10:00~16:00內用開鍋，並在Google給予評價，就能免費獲得30元小菜一份，就連鍋料也能自行選擇，超額直接補差價即可，非常大方！

▼真心推薦點「麻辣滷雙拼」的CP值最高，一次就可以吃到他們家的滷臭豆腐和滷鴨血。

麻辣滷雙拼

看似簡單的滷臭豆腐，一入口就能感受到又臭、又辣、又香的多重風味，過癮到會讓人忍不住一口接一口，完全停不下來，

更讓我驚豔的是，這裡的麻辣滷鴨血不只辣得過癮，在溫和的辣味之中，還能品嚐到鴨血本身的香氣，真的好好吃喔～

麻辣滷鴨血

任點2鍋麻辣鍋系列就直接送麻辣滷鴨血一份。

如果在平日10:00~16:00以外的時段內用開鍋，給予Google評價的話，則是可以兌換一顆蛋加菜。

我之所以這麼喜歡逸小鍋，不僅僅只是它平價、CP值高，還非常貼心提供共鍋服務，這對於小鳥胃來說真的超甘心。

共鍋110公分以上收費80元、140公分以上收費100元(可全額抵單點)，雖然共鍋無法享有其他優惠，但還是能夠吃到飽，尤其在月底荷包告急的時候，更是我的口袋救星啊！

▲外帶自取熟食小火鍋，不只比內用便宜10元，還加送一瓶飲料。

嘉義逸小鍋就位於仁愛路上，距離嘉義車站不到10分鐘的步程，從早上10點開到晚上10點、中午不休息。

▲店內的用餐環境寬敞、乾淨又明亮，除了一樓的舒適空間，用餐尖峰人太多或是團體聚餐時，還提供了二樓空間可以內用喔！

不過話說回來，嘉義人到底多晚吃中餐啊，我們吃完都快一點半了，來店內用的客人怎麼反而多了起來？

逸小鍋鍋の物 - 嘉義仁愛店

營業時間：10:00～22:00

電話：05-225-9797

地址：嘉義市西區仁愛路452號

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加盟專線：0927-527-933

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逸小鍋鍋の物 - 中壢健行總店

營業時間：10:00~23:00

電話：03-428-5757

地址：桃園市中壢區健行路245-1號

粉絲頁：逸小鍋鍋の物-中壢健行總店