久違再訪19to1
已經吃好幾回 回回都很喜歡
這次來品嘗醬燒系列
可以無限制的加價加量
每加50%重量 只要+$50
本次餐點｜
秘製醬燒香煎慢舒牛排（100g) $349
重量升級500% +$500
秘製醬燒低脂嫩雞胸(150g) $299
重量升級 50% +$50
開心果可朗芙 +$38
（兩份任意套餐即可加價點購）
醬燒系列有雞/豬/牛 三種可選
都可以無限制的加價加量
每加50%重量 只要+$50
加越多賺越多
醬燒系列非常適合重口味的人
熱鑄鍋鐵板淋上醬汁
唰～滋滋作響!!醬香蒜香直撲鼻!!
鹹蒜味香濃鹹甜還帶有洋蔥的香甜味
秘製醬燒香煎慢舒牛排
選用美國牛後腰脊肉的部位
先在鐵板煎出牛脂香
再火烤炙出香氣
口感柔嫩又帶有不需費力的咬勁
牛脂香十足 外層還有的微焦脆感
大概7分熟的肉質 好吃!!!
秘製醬燒低脂嫩雞胸
舒肥的嫩雞胸
一樣會先煎過在炙燒
雞胸肉蘸上鐵板的醬汁
也很不賴耶
鐵板裡會附上香烤時蔬
烤時蔬香氣跟水份口感都有保留
真的很好吃🤤🤤🤤🤤
還有薯泥跟醬汁融合
口感挺綿密
🌟三月底前優惠活動
「任點兩份套餐加價$38 加購開心果可朗芙 」
開心果可朗芙
整顆的草莓加上開心果奶霜
夾層川田手切冰淇淋 淋上蜂蜜
可朗芙吃起來酥香脆 整體的口感層次豐富
秘製醬燒系列可加價$50
享沙拉或手工甜點
手工沙拉
沙拉裡除了生菜
還有毛豆/南瓜/雞胸等 很健康
個人喜歡和風或油醋的醬汁
手工甜點
提拉米蘇
中間夾杏仁角
添口感也多了堅果的香氣
內用一樣是湯品、飲料、麵包無限續
店內原本需加價的冰滴咖啡也改成免費供應
（但建議需先電話預留 ）
湯品有濃湯跟羅宋湯
醬料有蘑菇醬、黑胡椒醬
還有很適合沾麵包的茄醬
店家資訊｜
高雄市左營區民族一路948號2F
11:00-14:00、17:00-20:00
07-359-9800
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