久違再訪19to1

已經吃好幾回 回回都很喜歡

這次來品嘗醬燒系列

可以無限制的加價加量

每加50%重量 只要+$50

本次餐點｜

秘製醬燒香煎慢舒牛排（100g) $349

重量升級500% +$500

秘製醬燒低脂嫩雞胸(150g) $299

重量升級 50% +$50

開心果可朗芙 +$38

（兩份任意套餐即可加價點購）

醬燒系列有雞/豬/牛 三種可選

都可以無限制的加價加量

每加50%重量 只要+$50

加越多賺越多

醬燒系列非常適合重口味的人

熱鑄鍋鐵板淋上醬汁

唰～滋滋作響!!醬香蒜香直撲鼻!!

鹹蒜味香濃鹹甜還帶有洋蔥的香甜味

秘製醬燒香煎慢舒牛排

選用美國牛後腰脊肉的部位

​

先在鐵板煎出牛脂香

再火烤炙出香氣

口感柔嫩又帶有不需費力的咬勁

牛脂香十足 外層還有的微焦脆感

大概7分熟的肉質 好吃!!!

秘製醬燒低脂嫩雞胸

舒肥的嫩雞胸

一樣會先煎過在炙燒

雞胸肉蘸上鐵板的醬汁

也很不賴耶

鐵板裡會附上香烤時蔬

烤時蔬香氣跟水份口感都有保留

真的很好吃🤤🤤🤤🤤

還有薯泥跟醬汁融合

口感挺綿密

🌟三月底前優惠活動

「任點兩份套餐加價$38 加購開心果可朗芙 」

開心果可朗芙

整顆的草莓加上開心果奶霜

夾層川田手切冰淇淋 淋上蜂蜜

可朗芙吃起來酥香脆 整體的口感層次豐富

秘製醬燒系列可加價$50

享沙拉或手工甜點

手工沙拉

沙拉裡除了生菜

還有毛豆/南瓜/雞胸等 很健康

個人喜歡和風或油醋的醬汁

手工甜點

提拉米蘇

中間夾杏仁角

添口感也多了堅果的香氣

內用一樣是湯品、飲料、麵包無限續

店內原本需加價的冰滴咖啡也改成免費供應

（但建議需先電話預留 ）

湯品有濃湯跟羅宋湯

醬料有蘑菇醬、黑胡椒醬

還有很適合沾麵包的茄醬

店家資訊｜

高雄市左營區民族一路948號2F

11:00-14:00、17:00-20:00

07-359-9800

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