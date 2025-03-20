Ville Cafe 義樂麵屋環境介紹

每次到公館上健身課的時候，都會經過「Ville Cafe 義樂麵屋」，每每經過往內看都會發現幾乎客滿，畢竟公館就是給人一個「平價」路線的印象！「Ville Cafe 義樂麵屋」其實在公館已經經營好幾年了呢！

Ville Cafe義樂麵屋採整棟式的，看起來好像到友人家作客的感覺，總共有兩層樓，一樓與二樓的座位數都滿多的！

可以看得出來每個座位區都會有不一樣的布置，像到了不同的角落享受布一樣的空間感受，我們當天是晚上用餐時間前往，到了晚上七點多依舊有人潮～

Ville Cafe義樂麵屋是採自助式的，餐具、水、醬料等自取，店家不收取服務費，但若需要店家幫忙收拾餐盤也可以告知他們喔！

Ville Cafe 義樂麵屋必點餐點

粉紅醬鮭魚麵$185

由奶油與紅醬結合成的粉紅醬，再加入片片吃起來鮮嫩油脂分布均勻的鮭魚，這道粉紅醬鮭魚麵的麵條吃起來很入味

麵條的Q彈，吃進嘴中滿是濃醇的奶香氣結合紅醬的味道，尤其咬下炒過後的鮭魚，那鮮嫩且油脂滑順的口感彷彿入口即化般，非常涮嘴！

奶油起司雞肉飯$180

端上桌就聞到香氣撲鼻的奶油香氣，尤其有著起司的味道肯定更加濃郁～撒上一塊塊番茄與花椰菜點綴，讓整道餐點保有色香味俱全！

每一口吃起來相當綿密且微微粒粒分明感，再來就是奶香氣十分濃郁，整體吃起來是道滿濃稠的燉飯，在搭配上蘑菇、番茄，多了點清爽口感

每一塊雞肉的份量都滿大塊的，吃起來很是鮮嫩一點都不乾柴，搭配上濃醇的奶油香氣，美味極了！份量上也都相當有飽足感，每一口吃起來都保有奶油的氣息～

加購B套餐─每日濃湯、飲品

每一份餐點都可以再加購想要的套餐，有ABC套餐，A餐$30、B餐$65、C餐$80、D餐$90、E餐$80、$99，差別在於加購套餐飲料、湯品或是沙拉跟炸物不同而已

我們那天是選加購B餐，會附贈每日例湯以及飲料可以選擇，如果不想選套餐的飲料也可以補差價選擇其他的飲品，我們當天的每日例湯是：玉米濃湯，這種濃醇的濃湯香氣，喝起來真的很清爽！

飲料的話則分別選擇：可樂與可可，其實主餐起來就相當有飽足感了，加上套餐喝喝濃湯與飲品，大概飽到快到天靈蓋了，如果是和朋友一起聚餐的話，肯定會是一場非常愜意的約會！

Ville Cafe 義樂麵屋店家資訊

文章標籤