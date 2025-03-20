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高雄下午茶【Mochi Mochi 鬆餅屋 高雄義享天地店】

高雄下午茶 推薦【 Mochi Mochi 鬆餅屋 高雄義享天地店 】，⾼雄義享天地７樓藏著 高雄最美下午茶餐廳 ！【 Mochi Mochi 鬆餅屋 】第一家店在【 台南三井OUTLET 】，之前經過常看到人潮滿滿，現在高雄人不用跑那麼遠，在市區內【 義享時尚廣場 】也有【 Mochi Mochi 鬆餅屋 】囉！而且最棒的是他們 全日供餐 ，下午茶時段除了有 招牌舒芙蕾、飲料 ，也可以點到 定食、漢堡、咖哩飯、炸物、溫沙拉 ，百貨公司交通便利，隨時想吃、說走就走～

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Mochi Mochi 鬆餅屋 高雄義享天地店 交通與停車資訊

【 Mochi Mochi 鬆餅屋 】就在【 義享時尚廣場 】７樓，位在高雄市大順路與自由路口，這裡交通十分便利，

🔸 高雄輕軌

愛河之心站：距離350公尺

新上國小站：距離270公尺

🔸 高雄捷運

凹子底站2號出口：距離400公尺

🔸 百貨公司停車場 ：可參考官網指示 👉 點這裡

【 Mochi Mochi 鬆餅屋 高雄義享天地店 】就在7樓美食街，正前方是手扶梯，很好找。

Mochi Mochi 鬆餅屋 高雄義享天地店 店內用餐環境

【 Mochi Mochi 鬆餅屋 】用餐環境優雅舒適，有好幾個半包廂座位，適合三五好友、姊妹聚餐，也很適合有小朋友的家庭，餐點設計精緻可愛超吸睛，是喜歡拍照女孩及少婦太太們必訪的 高雄下午茶 新選擇 ！

店內有提供兒童餐具，帶小小孩來用餐也沒問題。

Mochi Mochi 鬆餅屋 高雄義享天地店 菜單

義享天地美食【 Mochi Mochi 鬆餅屋 】菜單選擇非常多，有 釜飯、鍋物、蛋包飯、咖哩、漢堡、義大利麵、炸物、溫沙拉、瀑布舒芙蕾、冰淇淋舒芙蕾、氣泡飲、咖啡、果汁、茶飲 ……， 下午茶時段也有提供正餐 ，且菜單都有附圖及食材說明，因為菜單頁數真的多，我這邊僅放幾頁我們有點到的品項，完整版菜單👉 點這裡 ，每人低消為＄250，可合併計算，另加收一成服務費。

招牌雙色起司瀑布漢堡（桌邊瀑布秀）

來來來！手機、相機準備好，這裡的招牌菜色桌邊秀超好拍！ 雙色起司瀑布漢堡 會淋上兩種起司，傾瀉而下的起司醬，遇到高溫鐵板劈哩啪啦響，激發出陣陣香氣，用動態演繹出色香味俱全！漢堡有夠厚有夠高，不只視覺震撼，還讓你大口滿足。

漢堡排可以選擇牛肉或豬肉，我們指定牛肉，牛肉漢堡排厚實多汁，加入大量洋蔥碎散發自然鮮甜，牛肉漢堡排有兩層，份量十足，加上一樣切得很厚多汁的番茄、大量生菜，味道平衡的很好，完全不膩口。除了超大漢堡還有炸薯格格，沾著起司醬一起吃，濃郁香醇、美味加乘。

豪華雙拼極上釜飯

店名雖然叫【 Mochi Mochi 鬆餅屋 】，但同時也是一家「 釜飯專門店 」，「釜飯」在日本是有百年歷史的家庭料理，【 Mochi Mochi 鬆餅屋 】將秘傳的釜飯配方與創新多樣化食材結合，採用花蓮富里一等米加上慢熬雞湯煮飯，搭配牛、豬、雞、魚、海鮮、蔬菜……各種新鮮主食，呈現多樣繽紛、豐富美味的定食選擇。釜飯都是現點現煮要稍等15~20分鐘喔！

還有附上小卡片三種吃法參考。

豪華雙拼極上釜飯 可以從七種食材中任選兩種，我們選搭的主食是 牛小排 和 烤雞排 雙拼， 香煎牛小排 外焦香、內嫩多汁，口中滿滿牛油甜美， 烤雞排 使用的是 溫體無骨雞腿排 ，鹹甜恰到好處，火候也拿捏得宜，適口彈性不軟爛，十分討喜，獲得一致好評。

用雞湯加菇類煮出來的飯真的很香！粒粒分明、軟彈適中，底下的陶爐有小蠟燭持續加熱，吃到鍋底會有些許鍋巴，好吃到會想再回訪，難怪敢自稱是 釜飯專門店 ！

搭配三款小菜可以提味解膩，最左邊的 涼拌豆豆 （毛豆、黃豆、黑豆、大紅豆）是外面沒吃過的料理，感覺在小菜上也有用心。

第二吃是搭配拌飯料， 海帶絲和香鬆 ，變換多層次吃法。

第三吃加入每日現熬 茶壺野菇雞湯 ，雞湯單喝就很好喝，湯裡面有一顆手工雞肉丸，可以免費續湯一次。

喜歡他們家的搭配吃法，用雞湯煮飯，再加入雞高湯做茶泡飯，兩者味道是互相呼應、完美融合、不突兀的，非常順口舒服。（像日本家庭式吃法，鹹味的飯加入茶葉泡的茶，對我個人來說就有那麼一點違和感）

Mochi 招牌水果茶（熱／2人份）

喜歡熱飲的朋友推薦一定要點這個 招牌水果茶 ，份量大兩人喝綽綽有餘，拍照又超級可愛！粉紅閃亮亮、貝殼上還有一顆珍珠，太夢幻啦～重點真的好好喝啊！內含店家自製蘋果、鳳梨、柳橙綜合果醬，可以看到大塊水果，酸甜適中帶著茶香，真材實料的味道，當天點的飲料當中我最喜歡這道水果茶。

莓果氣泡飲 菠蘿神薄荷氣泡飲

桌邊表演秀又一波！氣泡飲先上桌，接著服務人員會在杯口打上泡泡，泡泡破開的瞬間會有煙霧飄出來，有夠少女夢幻的啦！😆 【 Mochi Mochi 鬆餅屋 】真的很適合聚餐，大家一起拍照、讚嘆、歡笑，大小朋友都會留下滿滿美好回憶。

莓果氣泡飲 使用法國樂比天然莓果果泥，加上新鮮草莓、藍莓，酸甜清爽，氣泡綿密順口不嗆，搭配餐點很適合。

菠蘿神薄荷氣泡飲 以自製鳳梨果醬為基底，酸香中點綴薄荷沁涼，爽口解膩，清新消暑。

美式咖啡

如果有像某 K 這種什麼水果都不喜歡 毛病很多 的、喝奶類怕乳糖不適、吃甜點想配無糖飲料的，也有 無糖美式咖啡 、 整壺熱紅茶綠茶 可以點。這杯美式咖啡意外的很順口，不過份酸、也沒有炭燒苦味，感覺咖啡豆有挑過的喔！

幸福草莓瀑布舒芙蕾

【 Mochi Mochi 鬆餅屋 】店名的招牌重點 舒芙蕾鬆餅 上桌了！兩層厚厚的日式舒芙蕾，加上季節限定主廚特製草莓奶油，提起塑膠片，奶油如瀑布般傾瀉而下，視覺效果滿滿！真的必點！

舒芙蕾本體是鬆鬆綿綿帶點彈性的蛋糕口感，裡面有熟！對我來說很重要！（曾經吃過別家也是號稱日式舒芙蕾，裡面濕濕黏黏的口感，半生不熟吃起來會怕）我個人比較愛這種蓬鬆輕盈的蛋糕質地，搭配奶油微甜不膩，還加了像蛋捲一般的小碎片，週邊一圈草莓酸甜爽口，是吸睛又好吃的冬季限定美食。

京都矢野園抹茶冰淇淋舒芙蕾

舒芙蕾除了水果系列，還有 巧克力、提拉米蘇、焦糖、冰淇淋 ……多種口味選擇，我們選了「每日限量」的 京都矢野園抹茶 口味，【 矢野園 】來自京都宇治田原町，曾多次獲得日本農林大臣獎（相當於台灣農業部的神農獎），整個舒芙蕾蛋糕體、上面的特製奶油、點綴甘那許、旁邊一球冰淇淋都是抹茶口味，抹茶控一定不可錯過！

抹茶舒芙蕾清香順口，奶油香濃滑順，冰淇淋濃郁帶點苦甜，加上綿密香甜的法國沙巴東栗子，爽口又美味令人印象深刻！盤飾周圍一圈核桃有烘烤過的焦香，淋上焦糖醬很對味，整體每一處細節都相當用心。