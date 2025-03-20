位在三重自強路的「柒息地串燒居酒屋三重自強店」，串燒價格非常親民，串燒最低一串只要19元起，就能品嚐到多種種類的串燒。無論是經典的雞肉串、豬肉串，還是海鮮類或傳統豬血糕、甜不辣、豆干等都有



而且每串都刷上了專業且用心的柒息地烤肉醬，鹹甜鹹甜的滋味，讓人忍不住一口接一口，成為在地人下班後小酌聚餐的首選。店內環境舒適，氛圍輕鬆，還有投影機播放運動賽事，非常適合三五好友聚在一起，一邊品嚐美味的串燒，一邊聊天喝酒話家常



1.柒息地串燒居酒屋三重自強店︱交通、營業資訊



柒息地串燒居酒屋三重自強店

住址：新北市三重區自強路一段230號

電話：02 2971 7717

營業時間：18：00~01：30

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<其他分店〉

柒息地蘆洲集賢店

住址：新北市蘆洲區集賢路216號

電話：0282866933

​​​​​​​營業時間18:00-01:30





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2.柒息地串燒居酒屋三重自強店︱店內環境

柒息地串燒居酒屋三重自強店，就位在熱鬧的三重區自強路一段，不同於一般串燒居酒屋，柒息地串燒居酒屋三重自強店的店內環境舒適明亮，串好的串燒都保存在乾淨的冷藏櫃中，還是一家寵物友善餐廳，無論是和朋友聚餐，還是一個人想找個地方放鬆，這裡都是一個不錯的選擇

串燒選擇超級多，可以自已拿喜歡的串燒，而且放串燒的冷藏櫃也十分乾淨，無論是經典的雞肉串、豬肉串，還是海鮮類跟甜不辣、豆干等串燒好伙伴這裡通通都有

3.柒息地串燒居酒屋三重自強店︱神醬燒牛五花串$56/梅花豬肉串$50/雞腿肉串$50

神醬燒青椒$36/神醬燒花椰菜$36/神醬燒豬血糕$25/神醬燒去骨雞腿$89

牛五花、豬肉串和雞腿肉串經過獨家秘製醬料的醃製，再放到烤爐上炙烤，外皮酥脆，肉質鮮嫩，搭配上柒息地特製的醬料，風味更上一層樓，大塊的秘醬燒去骨雞腿結合了濃郁的秘製醬汁和嫩滑的雞腿肉，以及經過燒烤所帶來的香氣和口感，肉質豐富且多汁，加上特製的醬汁，味道更加豐富

4.柒息地串燒居酒屋三重自強店︱神醬燒花枝丸$39/神醬燒豆干$25/神醬燒甜不辣$30

神醬燒豆皮$30/神醬燒百頁豆腐$19

基礎經濟又美味的一盤全部都只要銅板價，Q彈的花枝丸 、酥脆炸過再烤的豆干裡面軟軟嫩嫩、香甜Q嫩甜不辣，還有還有只要19塊百頁豆腐絕對是必點的項目之一，全部搭配柒息地的最強醬汁吃起來不止有醬汁的香氣還有鹹甜鹹的滋味

5.柒息地串燒居酒屋三重自強店︱台日友好滷肉拉麵$69

而且除了串燒還有多種私房菜可以掃碼點餐，將台灣經典的滷肉與日本拉麵完美結合，Q彈有嚼勁的拉麵，吸附滿滿的湯汁淋上肥瘦相間的滷肉，每一口都充滿了肉香

6.柒息地串燒居酒屋三重自強店︱正宗台越月亮蝦餅$170

想不到串燒居酒屋也能吃的到正宗的台越月亮蝦餅，蝦餅外皮炸的酥脆金黃誘人，內餡卻很軟嫩口感豐富多層次，搭配附上的泰式酸甜醬，更添風味

7.柒息地串燒居酒屋三重自強店︱百菇雞湯$219

在微涼的晚上非常適合點上這一小鍋的百菇雞湯，鍋下面還有火保持他的溫度，吃串燒配上暖暖的雞湯很不錯，以菇類和雞腿肉為主要食材，湯頭鮮美，頗為適合全家大小享用的湯品

8.柒息地串燒居酒屋三重自強店︱柳葉魚一夜干（６支）

柳葉魚一夜干，是一道經典下酒菜，魚肉肉質細嫩帶點鹹香口感，食用上很方便連小朋友都可以自已拿起來吃，還吃的很開心，搭配清爽的啤酒，是絕佳的組合。

9.柒息地串燒居酒屋三重自強店︱1664白生啤$150/甘菊金萱$59

說到串燒居酒屋那就一定要來杯啤酒，這裡除了酒水櫃中的酒以外還有口味比較淡適合女生喝的白生啤，如果朋友想要喝啤酒暢飲，還有超high的啤酒塔選項，店裡也有無酒精飲料汽水和茶類可以選擇，還有販售跟開在士林的頃刻間綠豆沙牛奶專賣店、聯名的冷泡茶很好喝

10.柒息地串燒居酒屋三重自強店︱個人評價

柒息地串燒居酒屋已經擁有多家分店，主打的重點就是舒適乾淨的店面，但卻是平價路邊攤的價格，除了可以外帶以外，柒息地串燒居酒屋三重自強店提供一個良好用餐環境，很適合和同事朋友一起來這裡小酌一杯，享受一下下班後的悠閒時光，而且營業到凌晨，也是買宵夜吃宵夜的好選擇

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