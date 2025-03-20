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雲林北港｜北港鎮內也吃得到道地法式甜點！精緻且層層驚喜｜法黑孚法式甜點店

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2025-03-20 15:04:00 文字：貪食瑞秋a口袋名單
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貪食瑞秋a口袋名單

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雲林北港｜北港鎮內也吃得到道地法式甜點！精緻且層層驚喜｜法黑

 

常來北港拜拜的朋友們~你們知道北港巷內竟然藏著這家「法黑孚法式甜點店」嗎？從剛開幕時我去店內訪店一次，後續因為疫情的關係都是吃外帶，所以這次算是久違的內用！法式甜點依然美味，層層驚喜的特點依舊不變！

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店家介紹

這家「法黑孚法式甜點店」已經在北港開了7了！一開始我以為只有男老闆是主廚，沒想到夫妻兩位都是！甚至還是到法國學習甜點的藍帶主廚！堅持使用法國原料~讓台灣人也能享用正統的法式甜點！也為了符合大眾口味，將甜度降低~兼顧美味與健康！

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「法黑孚法式甜點店」位於文化路上，南陽國小正門前，店面小小的，但充滿法國風情~也不用怕不好停車~對面有顧客專屬停車場，旁邊兩個鐵門前也都可以停放機車！

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店內位置真的不多，所以常常客滿~但因為座位少，所以不會太吵雜~環境蠻清靜的！氛圍也很不錯

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櫥窗內有各式甜點，也有寫上明確價格，若是想了解口味，店員也會很仔細的介紹~

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一旁也有販售餅乾等常溫商品，提供LINE PAY等電子支付，現在還可以領好康地圖優惠券打9折超香的！

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法黑孚法式甜點菜單

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餐點介紹

我們點了兩個甜點以及一壺瑪黑兄弟茶

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法式甜點最迷人的地方，就是外表完全猜不出裡頭的口味，要實際吃過才會懂他的可貴之處！

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心之戀$150

外表很吸睛！粉紅愛心外表，還有蝴蝶造型白色巧克力點綴

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外層覆盆莓慕絲包覆，綿密且細緻~裡頭從下至上分別是餅乾底、海綿蛋糕、覆盆莓果醬與南瓜子堅果醬，意外的南瓜子堅果醬與覆盆莓的酸甜搭配得剛好！整體甜度也掌握得剛好！

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焦糖檸檬$140

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外層是焦糖慕斯，裡頭從下至上是檸檬餅乾底、海綿蛋糕、檸檬醬，這款就是想像得到的味道~檸檬+焦糖的酸甜清爽滋味~很不錯！

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瑪黑兄弟茶-馬可波羅$140

莓果與花香馥郁的紅茶~甘甜不澀~連平常不愛喝茶的我都很喜歡！一壺可以兩個人分著喝~

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還有附一顆像磅蛋糕的鬆綿小蛋糕~很不錯！

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可麗露$50

店家還招待了兩顆可麗露，這可麗露CP值也太高！一顆才$50~外皮脆口，裡頭鬆綿~感覺焦味不重~是口味較大眾的可麗露！

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結語

老實說，一開始我覺得以北港的物價，這樣有一定水準及價格的甜點，是蠻難存活的！但沒想到他挺過了疫情還持續在營業！代表他的口味是能夠征服北港人口味的！然而以我們的角度會覺得盤子單調了些、裝潢不夠網美，但可以感受到店家不是想走網美一次店路線的，是真材實料下功夫在甜點上的！甜點真的是100分的好吃！也是會將口味深深烙印在腦海裡的~下次來北港不妨來試試這家！

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店家資訊

【 法黑孚法式甜點店 】
店家FB https://www.facebook.com/lerevedesenvies
店家IG https://www.instagram.com/le_reve_des_envies/
地址｜雲林縣北港鎮文化路13
電話｜0911995988
營業時間｜12:30-19:30。周一二公休


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法黑孚甜點店

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place雲林縣北港鎮文化路13號（南陽國小正門步行約3分鐘）﻿
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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