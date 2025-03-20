上週看完電影被朋友帶去一間活蝦餐廳
好像才剛開沒多久吧，就在樂聲旁邊
外面有很多人坐著用餐～
本來還想說「雙人套餐$1500？吃蝦是能多貴？」
結果從第一道菜開始被打臉到最後⋯
（對不起，是我太吵）
🌶️酸辣蝦
一秒降臨曼谷街頭
湯汁酸度超！囂！張！擠了兩顆青檸
蝦肉吸飽湯汁後，差點連殼一起啃下去🤤
🥣胡椒蝦 完美的台式鹹酥雞風味
味道就像外面熱炒店的味道
很有鍋氣
個頭的話比熱炒店的蝦子大，裡面還有卵
蝦頭的蝦膏很配飯，完全沒有腥味
🍳金沙蝦 愛吃鹹蛋黃的人必點
每隻蝦都像在鹹蛋黃裡打過滾
整隻蝦子ㄉ都裹滿沙沙的顆粒。
最過分的是蝦頭膏多到能挖來拌飯
根本犯罪級吃法！ ( ⑉¯ ꇴ ¯⑉ )
🥗高麗菜
菜葉脆到會唱歌
原本只想吃兩口解膩，結果整盤掃光⋯
🌶️剝皮辣椒蛤蠣雞湯
裡面有雞肉、蛤蠣、剝皮辣椒、小魚干
雞肉燉的不錯，湯頭很濃郁
我連喝好幾碗，整個吃超飽
Ps 谷歌好評送檸檬雞翅
裡面還有蝦餅
味道就是外面吃得到的味道那種
讚讚
店面外觀補充
菜單補充
店內也有大包廂
在2f，可以10幾個人用餐🍽️
✔️活蝦現撈真的不一樣，肉質比較緊實
✔️酸辣蝦醬汁很配飯，連吃兩碗白飯⋯
✔️偷偷說女生三人分食更剛好～
📍 蝦之城活蝦餐廳
🍤台北市萬華區武昌街二段85之3號