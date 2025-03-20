為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台北市萬華區🦐✨ 西門電影院旁邊的爆卵活蝦套餐，蝦之城

台北市萬華區🦐✨ 西門電影院旁邊的爆卵活蝦套餐，蝦之城

活蝦料理 西門町 台北美食 熱炒 more
2025-03-20 15:42:00 文字：miffy9199
share
miffy9199

miffy9199

上週看完電影被朋友帶去一間活蝦餐廳

好像才剛開沒多久吧，就在樂聲旁邊

外面有很多人坐著用餐～

台北市萬華區🦐✨ 西門電影院旁邊的爆卵活蝦套餐，蝦之城

本來還想說「雙人套餐$1500？吃蝦是能多貴？」

結果從第一道菜開始被打臉到最後⋯

（對不起，是我太吵）  

 

🌶️酸辣蝦 

 

一秒降臨曼谷街頭

湯汁酸度超！囂！張！擠了兩顆青檸

蝦肉吸飽湯汁後，差點連殼一起啃下去🤤

  台北市萬華區🦐✨ 西門電影院旁邊的爆卵活蝦套餐，蝦之城

 

🥣胡椒蝦 完美的台式鹹酥雞風味

 

味道就像外面熱炒店的味道

很有鍋氣

個頭的話比熱炒店的蝦子大，裡面還有卵

蝦頭的蝦膏很配飯，完全沒有腥味

台北市萬華區🦐✨ 西門電影院旁邊的爆卵活蝦套餐，蝦之城

 

🍳金沙蝦 愛吃鹹蛋黃的人必點

 

每隻蝦都像在鹹蛋黃裡打過滾

整隻蝦子ㄉ都裹滿沙沙的顆粒。

最過分的是蝦頭膏多到能挖來拌飯

根本犯罪級吃法！  ( ⑉¯ ꇴ ¯⑉ )

台北市萬華區🦐✨ 西門電影院旁邊的爆卵活蝦套餐，蝦之城台北市萬華區🦐✨ 西門電影院旁邊的爆卵活蝦套餐，蝦之城台北市萬華區🦐✨ 西門電影院旁邊的爆卵活蝦套餐，蝦之城

🥗高麗菜

菜葉脆到會唱歌

原本只想吃兩口解膩，結果整盤掃光⋯

台北市萬華區🦐✨ 西門電影院旁邊的爆卵活蝦套餐，蝦之城

🌶️剝皮辣椒蛤蠣雞湯

裡面有雞肉、蛤蠣、剝皮辣椒、小魚干

雞肉燉的不錯，湯頭很濃郁

我連喝好幾碗，整個吃超飽

台北市萬華區🦐✨ 西門電影院旁邊的爆卵活蝦套餐，蝦之城台北市萬華區🦐✨ 西門電影院旁邊的爆卵活蝦套餐，蝦之城

Ps 谷歌好評送檸檬雞翅

裡面還有蝦餅

味道就是外面吃得到的味道那種

讚讚

台北市萬華區🦐✨ 西門電影院旁邊的爆卵活蝦套餐，蝦之城

 

店面外觀補充

台北市萬華區🦐✨ 西門電影院旁邊的爆卵活蝦套餐，蝦之城台北市萬華區🦐✨ 西門電影院旁邊的爆卵活蝦套餐，蝦之城

菜單補充

店內也有大包廂

在2f，可以10幾個人用餐🍽️

台北市萬華區🦐✨ 西門電影院旁邊的爆卵活蝦套餐，蝦之城台北市萬華區🦐✨ 西門電影院旁邊的爆卵活蝦套餐，蝦之城

✔️活蝦現撈真的不一樣，肉質比較緊實 

✔️酸辣蝦醬汁很配飯，連吃兩碗白飯⋯

✔️偷偷說女生三人分食更剛好～

 

📍 蝦之城活蝦餐廳

🍤台北市萬華區武昌街二段85之3號

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#西門町
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

蝦之城活蝦餐廳-萬華活蝦餐廳

phone02-23880779
place台北市萬華區武昌街二段85-3號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up