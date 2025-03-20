上週看完電影被朋友帶去一間活蝦餐廳

好像才剛開沒多久吧，就在樂聲旁邊

外面有很多人坐著用餐～

本來還想說「雙人套餐$1500？吃蝦是能多貴？」

結果從第一道菜開始被打臉到最後⋯

（對不起，是我太吵）

🌶️酸辣蝦

一秒降臨曼谷街頭

湯汁酸度超！囂！張！擠了兩顆青檸

蝦肉吸飽湯汁後，差點連殼一起啃下去🤤

🥣胡椒蝦 完美的台式鹹酥雞風味

味道就像外面熱炒店的味道

很有鍋氣

個頭的話比熱炒店的蝦子大，裡面還有卵

蝦頭的蝦膏很配飯，完全沒有腥味

🍳金沙蝦 愛吃鹹蛋黃的人必點

每隻蝦都像在鹹蛋黃裡打過滾

整隻蝦子ㄉ都裹滿沙沙的顆粒。

最過分的是蝦頭膏多到能挖來拌飯

根本犯罪級吃法！ ( ⑉¯ ꇴ ¯⑉ )

🥗高麗菜

菜葉脆到會唱歌

原本只想吃兩口解膩，結果整盤掃光⋯

🌶️剝皮辣椒蛤蠣雞湯

裡面有雞肉、蛤蠣、剝皮辣椒、小魚干

雞肉燉的不錯，湯頭很濃郁

我連喝好幾碗，整個吃超飽

Ps 谷歌好評送檸檬雞翅

裡面還有蝦餅

味道就是外面吃得到的味道那種

讚讚

店面外觀補充

菜單補充

店內也有大包廂

在2f，可以10幾個人用餐🍽️

✔️活蝦現撈真的不一樣，肉質比較緊實

✔️酸辣蝦醬汁很配飯，連吃兩碗白飯⋯

✔️偷偷說女生三人分食更剛好～

📍 蝦之城活蝦餐廳

🍤台北市萬華區武昌街二段85之3號