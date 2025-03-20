天氣好想出門走走，又不想人擠人，苗栗最新景點寶元紀三義推薦給你們！適合情侶約會、全家出遊的好去處，園區不僅有戶外優美庭院，也有室內展區，不怕風吹日曬，餐點供應從正餐到下午茶都有，可以享用美食、品茶、看展，還能玩手作，重點是預約制避開人潮，到處都好好拍！

Social House | 接待中心

POUYUENJI HILLS (寶元紀三義)

園區地址 | 苗栗縣三義鄉西湖28-8號

入園資訊 | 預約制、週一、二公休

線上訂位 https://inline.company/zh/pouyuenji-hills

寶元紀需要先至官網訂票才能入園喔！現場沒有售票，門票分時段入場，詳細規定可點上方訂位連結查詢。

一入園工作人員會先接待至Social House等候入場，這區景致超美！頓時感覺遠離塵囂，身心都放鬆了！

PLAY FIND | 【 世界‧ 茶‧ 魔法Magical World of Tea 特展】

來到第一棟建築PLAY FIND，這裡以展覽、紀念品、文具選物、閱讀空間為主，一起來逛逛吧！

寶元紀創辦人秉持對品茶的熱愛，興建了此園區，也在此開設茶文化特展，展示世界各地的飲茶歷史與文化。原以為茶文化展會有點枯燥，結果出乎意料地有趣！例如印度茶飲加入哪些特別香料、英式下午茶的由來？中國茶飲也能拉花？相關介紹在文末影片中。

現場還有展示各國美麗的茶具，好想體驗看看異國風的午茶阿！

早期茶葉依靠航運輸送，因此船隻也是在茶貿易中重要的元素，現場可見不少關於航運的裝置藝術。

此外，這裡的紀念品店相當特別又有質感！由紐約藝術家Xavier Donnelly以園區景色為靈感設計英文字母插畫，製作成各種紀念品，還可以客製化電繡手帕喔！以英文字母為概念很適合送禮給朋友呢！

PLAY FIND | 二樓閱讀空間、文具選物、復古傢俱、黑膠唱片、藏茶

走上二樓，彷彿走入時空交錯的空間，這裡有復古傢俱與黑膠唱片，同時也有現代文具風格選物，新舊交錯間，復古也成為另一種時髦的象徵。

懷舊感滿滿的打字機，充滿年代感。

此區的閱讀空間非常舒適明亮，書迷也可以來此挖寶。

最喜歡寶元紀建築的一大特點就是空間的穿透感，大面積落地窗，任陽光肆意的撒落，穿透每個空間，光影交織也成為最美的一幅畫。園區由設計大師季裕棠（Tony Chi）擔任品牌概念與藝術指導顧問，集結世界各地不同領域的專業團隊，打造出極具生活美學的空間。

另外此區也展示了珍貴藏茶，還有品茶的課程可以參加喔！

PLAY HOUSE | PLAY TEA | 藝文結合生活的風格選物

接著走向第二棟建築，PLAY HOUSE | PLAY TEA 是兩間連通的建築，並圍繞著水池，彷彿一座小島。

從各角度欣賞都美不勝收，不同角度看過去都有驚喜感。

室內空間的設計也極具巧思，挑高空間，抬頭看還有許多藝術裝置，讓你一踏入就感覺到活潑有趣的氛圍。

此區陳列的風格選物也是不可錯過，喜愛家居擺飾的你一定會喜歡的生活小物。

挑高的空間裡逛起來毫無壓迫感，有別於一般園區商店的擁擠，在寶元紀感受到真正舒適放鬆的遊逛體驗，在充滿藝術氛圍的環境中，感受下午陽光的溫暖，此區也有特調茶飲喔！如果想喝冰涼的特調茶飲可以在此區品嚐。

PLAY STUDIO

往前走便是手作教室，非常美的空間拍在影片中(參考文末)，建議提前上網查詢課表，以免撲空喔！官網也可以預約課程

patisserie

來到我最期待的下午茶！這棟白色建築是我私心覺得最美的，搭配藍天與綠草坪，很有出國度假的氛圍，但是提醒大家，如果想要在此享用下午茶，入園後記得先來預約時段，我兩點多來被告知當天全滿無座位了，很可惜只能外帶。

PLAY KITCHEN

幸好可以外帶到旁邊的餐廳內享用甜點，順道來品嚐捲尾家的藏茶義式冰淇淋，牆面上還有紐約藝術家設計的字母打卡牆超可愛！

外帶的甜點選了三個：泡芙、水果塔、慕斯蛋糕，都有新鮮水果很加分！顏值也是讓人捨不得切下，美美的小蛋糕就是讓人心情大好啊！

口感來說個人最喜歡這個櫻桃的慕斯蛋糕，綿密入口即化，果香的酸甜不會膩。

水果塔的草莓很新鮮，但是塔皮比較不是我喜歡的類型，有點偏硬不是酥酥的口感。

與捲尾家合作的全台獨家藏茶義式冰淇淋，茶口味有4種：「金達摩生普洱茶」屬於梅子綠風味，「元紀熟普」帶有仙草清茶味，「大紅袍」帶有花香，「白雞冠」濃郁茶香，選擇豪華聖代還能自選2種配料，可愛吸睛又好吃！茶味的冰淇淋吃起來特別清爽！

Social Park | 落羽松步道必打卡

逛完園區別忘了，入口處有一個落羽松步道，搭配傍晚時分的陽光超美，非常適合來打卡拍照喔！

總結寶元紀三義的小心得，若是想待上一天，建議先預訂手作課程，若是想在室內享用下午茶入園後先去登記預約，園區算平坦好走，但是有些水池邊的設計，有小朋友的話需要特別小心，我個人蠻喜歡這邊的環境氛圍，主要是不會太擁擠，陳列的商品也有別於一般紀念品店，這次下午來只有品嚐到甜點跟冰淇淋，覺得也很不錯，下次會想來吃米其林餐點，蠻推薦情侶約會或是帶家人來走走！算是苗栗比較開車友善的好開景點也有停車場。更多實拍影片可以參考文末喔！

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