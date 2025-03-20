近半年來，我家老媽如發現新大陸般，時不時往北投「地熱谷公園」跑，說那兒增設了應用溫泉水加溫的石材岩盤座椅，熱熱的如同享受岩盤浴般，而且是免費的，實際上乃公園於2022年7月整修後重啟的新設施。大年初一這天，在【三層崎公園】賞完彩色浪花海，就順道去走走！

從捷運新北投站出發，沿光明路前行，經北投公園，飯店、紅葉樹木、街景，交織出溫泉鄉獨特的氛圍。

↓如船艦般的北投圖書館，台灣首座綠建築圖書館，今天當然休館。

↓溫泉博物館，也沒有開門。維多利亞洋樓式樣的公共浴場外觀如舊。

↓彩繪玻璃似乎換新了？跟以前不一樣！

繞著這古老的公共浴場走，就是有種不花機票就飛到了日本的感覺。

跟著遊人走，十分愜意。

↓到達地熱谷公園入口。

↓可以預期遊客一定不少，卻也沒想到這麼多。

↓溫泉蛋、烤香腸和冰淇淋，大約是地熱谷最熱銷商品。

↓我也想嚐嚐溫泉蛋，店家有內用座位，不但座無虛席，外頭候位者眾，也只能外帶。

↓為了一顆蛋，等超久，麻辣口味的，$20/顆。

↓O-M-G，已經剝好殼的糖心蛋，生熟度控制得剛剛好，蛋黃在將流湯又恰恰凝固的狀態，蛋香濃郁到不行，辣油竟然真的有辣，可是都沒能掩蓋掉蛋味，以及恍惚的硫磺氣息，是我吃過最銷魂的溫泉蛋！後悔沒有買3顆($55)。

↓然後，悲劇就發生了——這道門是怎麼回事？不會吧？地熱谷公園，大年初一，沒開門！遊人如織，全都陪我一起吃閉門羹了。

↓幸好還有一個台灣島造型的手湯(淨手礦泉湯)沒有被關在裡面，伸手一試，哇！溫燙燙的，超舒服！而且熱水是流動的，手泡裡面，非常療癒。

地熱谷的溫泉是世界唯二的「青磺泉」，有「磺泉玉霧」之美稱。相傳平埔族發現地熱谷，認為此地有鬼怪妖靈作祟，故請女巫以靈力守護，將山嵐湯煙化作守護結界，湯泉化為治療泉源——可不是？北投地名來自平埔族語「北投社」，指的就是女巫的意思。

↓手湯的源頭處水流溫度特別高，小弟弟很聰明。

好啦！雖然沒見到地熱谷煙霧繚繞的勝景，有泡到手湯也不算白跑一趟，回頭原路走回捷運站。

↓北投公園全家前，為什麼排了那麼長的隊？

↓原來是「炸蛋蔥油餅」生意興隆的景象。

↓新北投火車站，以及藍皮列車車廂，今天同樣休館。

↓但是火車站前、七星公園內，也增設了手湯！又泡了個高興。

雖然大年初一這天，新北投的所有知名景點都未開放，卻絲毫不減這座溫泉鄉的魅力。日式建築風情，淡淡的硫磺氣息，溫暖的氛圍，即使只是隨意漫步，都滿滿感受到一種別樣小旅行的意義與價值。尤其冷冷的冬天，正是來北投溫泉鄉走走的最佳時節。

↓再進捷運站回北投，從月台可以望見新北投火車站屋頂的老虎窗。

↓櫻花列車又來了。

天氣這麼好，鐵定有夕陽可賞，淡水信義線一搭，去哪？哈哈，你們應該猜對了，那便容後再敘。

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