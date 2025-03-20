香港四天好吃好玩，纜車上山，維港下海，

辣蟹，蛋塔，牛腩和煲飯...就要這樣吃這樣玩才會爽！哈

嘴巴嚷嚷了很久的香港，我終於飛來了(一股香菇的感動)

離上次來香港已隔了4年，都不知道我有多想念香港的美食！

這次利用了四天的國慶連假飛過來，

但想吃想體驗的太多，

某人回國時已虛累累(台語)的抱怨我根本神經病，把4天當7天在玩(偷笑)

所以這次香港行程可能要分成上中下三篇才能寫得完！

是說，出國規劃行程很多人只會出一張嘴....

給大家看一下這次香港4天之"day1，day2"的香港行程！

DAY1.

華航CI909(媽der又底淚11:40起飛～13:20抵達)

-->搭接駁巴士至飯店(已在kkday預訂)

-->15:00抵達尖沙嘴凱悅酒店check-in

-->銅鑼灣鵝頸橋下觀看"打小人"奇景

-->(晚餐)橋底辣蟹-灣仔分店

-->(甜品)聰嫂私房甜品-鵝頸橋旁巷內

-->巨型月亮展9月28日至10月31日-灣仔利東街lee tung avenue商場內



灣仔碼頭搭天星小輪回尖沙嘴

-->尖沙嘴碼頭雪糕車

-->走回飯店洗洗睡

DAY2.

地鐵至旺角

-->(早餐1)華星冰室＆(早餐2)金華冰廳

-->金魚街-->女人街-->朗豪坊

地鐵至尖沙嘴-->張保仔號遊維港1小時



至中環站下船-->中環至半山自動扶手電梯系統



-->沾仔記雲吞(米其林)-->泰昌餅家蛋塔-->中環壁畫

-->都爹利街石階及煤氣燈&星巴克

-->太平山纜車-->凌霄閣-->太平山頂阿甘蝦餐廳

-->搭港鐵回飯店洗洗睡

光兩天的行程，自己都覺得好棒棒(拍拍手)怎麼兩天可以走這麼多點！

來給大家看一下第一天的地圖先～這篇就先來報告第一天的行程!

第一天進飯店check完再出門都已經快四點，

所以就直奔銅鑼灣，為了我朝思暮想的橋底辣蟹，

即使貴到要脫褲，但還是堅持一定要吃！

坦白說，第一站出了銅鑼灣地鐵站後，完全搞不清出東南西北，

既然提到凱悅飯店，就來聊一下好了，

會住這兒完全是因為機＋酒一起買有俗到！

和k11商場共構的凱悅，還蠻新的，雙人房空間也夠大，

雖然10F房間的落地窗外看不到維港，

但還是隱約看得到一些美麗的高樓燈光啦！

尖沙嘴地鐵出口N4就在k11商場內，就是遇到下雨天也不怕會淋成落湯雞！

為了吃橋底辣蟹，索性就把第一天安排在地鐵銅鑼灣～灣仔之間趴趴造！

ps.不瞞大家說，我的行程都馬是繞著餐廳在安排的啦(笑)

然後從銅鑼灣站Ｂ出口出來後，先來去鵝頸橋下觀看"打小人"奇觀，

也不知道能不能拍照，超怕阿婆打完小人也順勢把拖鞋拿起來打我(驚)

嘖！還不是為了給你們看，所以搞得一副像狗仔偷拍一樣！



是的！橋底辣蟹，這個我會來篇專題啦，等我...

雖然菜單一整個貴到嚇使人要收驚的地步，但是真的很好吃！

花了近3千台幣點了一隻小辣蟹，炒蜆，蒸扇貝，炒飯，青菜。

不是說小隻的嘛?!

怎麼一上桌後這麼大隻...會不會整個太秋了這餐！

然後，當然要立馬拿起手機打卡啊

你看那個蟹螯也太肥厚了吧！根本就是我的一個手掌大啊！

我都懷疑老闆是不是看我太美，忍不住給我換成大隻的這樣(三八笑)

再來這間聰嫂私房甜品，華仔迷們必吃啦！

難得是劉德華推薦的一家店說...

拜託！

我從小聽忘情水長大的耶(馬克回:妳好意思說"從小")怎麼可以不來吃！

我點了楊枝甘露豆腐花-39元港幣和芒果奶昔雙皮奶-38元港幣，

都不會太甜，口感還不賴！

雖然小小一碗，不過料給得很實在！

吃飽了要來看大粒月亮，聽說這顆是從英國來的裝置藝術！

所以就一路從"時代廣場"散步到灣仔利東街lee tung avenue商場

之前展出的巨型月亮就在商場內

近距離看月亮還挺壯觀的，

那其實商場蠻美麗的，就算沒有月亮展，晚上來這裡逛逛也不錯！

其實利東街旁就有港鐵灣仔站，搭地鐵回尖沙嘴最快，

可我偏偏硬是要拉著馬克走一段路去灣仔碼頭搭天星小輪回去，

好險有搭小輪，你看這夜景多美...(已陶醉)

然後很幸運的在尖沙嘴碼頭遇到雪糕車，

看到大家都在排隊，

這時候好不好吃已經不重要，姐吃得是一種氣氛xddd

我的天天...落落長的 這一篇終於給我寫完了...

還有行程很硬的第二天第三天和第四天，都會跟大家一一報告啦！

請隨時鎖定我的動態啊！

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