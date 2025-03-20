台東之旅第一天，我們來到「鹿野梅花鹿公園」，展開了一場與可愛梅花鹿近距離接觸的療癒之旅；在園區裡可以體驗餵食樂趣、陪梅花鹿散步，還有許多遊戲設施無限玩，是一處很棒的親子景點。

「鹿野梅花鹿公園」並沒有專屬停車場，不過附近的路邊很好停車，停好車就買門票囉，全票只要120元，平日還可以折抵50元。

一進入「鹿野梅花鹿公園」，就看到很顯眼的長頸鹿，當然要拍照一下，一旁也有許多梅花鹿一同入鏡。這裡擺放長頸鹿的裝置藝術真的很特別，園區並沒有長頸鹿喔！

「鹿野梅花鹿公園」的梅花鹿真的很溫馴，緩慢移勳腳步靠近我們，有些還會趴在地上很慵懶，乖乖和我們一起合照。

梅花鹿有看到我們手上有拿著飼料，會慢慢走過我們身旁，不過動作很輕柔優雅，被梅花鹿包圍的感覺很不錯。

之前我們也有去過其他地方餵食梅花鹿，呈現爭先恐後的搶食狀態。不過在「鹿野梅花鹿公園」的梅花鹿，並不會大動作搶食呢！

園區也有解說牌介紹梅花鹿的習性與保育知識，有提到部分梅花鹿因為受傷，會被隔離起來，無法和人群互動。

「鹿野梅花鹿公園」不只可以和梅花鹿互動，還有許多親子設施可以玩，而且買門票進來後就可以無限玩了。

射箭、撞球、桌遊就可以讓小朋友玩超久。

還有桌上小型電玩機台、迷你足球可以盡情玩。

玩累了就在躺椅休息一下再繼續玩。

遊戲區旁也有賣店可以買紀念品和玩具。

接著來到「鹿野梅花鹿公園」另一個戶外區，可以餵食兔子、天竺鼠、鴨鵝等動物。

鴨鵝在池中戲水一會兒，就一起上岸悠閒散步，整個畫面好療癒。

大家都跑去和梅花鹿互動了，天竺鼠和兔子顯得有些孤單。

池畔區還有一個人力拉車的設施，滿有趣的。不過要由大人操作比較安全，佐佑兩兄弟拍拍照後，就由我來拉車囉！

這個彩繪輪胎也是人力拉車，不過適合25公斤以下的小小孩。

園區的風景也相當宜人，四周被群山環繞，空氣清新，讓人感覺心曠神怡。

池畔區也有一些玩樂設施，佐佐佑佑在這裡也玩好久。

如果有帶小小孩來「鹿野梅花鹿公園」，可以順道到一旁的「花鹿米公園」玩樂放電。

設施不算多，但也夠小小孩玩了。

遊戲場旁的公廁，就像是童話繪本裡的小屋，很適合拍照打卡。

這次我們在「鹿野梅花鹿公園」玩得很開心，園區梅花鹿都很溫柔，無論是餵食和陪牠們散步，都好療癒。

除了和梅花鹿互動外，「鹿野梅花鹿公園」還有許多親子遊樂設施，可以讓小朋友玩好久，是一處適合全家同遊的好去處。

《景點資訊》

「鹿野梅花鹿公園」

地址：台東縣鹿野鄉瑞景路一段23巷15號

電話：0910-355381

開放時間：09:00-16:30(每週三、四公休)

票價：全票120元(平日可折抵消費50元)，其他票種詳見官方FB。

FB：鹿野梅花鹿公園