想採草莓不用再跑到大湖啦，新竹寶山就有超讚的「菓匠農場」草莓園，而且完全免門票，還是無農藥種植的喔，地點就在寶山國中旁邊，超級方便，不用翻山越嶺也不怕踩到爛泥巴，就能輕鬆享受採草莓的樂趣。「菓匠農場」離市區超近，開車過來只要十幾分鐘，聽說連園區的工程師中午都會揪團來採草莓呢！

「菓匠農場」的老闆們真的很有日本職人的精神，特別引進了日本超人氣的白草莓、夢幻的桃薰草莓和經典的紅顏草莓這三種厲害的品種。他們堅持無農藥種植，讓大家可以安心採摘。而且他們的草莓是高架種植的，水水們穿漂亮衣服來也不用擔心弄髒，帶小朋友來也不怕他們亂跑，採草莓可以更輕鬆愜意。

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菓匠農場 營業時間地址

📍菓匠農場

新竹縣寶山鄉館前路72號對面溫室

平日 : 10:00–14:00O(周三、日公休

週六 : 10:00–12:00, 13:30–15:30

0970 318 869

預約 : https://gojumpbooking.simplybook.asia/v2/

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=61557359709419

官方LINE : https://lin.ee/5OZr5Rc

溯源農糧產品追溯系統

寶山菓匠農場 位置與停車資訊

「菓匠農場」就在新竹寶山國中附近。開車從市區過來大概只要15分鐘，新竹科學園區的上班族也能很快抵達。停車的話可以停在寶山國中地下停車場，再沿著圖書館走個3到5分鐘就到囉。停車場可以看到寶山圖書館後右轉，停在寶山國中停車場，再步行到菓匠農場。

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寶山國中停車場

真的很難想像，這裡居然有個這麼棒的草莓園！超大的溫室把草莓照顧得超好，整齊的高架草莓架，每一株看起來都生氣勃勃，葉子綠油油的，果實飽滿飽滿的。

這裡的草莓因為是高架種植，所以採收的時候不用彎腰駝背，超方便！帶小朋友來體驗採草莓也不用擔心他們弄髒衣服。園區裡面有紅顏、白草莓和桃薰草莓三種，老闆「菓匠」會很貼心地跟大家介紹不同區域，讓大家更容易選擇，也能了解他們對草莓的用心和不同品種的特色。

跟一般的傳統草莓園不一樣，「菓匠農場」的環境很清新整潔，乾淨的步道走起來超舒服。而且這裡的草莓簡直比網美還上相，光線超好，女孩們在這裡隨便拍都美美的。

跟一般的傳統草莓園不一樣，「菓匠農場」的環境很清新整潔，乾淨的步道走起來超舒服。而且這裡的草莓簡直比網美還上相，光線超好，女孩們在這裡隨便拍都美美的。

現在園區還有活動，在社群平台按讚，消費滿一千就送果乾水一包喔。

白草莓區（前三短排）

白草莓的成熟標準跟紅草莓不一樣，它的籽點周圍會帶點紅色，差不多那個大小就是最好吃的時機！剪下來聞一下，會有獨特的香草奶油香，是草莓界的夢幻逸品耶。

桃薰草莓區（後方）

白草莓的成熟標準跟紅草莓不一樣，它的籽點周圍會帶點紅色，差不多那個大小就是最好吃的時機！剪下來聞一下，會有獨特的香草奶油香，是草莓界的夢幻逸品耶。

紅顏草莓區

紅顏草莓是園區裡面種最多的一種，是從日本靜岡縣培育出來的，特色是帶有濃厚的葡萄香氣，還有一點點像嗨啾軟糖的甜味，形狀是經典的愛心錐形，紅通通的超級可愛，讓人愛不釋手。

「菓匠農場」的草莓種植方式真的很講究，聽說連土壤都是從歐洲進口的，栽培技術也很專業。一般的草莓農場習慣讓草莓在高山上發芽後再移植到平地，但是「菓匠」的草莓從頭到尾都在這裡長大，雖然比較費工，但是這樣才能保持草莓穩定的品質。

來自歐洲進口的土壤

他們秉持著日本職人的精神，打造了一個讓都市人也能輕鬆享受採草莓的環境。他們還會控制採收時間，白果期不開放採摘，確保每個遊客都有好的採收體驗。而且他們通過了溯源農糧產品追溯系統，品質有保證，讓大家吃得安心。草莓季快要結束了，大家要把握最後的機會喔！也可以先把12月的行事曆畫起來，關注他們的粉專提早預約下一季。