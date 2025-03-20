「嘟～嘟～」伴隨著熟悉的響笛聲，這裡是彰化扇形火車車庫，除了是縣定古蹟之一，也是全國目前僅存的扇形車庫。不僅可以看到一輛一輛休息中的火車、還有最早期的蒸汽火車、也讓我們見證鐵道歷史的演變，是值得繼續保存的文化資產。火車鐵道的魅力不只讓鐵道迷很喜歡，像是模型一般的景致也讓這裡成為彰化打卡景點之一。近距離走進車庫看見火車的家，幸運的話或許能見到車輛駛入輪盤轉向。另外，彰化扇形車庫是免費參觀的，只需派一人做代表去管理室登記姓名，填寫入園參觀人數就可以進去。

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彰化扇形車庫｜歷史簡介

彰化扇形車庫是在1922年的時候建立的，至今已經100歲囉！全部軌道由車庫向外展開如同一把扇子，所以被稱為扇形車庫。由於以前的蒸汽火車只能往前行駛，不像電力或柴油車頭在前後都有駕駛艙可供雙向行駛，所以需要在轉車台上迴轉才能將車頭轉回前方。完成一天的工作後，火車頭經長距離奔馳後最後都會回到車庫進行轉向、保養的程序，就好像這裡是專門給火車頭休息的地方，所以扇形車庫也有「火車頭旅館」之稱。

隨著動力的現代化，機關車從蒸氣動力進步到柴油及電氣化，由於扇形車庫是專門提供蒸氣火車頭整備之用，其內部的設計並不利於架設電車線，因此當蒸氣火車在時代中退役消失後，扇形車庫也跟著失去功用而紛紛遭到拆除或改建的命運。

過去台灣其實有另外五座扇形車庫，分別是台北、新竹、嘉義、高雄、高雄港，但目前僅剩下彰化扇形車庫完整的保存下來。民國八十三年時，鐵路局本來想拆掉最後的彰化扇形車庫並興建電車基地，後經地方人士與鐵道迷遊說奔走，最終成功保存了下來，成為台灣唯一也是世界上少數仍有維修作業進行的扇形車庫。

彰化扇形車庫｜扇形車庫景觀

只要走出火車站就能看到可愛的引路貓半半，半半是一隻雖然出生彰化卻認為自己是外星人的貓咪，而胸前的「ㄓㄏㄖ」其實就是彰化人的意思。只要跟著半半的指示很快就能抵達扇形車庫！

扇形車庫設有一個觀景台，視野極佳，站在這裡用不同角度欣賞扇形車庫，還能眺望到整個調度轉盤，運氣好的話還會碰上火車頭駛入轉盤的運作過程。

目前扇形車庫內仍停放著蒸汽火車頭，於民國六年製造CK101完成環島鐵路懷舊之旅後進駐扇形車庫，是台灣第一輛成功復駛的蒸汽機車。還有經過整修並成功復駛的CK124、DT668都進駐到了扇形車庫裡，三輛威風堂堂的黑色外觀蒸汽火車也吸引不少鐵道迷前來朝聖，紛紛拍照紀念著記憶中伴隨汽笛聲響與漫漫白煙的回憶列車。

除了景觀台之外，調度轉盤前也是熱門拍照點之一，剛好碰上後方火車一格一格的停好，看起來更壯觀。要注意的是參觀時不能碰觸任何設施與設備，當然也不能攀登車輛。因園區內有25KV高壓電設備及鄰近西部幹道，基於安全考量，現場也嚴禁使用空拍機與自拍器喔！

彰化扇形車庫｜景點資訊

地址：彰化市彰美路一段1號

電話：04-7624438

開放時間：週二至週五13:00-16:00；週末10:00-16:00 (週一公休)

彰化扇形車庫｜交通資訊

大眾運輸工具

火車：彰化車站出口往左走三民路→和平路左轉→民生地下道上方旁(人行地下道)→扇形車庫。

公車：彰化客運總站→中正路往北走→和平路左轉→民生地下道上方旁(人行地下道)→扇形車庫。

自行開車

國道一號：由彰化交流道下→往彰化市區(中華西路)→往金馬路→彰美路右轉→民生地下道上方右側迴轉道→彰化扇形車庫。

彰化扇形車庫｜周邊美食推薦

北門口肉圓

距離扇形車庫步行不到10分鐘路程的北門口肉圓，每到用餐時間總是大排長龍，這裡的肉圓是先蒸熟後，再放入高溫油炸，外表酥酥脆脆的，無論是肉圓的皮、肉餡都講究口味及配料，更特別的是大份的肉圓裡面還有干貝！搭配上店家自製的辣椒醬，讓人一口接一口停不下來。

北門口肉圓(中正路總店) 地址：彰化縣彰化市中正路一段494號 營業時間：11:00~19:00(賣完為止)

彰化木瓜牛乳大王

這間木瓜牛乳大王也是60多年老店，光在彰化就有三間分店，除了販售招牌的木瓜牛乳之外，還有各種果汁、冰品、切盤等超多種類，濃純香的木瓜牛奶很適合來一杯消暑一下。

彰化木瓜牛乳大王３號店 地址：彰化市彰美路一段183號 營業時間：11:00~21:30

古月館糯米炸

位於彰化市太平街上的古月館糯米炸，是間傳承50多年的老攤，吃起來有點類似台南的白糖粿，起鍋後還保有一點溫度的時候最好吃，外酥內Q的口感帶點糯米的香氣，撒上花生粉超級犯規，來到這絕對不要錯過。

古月館古早味糯米炸 地址：彰化市太平街50號 營業時間：13:15-20:30

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