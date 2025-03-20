美食總是在誤打誤撞間發現

我們在函館金森倉庫群、明治館之間走動時

發現了一間舒芙蕾鬆餅店

覺得順眼~就走進去囉!

gram ベイエリア函館店

綠白色的建築物，清新脫俗

一進入看的到就是這個的三層舒芙蕾

看了就想抱抱!

感覺就是軟軟的~很好抱!

座位區一點都不擁擠

坐在這裡吃個甜品、喝杯咖啡

很舒服喔!

餐具、調味料、飲用水

都是採自助式的

餐廳的招牌鬆餅

可不是想吃就可以吃的到的喔!

一天只有三個時段

每一個時段只出20個

如果要吃必須入店先預約

一份三個，預約之後不能更改數量

只能在店內用享用，不能外帶喔!

預約之後

會給你一個牌子

我們是這個時段的第6組

等待之餘

嘴吧不能休

檸檬紅茶/抹茶拿鐵/蘋果汁

綜合莓果法式吐司

看起來就很繽紛可口吧？!

在日本吃的法國吐司都很強大

吃到的都是外層帶酥、內層軟嫩

吃來甜、配上莓果的酸，非常剛好!

香草冰淇淋/鮮奶油/楓糖

鮮奶油耶~~~我的最愛、大姐的最怕!

我們從入座到鬆餅上桌

約等了快40分鐘

哈~~~~真的和門口看的到一樣

鬆軟、鬆軟還帶點軟Q萌的感覺

三姊妹一個人一個，不用強!

要多也沒有!

真的好好吃!

原味的都可以吃到屬於它本身的香、甜、嫩、Q

不沾鮮奶油、不沾楓糖

依舊表現出色

我們都超喜歡的!

可是~~~不好的消息是在網路上已經看到這間餐廳出現了「永久歇業」

唉~~~真的是太可惜了!

只能在日本其它地方享用囉!

官網：https://www.cafe-gram.com/sp/

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