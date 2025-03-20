以前出門都還會攜帶相機，尤其是沒有孩子的時候常常還會搭配鏡頭一起帶著走， 但孩子出生後就需要更簡單的攝影手機推薦，何況再也不想要這麼辛苦了！

而SHARP AQUOS R9 pro以其強大的徠卡三鏡頭、搭載 5,030 萬畫素主鏡頭、Vario-Summicron三鏡頭系統，結合超廣角與望遠鏡頭，全方位涵蓋各種拍攝需求，無論是壯麗的風景、細膩的人像還是遠方的細節，都能精準呈現。

內建更是有著多種細節調整與輔助拍攝功能，讓手機攝影更具專業感，透過智慧構圖與各種輔助隔線，即使不帶相機，也能輕鬆掌握完美角度。

SHARP AQUOS R9 pro的攝影功能非常強大， 手機背面更是有著仿皮革的設計，非常的有質感 ，外觀也有典藏Leica VARIO-SUMMICRON 攝影系統（徠卡三鏡頭），搭載 5,030 萬畫素的主鏡頭，以及夜拍的時候更適合的 1/0.98 吋感光元件，進光量更大的狀況下，不管是在白天或是室內都可以更好的拍出好照片！

相機側邊更是新增了專屬相機快門鍵（最右邊），半壓即可對焦、長壓就能啟動相機，音量鍵還可調整焦距。

而像我一樣喜歡攝影跟拍照的人、或是像我先生是追劇王的，最擔心的還是續航問題， SHARP AQUOS R9 pro使用了5000mAh 大容量電池搭配節能技術 ，可連續播放39小時影片，以及支援Dolby Vision HDR 映像技術和Dolby Atmos®※7立體聲技術，在追劇、或是檢查影片的時候，更可以回到當時的感受！

當然大容量的電池在使用上都會比較容易過熱， SHARP AQUOS R9 pro的相機環散熱＋超導熱板平均分散熱能，可以更好的做到高穩定的散熱 ，不管是在長時間追劇、或是長時間的拍攝，都可以很好的穩定手機性能，不會因為過熱造成死機。

在手機相機的徠卡三鏡頭、5,030 萬畫素主鏡頭、Vario-Summicron 三鏡頭系統使用下，用最標準的方式去拍攝照片，可以看到照片的顏色色彩還原度很高，這是因為SHARP AQUOS R9 pro 具備14 頻譜光譜感測器及AI 智慧精準還原色彩，不管在哪一種條件下都可以看到整體的顏色與實際顏色幾乎一模一樣！

這邊我要特別稱讚一下，這間咖啡廳的燈光連相機的白平衡都很難完全美的，但這台SHARP AQUOS R pro 9可以連室內以及白平衡稍微有點偏移的狀況下，也可以還原得不錯。

當然如果你跟我一樣很享受手動去調整許多的不同數值，像是曝光、飽和等，也可以透過手動模式去細緻地調整出自己喜歡的樣子，也可以這樣拍出更多不同特色的照片。



而且如果對於這樣的數值讓你感覺得鬱悶，但又喜歡鮮豔度比較沒那麼高的照片，不妨使用他們內建的畫質切換功能，我個人而言是更喜歡自然拍攝出來的照片。

以上這兩張照片就是分別使用自然與動態去拍攝的（下為自然，上為動態），可以明顯地感受得到下方的照片顏色更為的清爽一些。

原以為這樣的照片會影響解析度，但這部分真的可以完全放心，兩張依舊是高解析度影像。

而我自己偶爾也喜歡比較帶有低飽和度的照片， 只需要將手動模式下的飽和度調整至-2就可以獲得底下的照片了！

可以說是快速打造氛圍感的時尚照片唷（笑）

在鏡頭的設計方面，廣角鏡頭從2.5cm微距特寫到遼遠廣闊的風景，都可以鉅細靡遺完全收錄。

像是望遠鏡頭65mm的焦距可以說是3倍放遠的概念，簡簡單單的就可以捕捉到接近所看見的影像。

這款手機SHARP AQUOS R9 pro的影像處理技術比我想像中更為的好， 進一步提升照片的清晰度與層次感，讓日夜拍攝都能呈現純淨細緻的畫面，真正做到隨手一拍，都很滿意的地步。

最重要的是有了孩子想要快速捕捉畫面，及無法長時間使用行動電源（因為會很繁瑣的插拔）去充電，大容量的電池也是我很喜歡的特色之一；而內建畫質切換功能則讓即便不熟悉攝影設定的用戶，也能輕鬆拍出理想影像，對於追求畫質、續航、螢幕表現與便利性的使用者來說，SHARP AQUOS R9 pro絕對是值得考慮的選擇。

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