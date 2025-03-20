《南方禮品中心》這間紐西蘭伴手禮店開在紐西蘭南島第二大湖蒂阿瑙湖的湖畔小鎮上，紐西蘭自由行到了蒂阿瑙，紐西蘭伴手禮可以先買一點！像是紐西蘭必買綿羊油、保健品等等，南方禮品中心都有販售，回想起來這趟紐西蘭旅遊，伴手禮店還真沒去幾間，但網路推薦必買的，通通都有碰上～

南方禮品中心Luxmore Souvenirs

《南方禮品中心》裡有太多必買的紐西蘭伴手禮！下方會列舉幾樣紐西蘭必買商品，沒列上的也不代表不好，看大家所需或是有沒有需求就好，因為商品的價值不再於別人說好或不好，有需要、有用到、在加上自己喜歡，這才是最重要的～

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紐西蘭行程預約

以往出國旅遊不是使用Klook就是Kkday安排行程，但歐洲地區使用率更高的，行程更多的卻是GetYourGuide，多了不少Klook跟Kkday沒有的行程，安排紐西蘭自由行行程前，可以先看看有沒有想要玩的～

南方禮品中心Luxmore Souvenirs資訊

時間：09:00–20:30

地址：5 Town Centre, Te Anau 9600紐西蘭 / 地圖

南方禮品中心在哪

南方禮品中心就位在蒂阿瑙地標南秧雞雕像附近，到了蒂阿瑙後，吃完飯用完餐後，可以在來逛，開到晚上8點半，時間算很充裕。

《南方禮品中心》外觀很特別，跟周圍的紐西蘭民宅有很大的不一樣。

進到店內有沒有很台灣的感覺？《南方禮品中心》商品擺放感，很有台灣雜貨店的感覺😅

越看越像…

南方禮品中心有很多紐西蘭特色商品，獨特性很夠，不像衣服外套容易撞衫。

在《南方禮品中心》我買了綿羊脂護髮油，上次去宿霧自由行買的椰子護髮油，雖然也很好用，但碰上天氣較冷或冷氣團…就變成白色棒狀凝固物…

還有英國凱特王妃愛用的紐西蘭面膜，這是人氣超暢銷的紐西蘭伴手禮，王妃愛用真的是最佳代言。

不過是哪一款，阿偉真的忘了，因為前面都是同團的姐姐們，我被卡在外圍…

紐西蘭防蚊液跟台灣防蚊液不一樣，台灣的對紐西蘭蚊蟲無效，到紐西蘭旅遊，記得到商店買一瓶擋擋，尤其是紐西蘭自由行的人～

紐西蘭蜂蜜不便宜，但也最獨特！因為蜂蜜中有麥盧卡花蜜，是世界上獨有的特別植物。

麥盧卡蜂蜜系列延伸商品，不僅有內服，還有外用的。

來南方禮品中心可以買到很多獨特商品，送禮自留都很合適。

就連我也不小心沉迷在買什麼好的猶豫之中😂

超級想買馬克杯回家！不過紐西蘭旅遊行程才剛開始，現在買…萬一在接下來的10多天中，不小心弄破，那可就不好了，忍痛…轉身離開～有話說不出來😂

南方禮品中心評價

《南方禮品中心》這間紐西蘭伴手禮價格真的很可以，雖然在整趟紐西蘭旅遊中，紐西蘭伴手禮店沒有跑非常多間，但路上經過跟在紐西蘭超市看到的，南方禮品中心在價格上，確實有優勢，買多是真的會省的很有感～

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