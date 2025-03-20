給個讚

名古屋自由行怎麼玩？9天8夜行程推薦，紫色微笑帶你一次搞定 名古屋必去景點、人氣美食、優惠機票、住宿推薦、購物天堂！這篇 「名古屋自由行攻略」 精心整理 交通搭乘、簽證入境、換匯支付、網路eSIM 等行前準備，讓你的 名古屋旅行規劃更輕鬆。

從 台灣直飛名古屋超方便，不論是 情侶約會、好友閨蜜旅行、親子家庭遊，這座 日本第三大城市 都能滿足你的旅遊期待！快來探索 熱鬧的榮町商圈、世界文化遺產白川鄉、療癒的溫泉鄉下呂、購物天堂名古屋車站、必吃鰻魚飯與味噌豬排，感受獨特的名古屋魅力。

開始規劃行程前，先來看看這篇 最完整的「名古屋自由行全攻略」，讓你的日本旅程更加順利！

名古屋旅遊行前準備

日本是許多旅人的夢幻目的地，無論是欣賞四季美景、品嚐美食、還是購物探險，都讓人流連忘返。以下是前往日本旅遊時，在換匯、簽證與電壓插頭方面需要注意的事項。

換匯與支付方式

日圓現金需求 ：日本雖然電子支付普及，但許多小店、寺廟、拉麵店、以及地方市場仍然只收現金，建議準備一些日圓現金。

：日本雖然電子支付普及，但許多小店、寺廟、拉麵店、以及地方市場仍然只收現金，建議準備一些日圓現金。 台灣換匯 ：可在台灣的銀行或機場換取日圓，通常匯率較穩定。買日幣在華泰銀行會比較便宜把日幣換成台幣，在玉山銀行會比較划算。

：可在台灣的銀行或機場換取日圓，通常匯率較穩定。買日幣在華泰銀行會比較便宜把日幣換成台幣，在玉山銀行會比較划算。 日本換匯 ：日本機場、銀行或外幣兌換所均可換匯，但匯率可能不如台灣划算。

：日本機場、銀行或外幣兌換所均可換匯，但匯率可能不如台灣划算。 信用卡與電子支付：VISA、MasterCard 在大部分商店可使用，Apple Pay、Google Pay 也可綁定信用卡支付。此外，日本常見的電子支付如 Suica、PASMO 可在超商、交通工具等使用。

簽證與入境規定

▼日本入境卡填寫方式

免簽國家 ：台灣旅客可享有 90 天免簽證待遇，只需持有有效護照，即可自由進出日本。

：台灣旅客可享有 90 天免簽證待遇，只需持有有效護照，即可自由進出日本。 入境手續 ： 需填寫入境卡（部分機場可電子填寫）。 需要拍攝指紋與臉部辨識。 需提供回程機票（部分情況下海關可能要求）。

： Visit Japan Web 登錄：建議事先在 Visit Japan Web登錄，快速通關並完成必要的健康申報，入境前 6 小時先填寫完畢，在入境時，出示手續完成後QR Code！

電壓與插頭

電壓規格 ：日本使用 100V，與台灣的 110V 略有不同，但大多數手機、筆電、相機充電器支援 100V-240V，可直接使用。

：日本使用 100V，與台灣的 110V 略有不同，但大多數手機、筆電、相機充電器支援 100V-240V，可直接使用。 插座類型 ：日本使用 A 型插頭 （兩腳扁型），與台灣相同，但部分台灣電器的插頭有接地三腳，需轉接頭。

：日本使用 （兩腳扁型），與台灣相同，但部分台灣電器的插頭有接地三腳，需轉接頭。 電器使用注意 ： 高功率電器如吹風機、電捲棒等，若非支援 100V，需使用變壓器，否則可能會損壞設備。 若入住的飯店未提供吹風機，建議購買日本適用款，避免燒毀電器。

：

網路eSIM、 SIM卡怎麼買?

出國旅行還在為eSIM、 SIM卡傻傻搞不清楚嗎？！手機啟動eSIM漫遊，無需購買當地 SIM卡超簡單，手把手教學～快跟著我這樣做吧！

📍圖文⇒ eSIM、 SIM卡安裝教學

📍優惠折扣⇒ ｜｜trip

日本旅遊前做好準備，能讓行程更加順利！建議提前換匯、確認支付方式，確保電器可正常使用，並熟悉入境規定，讓你的日本之旅更加輕鬆愉快！

名古屋自由行｜便宜機票

去日本名古屋旅行，「新特麗亞名古屋中部國際機場」是最好的選擇

買機票我們都會比價，使用Trip.com各家航空機票比價最方便，從台灣桃機或高雄出發，航班約2.5小時左右。

傳統航空 廉價航空 價格 新台幣 9,000至13,000 元之間，具體價格取決於出發地點、航班時間和預訂時間等因素。 新台幣 4,700 至 10,000 元之間，也取決於相同的因素。 優點 座位空間較寬敞、機上娛樂，含餐點及托運行李 機票平均價格較低、價格浮動大，採取使用者付費機制，餐點、行李托運等服務都需額外付費。 年長者、行動不便者、無法忍受狹窄空間或攜帶嬰幼兒的旅客可能比較不適合搭乘廉價航空 缺點 票價通常較高。 多紅眼班機

名古屋機票多少便宜?台北飛名古屋廉價航空低於NT$5000元、傳統航空低於NT$10,000元，就可以考慮買了!

我們這次的搭的是國國泰航空，超值機票優惠（有機票促銷價）預定再賺旅遊金，輕鬆又優惠。

📍機票查詢⇒ 名古屋各家航空比價

名古屋自由行｜飯店推薦

訂飯店我們也都會比價，使用Trip.com線上訂房，新客搭配優惠10%折扣多多，有空再到Agoda訂房系統、比價，反正就是要選到最便宜的啦！

紫色微笑依據名古屋車站、榮商圈、樂高樂園、中部國際機場四個區域，精選優質飯店，依價格由低至高排列，幫助你找到最合適的住宿選擇！

📍圖文⇒ 名古屋16間飯店推薦

名古屋自由行｜行程規劃

DAY 1 ：名古屋車站美食商圈

➤【名古屋景點】名古屋車站、名古屋高島屋

➤【名古屋景點】BIG CAREMA、3 COINS血拼

➤【名古屋景點】名古屋車站對面大樓看夜景

➤【名古屋美食】名古屋車站ESCA地下街

➤【名古屋美食】山本屋本店味噌烏龍麵

➤【名古屋美食】Dipper Dan CREPE

➤【名古屋飯店】名古屋知鄉舍酒店()

名古屋好多血拼及好玩景點，搭配優惠把錢省起來！

📍名古屋景點通票：

DAY 2 ：名古屋榮商圈、商店街遊

➤【名古屋美食】小雞布丁蛋糕

➤【名古屋景點】名古屋城

➤【名古屋景點】則武之森

➤【名古屋景點】永旺夢樂城

➤【名古屋景點】豐田汽車博物館

➤【名古屋美食】世界的山將手羽先

➤【名古屋住宿】名古屋知鄉舍酒店()

非常值得去的博物館及古蹟，絕對不能錯過！ 📍豐田汽車博物館：Trip

📍名古屋城： DAY 4 ：吉卜力公園一日遊

➤【名古屋景點】吉卜力公園

➤【名古屋美食】白河鰻魚飯三吃

➤【名古屋住宿】賽普拉斯名古屋站前飯店()

DAY 5 ：犬山一日遊

➤【名古屋景點】犬山城

➤【名古屋景點】犬山神社(三光稻荷神社)

➤【名古屋景點】城下町一日遊

➤【名古屋美食】本町茶寮

➤【名古屋美食】山田五平餅店

➤【名古屋美食】肉兵衛飛驒牛

➤【名古屋美食】松井蕎麥麵犬山店

➤【名古屋住宿】賽普拉斯名古屋站前飯店()

DAY 6 ：名古屋科學館、綠洲21、中部電力塔

➤【名古屋美食】飛驒牛馬喰一代

➤【名古屋景點】名古屋科學館

➤【名古屋美食】HARBS 蛋糕

➤【名古屋景點】綠洲21（哈利波特商店）

➤【名古屋景點】中部電力塔

➤【名古屋住宿】三交inn名古屋錦飯店()

DAY 7 ：高山合掌村一日遊/ 樂高樂園一日遊

➤【名古屋景點】高山老街

➤【名古屋景點】合掌村

➤【名古屋景點】大須觀音寺、大須商店街

➤【名古屋美食】豚山拉麵

➤【名古屋景點】堂吉訶德買伴手禮

➤【名古屋住宿】三交inn名古屋錦飯店()

DAY 8 ：水族館一日遊

➤【名古屋景點】名古屋水族館

➤【名古屋景點】熱田神宮

➤【名古屋美食】矢場味噌豬排

➤【名古屋購物】愛電王

➤【名古屋住宿】三交inn名古屋錦飯店()

DAY 9：波音博物館

➤【名古屋景點】波音博物館 (日本中部國際機場)

➤【名古屋美食】機場美食

名古屋交通方式

中部國際機場如何到名古屋？

▼日本中部國際機場樓層圖

1. 名鐵 μ-SKY 特急（最快速，性價比高） 最推薦！

✅ 適合：想快速抵達，孩子不怕電車顛簸的家庭

車程：28分鐘（直達名古屋）

車資（單程）： 大人：1,250日圓/人（含特急券） 小孩（6～11歲）：630日圓/人（含特急券） 未滿6歲的孩童 可免費搭乘（若不占座位）



✅ 搭車地點：機場2樓「名鐵 中部國際機場站」；下車地點：名鐵名古屋站（步行5分鐘可到JR名古屋站）

✅ 優點：最快，只要 28分鐘 直達、 有指定座位（μ-SKY全車對號）、價格合理，比計程車便宜

從中部國際機場搭Usky，只要28分鐘抵達名古屋車站，這是最快從機場進去市區的方式

座位舒適好坐，車廂間有可放大型行李區域，可以提早買票，這樣出關後就直接換票搭車了

📍Usky 優惠⇒ ｜

2：機場利木津巴士（舒適，不用搬行李）

✅ 適合：帶很多行李、小孩需要睡覺的家庭

車程：約1小時（依交通狀況）

車資（單程）： 大人：1,500日圓/人 小孩（6～11歲）：750日圓/人 未滿6歲的孩童 可免費搭乘（不占座）



發車地點：機場巴士站；下車地點：名古屋站「名鐵巴士中心」

✅ 優點：行李可直接放車底，不用提來提去； 車內寬敞，可讓孩子休息

✅ 缺點：車程較久，約 1小時，塞車可能更久；發車間隔約30～60分鐘，需配合班次

3：計程車（最舒適，門到門服務）

✅ 適合：不想轉車、帶很多行李或趕時間的家庭

車程：約40～50分鐘

車資：約15,000～20,000日圓（依路況）

✅ 優點：最舒適，不用搬行李；直接送達飯店或名古屋站

✅ 缺點：價格較高，適合多人大行李分攤

名古屋市交通如何搭？

在名古屋交通很方便，可選擇搭地鐵、巴士、自駕遊、計程車，也可以選擇一日遊行程方便

1. 名古屋地鐵

我們待在名古屋的時候，主要交通工具是搭地鐵

使用TOICA交通卡(小雞卡) 和 SUICA (西瓜卡)，就像搭捷運一樣方式方便，太晚回飯店或小孩走不動就搭計程車

在名古屋車站買的TOICA交通卡是（JR東海）發行的，小雞造型超可愛，值得收藏哦！

♥好用的資訊： 1.西瓜卡SUICA可用iPhone綁定即儲值，只需手機搭車或在超商消費，輕鬆用手機完成電子支付

2.小孩的TOICA交通卡用透明票卡套裝，手機掛繩+手機＋卡票掛在一起，方便又好用！

2. 名古屋觀光遊覽巴士

名古屋熱門景點有名古屋觀光遊覽巴士Me～guru可搭，前往名古屋城及德川園…等，有行駛路線圖、時刻表、觀光手冊

▼名古屋地鐵站地圖、觀光巴士行程

⇒ Me～guru巴士

3. 名古屋租車

自助旅行最頂級高手就是自駕遊啦！

我們利用Trip日本租車，有8%折扣優惠，取車前多數車型可免費取消、免信用卡手續費、信用卡付款不收手續費，還有客服務一對一多語言服務呢！

4. 名古屋一日遊票券

懶得排行程，找地鐵、趕路，有老有小的組合最適合安排幾天一日遊啦！

線上購票後，一日遊巴士還有中文導遊，我就愛懶人旅遊法

「犬山城一日遊」「名鐵車站」購買一日遊的票券，或線上購買套票，存在手機，實惠又方便

「高山、合掌村」於兩日前線上買票卷，在名古屋車站搭遊覽車前往，車程約二小時抵達

📍犬山城一日遊套票

⇒ ｜

📍高山合掌村一日遊套票

⇒ ｜

📍名古屋景點一日遊

⇒ ｜

名古屋市區交通地圖

名古屋地下鐵，總共有6條路線：

櫻通線 ：名古屋塔（久屋大通）

：名古屋塔（久屋大通） 名城線 （環狀）：名古屋城(市役所站）、名古屋港水族館（名古屋港站）、德川美術館/德川園（大曾跟站）、白鳥庭園（神宮西站）、名古屋塔（久屋大通/榮站）

（環狀）：名古屋城(市役所站）、名古屋港水族館（名古屋港站）、德川美術館/德川園（大曾跟站）、白鳥庭園（神宮西站）、名古屋塔（久屋大通/榮站） 上飯田線 ：主要與名鐵小牧線連接。

：主要與名鐵小牧線連接。 名港線 ：名古屋港水族館（名古屋港站）

：名古屋港水族館（名古屋港站） 東山縣 ：東山動物園、東山植物園（東山公園站）、名古屋塔（榮站）

：東山動物園、東山植物園（東山公園站）、名古屋塔（榮站） 鶴舞線：大須觀音、名古屋城（淺間町站）

可以至名古屋旅遊官方網站查詢，最新資訊、交通方式

⇒ 下載地圖

▼日本自助旅行必備就是地鐵站的地圖，名古屋市以「名古屋地鐵」為主，用顏色和號碼就比較好辨識了！

⇒下載地鐵導向圖

♥好用的資訊： 下載「名古屋地鐵通APP」有詳細地鐵路線圖，可輸入起、迄站，顯示地鐵站轉乘站、班次時間

名古屋交通卡推薦

▼ 2025年名古屋交通卡比較表，涵蓋 manaca、TOICA、Suica、ICOCA 四種主要 IC 卡的價格、購買地點、適用範圍等資訊。

項目 manaca TOICA Suica ICOCA 發行公司 名古屋交通局、名鐵 JR東海 JR東日本 JR西日本 卡片費用 500日圓（可退還） 500日圓（可退還） 500日圓（可退還） 500日圓（可退還） 最低儲值額 1,000日圓 1,000日圓 1,000日圓 1,000日圓 最高儲值額 20,000日圓 20,000日圓 20,000日圓 20,000日圓 適用地鐵 ✅ 名古屋市營地下鐵 ❌ 不適用 ✅ 可互通使用 ✅ 可互通使用 適用JR路線 ❌ 不適用 ✅ JR東海在來線 ✅ JR東日本在來線 ✅ JR西日本在來線 適用巴士 ✅ 名古屋市巴士、名鐵巴士等 ❌ 不適用 ✅ 可互通使用 ✅ 可互通使用 可否在便利店使用 ✅ 可用於日本全國支援 IC 卡的店家 ✅ 可用於日本全國支援 IC 卡的店家 ✅ 可用於日本全國支援 IC 卡的店家 ✅ 可用於日本全國支援 IC 卡的店家 名古屋購買處 名鐵車站、名古屋地鐵站、巴士站 JR東海車站售票機 JR東海名古屋站、新幹線車站 JR東海名古屋站、新幹線車站 名古屋充值處 地鐵站、自動售票機、便利店 JR車站售票機、便利店 JR車站售票機、便利店 JR車站售票機、便利店 是否支援自動扣款 （綁定信用卡） ❌ 不支援 ❌ 不支援 ✅ 可申請綁定 （僅限日本信用卡） ✅ 可申請綁定 （僅限日本信用卡）

總結與建議

名古屋市區（地鐵、巴士） ： 推薦使用 manaca ，因為它是名古屋當地的主要交通卡。

： ，因為它是名古屋當地的主要交通卡。 JR東海路線（新幹線除外） ： 推薦使用 TOICA ，因為適用於 JR東海的所有在來線。

： ，因為適用於 JR東海的所有在來線。 已持有 Suica / ICOCA？

⇒可以在名古屋 地鐵、巴士、JR東海 使用，無須額外購買 manaca 或 TOICA。

如果計劃在關東（東京）或關西（大阪、京都）旅行，Suica 或 ICOCA 會更方便，因為它們在全國範圍內更普及，並支援自動儲值功能喔！

名古屋景點推薦

▼名古屋觀光地圖

專為造訪名古屋的遊客所設計，介紹名古屋的隨身攜帶指南地圖～非常好用！

♥好用的資訊： 下載「名古屋地圖APP」台灣人愛用Google map的功能，搜尋目的地、交通路線很方便

▼名古屋榮地圖

我們這次大多住在「榮地區」，來往名古屋車站方便、周邊較安靜、飯店也便宜許多。

因為帶小孩一起玩，太累了就搭計程車回飯店囉！

名古屋超多好玩景點、歷史古蹟，搭乘地鐵都很方便前往，以下介紹值得一遊的觀光景點

⇒下載地鐵導向圖

吉卜力公園

「吉卜力公園」重現宮崎駿的動畫片於日本！像是龍貓、神隱少女、天空之城、霍爾的移動城堡及魔女宅急便、借物少女等，對宮崎駿的世界有一定的了解。尤其「吉卜力大倉庫」就像是身處動畫場景中，可以感受劇中的場景和用實際手觸摸逼真的道具，這五大區域幾乎真實的還原了動畫片中的一景一物，真的太令人感動了( 另外也有不用花錢就可以來吉卜力公園玩的方法哦)

📍詳細介紹⇒ 名古屋吉卜力公園門票購票教學

📍詳細介紹⇒ 名古屋吉卜力公園攻略

📍⇒ ｜｜Trip

名古屋水族館

日本面積最大水族館！更有著世界最大規模的戶外水槽，除了台灣少見的可愛的海洋生物，還有很多精彩的表演，像是「沙丁魚龍捲風」、「海之王者」殺人鯨~都很精采。這次我們買了「名古屋水族館四館聯票」(水族館、展望室、海洋博物館、南極觀測船)，整整一天都在這裏，超過癮的。

📍詳細介紹⇒ 名古屋水族館

📍⇒ Trip｜

名古屋科學館

外觀就吸引人的「名古屋市科學館」，位於榮商圈附近，左右兩棟建築中間夾著一顆直徑長35公尺的巨大球體(天文館)，裏面有全球最大天文館星象投影劇場。互動式非常強，各種不同的器具都可以動手玩玩看，從實際操作中體驗各種科學原理，知識性、娛樂性十足，龍捲風實驗室、放電實驗室、極寒實驗室都不容錯過。夏天有冷氣，冬天避風雪，來這裏玩上一整天都不是問題。結合名古屋市美術館等周邊景點館，就是美好的名古屋一日遊了

📍詳細介紹⇒ 名古屋科學館

犬山城

犬山市靠近名古屋近郊，我們到訪名古屋時順便一起玩的景點。「犬山城」是國寶城堡五座之一。當年連織田信長、豐臣秀吉都曾來過，非常具有歷史價值！是日本現存最古老的木造天守閣。這裏不只是名勝古蹟，而且是知名的賞櫻及賞楓景點。順便連同附近犬山城神社(三光稻荷神社)參訪，犬山城下町吃美食，來個非常充實的犬山城一日遊哦

📍詳細介紹⇒ 犬山城一日遊

📍詳細介紹⇒ 犬山城

📍詳細介紹⇒ 犬山城神社

📍優惠折扣⇒ ｜Trip｜

高山合掌村一日遊

參加高山合掌村一日遊，一早從名古屋車站集合，搭乘巴士造訪飛驒高山、白川鄉合掌村

有中文導遊解說，會發地圖、幾說歷史、指點必吃的美食

漫步在高山古街巷裡，欣賞保存完好的江戶時代風貌，參觀高山陣屋。商店節很多紀念品、工藝品可以買

必吃飛驒牛肉、拉麵、五平餅、手燒煎餅，飛驒牛不論是用烤的還是做成牛肉壽司，都好好吃。

接著前往世界遺產～白川鄉合掌村落，感受自然美景與傳統建築

可付費進入村長的家參觀，飛驒牛定食、牛乳冰淇淋～也很美味！

步行至展望臺，俯瞰整個村落，感受大自然的寧靜與壯。每年冬天還有白川鄉點燈一日遊，聽說很美呢！

📍優惠折扣⇒ ｜Trip｜

名古屋樂高樂園

如果有帶小孩出遊，也可以安排名古屋樂高樂園，保證嗨翻一整天！

📍優惠折扣⇒ ｜｜Trip

豐田汽車博物館

這是全世界獨一無二的汽車博物館，不分車廠，按年代展示著約140輛汽車；展示19世紀末汽油汽車到現代的汽車歷史。汽車愛好者可自由照相，不容錯過！

說來有趣，這一天父子、母女分兩組，男生來看汽車；女生去百貨公司逛街，最後在永旺夢樂城相聚吃晚餐。

📍優惠折扣⇒ Trip

名古屋城

「名古屋城」是日本100名城之一，前身為織田氏居城那古野城。天守閣屋頂的雌雄2尊「金鯱」最為知名，因此又被稱為「金鯱城」或「金城」，所以名古屋很多名產以這個形象的伴手禮，我們到的時候還在整修無法進入天守閣，只在。建議賞櫻季節來訪，近1000棵櫻花樹呈現最大規模的古城與櫻花相映。3月～4月下旬舉辦的「名古屋城春日祭」，還能賞夜櫻呢！

📍優惠折扣⇒

熱田神宮

名古屋最具代表性的能量景點，與伊勢神宮、明治神宮並列為日本三大神宮，擁有深厚的歷史與宗教意義。神宮佔地約19萬平方米，古木參天、綠意盎然，被譽為「都市中的森林」。相傳三神器之一「草薙劍」便供奉於此，每年吸引無數信徒與旅客朝聖。

深入了解熱田神宮的參拜交通路線、12大必訪景點、參拜時間、門票資訊，並推薦周邊的美食與景點，打造最完整的熱田神宮一日遊行程！

📍詳細介紹 ⇒ 熱田神宮

大須觀音

大須觀音是日本三大觀音寺之一，這裡可以以祈求開運！祝生意興隆布袋神像也很有名的，旁邊就是大須商店街，所以人氣特別旺！

大須商店街

這裡是名古屋最大的商店街！掛著大紅燈籠是仁王門通，有許多餐飲老店，也可以品嚐到許多潮流美食！

包括御手洗糰子名店新雀本店、和創業超過百年歷史的鰻魚老店、日式炸雞店、咖啡廳與甜點店～等等

豚山拉麵

弁才天大幅

3COINS、Seria~日本百円店，300円高質感的日系生活雜貨、飾品、泡澡球

小孩子的眼睛都亮了起來

還有二手名牌包可以慢慢挑

綠洲21商圈、中部電力塔

綠洲21商圈及中部電力塔參觀名古屋電視塔，欣賞城市夜景

這裏很多商店超好逛的，連哈利波特的專賣店這裏也有

橡子共和國裡好多龍貓相關商品可以挑選，服務員還遞給小榛果可愛的帽子拍照，真的卡哇伊～

頂樓有水舞可以看，夜晚俯瞰城市的夜景很美啊！

永旺夢樂城

永旺夢樂城是日本旅遊購物行程必去的大型複合式購物商城，有免費的置物櫃可使用，超適合來這裡掃貨、買伴手禮

裡面有一間蔦屋書店，是熱門打卡點，一整面網美書牆利用倒映形成漂亮的畫面！

裡面的超市真的強大，值得遊客來這裡採買零食生鮮的，但走回去會提得很累

好吃的餐廳也不少，可以在吃完飯後再去旁邊面的則武之森散步

則武之森

有時間的話，就到 Noritake 則武森林和AEON MALL 走走，因為這裏離名古屋車站不遠

為紀念陶瓷器製造商「則武」創立100週年而創建，展示則武全部產品的博物館，可以免費參觀，則武直營店裡華麗餐具及餐桌用具很值得購入

也有漂亮庭園、陶瓷器工廠以，可以免費參觀，另外能體驗塗色製作。還有餐廳與咖啡館等

購物的戰利品也不會累積太多天

波音博物館

名古屋中部國際機場的的裡有個免費景點，飛機主題公園「波音博物館」!

展示世界第一架787原型機(編號 ZA001)，還有美國本土外唯一一間波音官方商店，是飛機迷不能錯過的地方。」兒童遊戲區也滿好玩的，還有免費行李空間，離T1的國際航廈也有電動人行步道相通。

二樓也有景觀餐廳可以用餐，最後一天就慢慢來吧！

📍詳細介紹⇒ 波音博物館

名古屋美食推薦

水蜜桃麝香葡萄

日本水果的特點是“甜度高”，暑假來時盛產水蜜桃、葡萄，冬天就大推草莓！

每當到超市採買就看到架上滿滿的水果，標示著甜度，怎麼一個比一個甜，晚上水果一人一顆吃到飽

水蜜桃季節： 6月〜9月，市面上也有很多水蜜桃口味的零食點心或伴手禮，像是軟糖Premium軟糖山梨產白桃口味、ORIHIRO蒟蒻果凍白桃口味，都很好買

6月〜9月，市面上也有很多水蜜桃口味的零食點心或伴手禮，像是軟糖Premium軟糖山梨產白桃口味、ORIHIRO蒟蒻果凍白桃口味，都很好買 麝香葡萄季節： 6月至10月，推薦選擇色澤濃郁，顆粒大小一致，有較高機會品嚐到美味的葡萄！

6月至10月，推薦選擇色澤濃郁，顆粒大小一致，有較高機會品嚐到美味的葡萄！ 草莓時令季節：12月～5月，愛知縣是全國知名的草莓產地之一，千萬別錯過

ESCA地下街吃美食

因為台灣班機抵達名古屋大部份都是下午了，所以建議先來個美食之旅，逛逛街買買東西，儲備一下體力

去各大景點回程時也會搭地鐵回來，餐廳多樣化選擇多

📍詳細介紹⇒ 新幹線地下街ESCA

名古屋味噌拉麵

在「ESCA地下街」吃名古屋的名物之一「山本屋本店Esuka店」味噌烏龍麵，湯頭使用愛知縣的八丁味噌秘製，香醇濃郁帶有獨特的香味，麵條口感也非常紮實，有嚼勁!! 有別於一般軟Q的烏龍麵，牙口不好的朋友可能要多咬幾下（小孩們就不愛吃）!

📍詳細介紹⇒ 山本屋本店

小雞蛋糕

名古屋車站必吃的排隊人氣甜點，小雞布丁蛋糕 Café gentiane，蛋糕外型可愛、口感也很美味，深受大人小孩喜愛，是名古屋的超人氣伴手禮

📍詳細介紹⇒ 小雞布丁蛋糕

HARBS

HARBS 的水果千層蛋糕非常出名，名古屋的榮是本店的所在地，一定要來朝聖

吃思思念念的千層蛋糕，真的必吃的名古屋美食

必點水果千層蛋糕~有哈密瓜、奇異果、香蕉等等，搭配罪惡的鮮奶油~好幸福啊！

飛驒牛一頭家馬喰一代

名古屋必吃美食飛驒牛一頭家，店家買入一整頭頂級A5飛驒牛因而得名的，所以店裏幾乎什麼部位的肉品都嚐的到。「飛驒牛一頭家馬喰一代名古屋榮」餐廳有CP值超高的午間套餐，三種套餐，有前菜拼盤 (法式風乾肉奶酪塔)、沙拉、里肌肉、菲力、炭燒菲力和鹽漬鮭魚子手捲、飛驒牛生拌牛肉、厚切牛舌、自製豆腐～這麼豐富平均一人不到台幣1000元！來日本旅遊一定要吃頓飛驒牛燒肉啊～

📍詳細介紹⇒ 飛驒牛一頭家馬喰一代

矢場味噌豬排

來名古屋的第一天，我們在榮附近上網查到的矢場とん，竟然是居酒屋型態的

其實，名古屋車站地下街ESCA就有矢場味噌豬排!

炸好的豬排淋上滿滿的味噌放在烤得滾燙的鐵板上，香氣隨著熱氣撲鼻而來

高麗菜絲也隨著熱氣變的比較軟更好入口，這個也很好吃

腰內肉蝦海老御膳套餐

這個套餐，裏面有腰內肉、里肌肉，還有一尾炸蝦，炸蝦也很好吃

📍詳細介紹⇒ 矢場味噌豬排

白河鰻魚飯三吃

創業於昭和年代的老店舖，特選魚脂適中、味道濃郁的當季新鮮鰻魚，搭配硬度、黏性、與米粒大小恰到好處的國產銘柄米，炭烤香氣四溢魚肉口感鮮嫩。店家特別採用高湯而非日本茶作為最後泡飯的湯底，讓鰻魚飯的鮮味更為突出。

目前在市區設有4間分店，我們是在「栄ガスビル店」享用大餐，這家位於「名古屋榮三越」與「松阪屋名古屋本店」兩家百貨公司之間，逛街購物後順道前往用餐也很方便。

世界的山將手羽先

在名古屋有一間讓人吃了一口就忘不了的美食「世界的山將本店」。世界の山ちゃん特色就在於他們獨家的手羽先，這道菜品口感外脆內嫩，尤其是經過特製椒鹽醃製後，味道更加層次豐富，保證讓人重新定義什麼叫”吮指回味樂無窮”啊！餐廳還有多種日式經典小菜可選，讓每一餐都充滿驚喜。

📍詳細介紹⇒ 世界的山將

風來坊手羽先

隨意的點了幾樣! 有招牌的雞翅、味噌雞肉、丼飯~~

加了厚厚的味噌，雞肉還滿好吃的

這可是重頭戲啊，這裏的雞翅只有中間二節骨頭的地方，其他的就剪掉了

它的味道呢，外皮烤的酥酥的，口味是鹹中帶甜，雞肉也滿嫩的，外皮的芝麻也增加了不少香氣。真的很好吃啊

吃雞翅的好朋友就是一大杯的冰啤酒啦(開車不喝酒，未成年請勿飲酒)

從車站外帶回飯店吃，一邊吃雞翅，一邊喝啤酒，過癮啦!

📍詳細介紹⇒ 風來坊手羽先

名古屋購物伴手禮推薦

坂角總本舖蝦餅

第一名名古屋土產~ 坂角總本舖的蝦餅，味道「超蝦」！依照不同季節會印上各式圖案的可愛仙貝，是送禮的好選擇!

加樂比薯條餅乾雞翅口味

小雞餅乾(左上)

我們在名古屋車站的Gentiane咖啡廳吃到美味小雞蛋糕~好好吃!也可以買使用名古屋交趾雞的雞蛋，所製作的小雞餅乾回家喔！

加樂比薯條餅乾雞翅口味(右下)

日本洋芋片大廠加樂比（Calbee），使用來自北海道的新鮮馬鈴薯所做的洋芋片，在名古屋和國民美食雞翅膀合作，生產薯條和雞翅風味的洋芋片~

桂新堂 海老一會蝦餅

桂新堂，海老一會蝦餅禮盒

老字號蝦餅，採用獨特的製作方法烤烘而成，外形也太吸引人了， 從蝦頭到蝦尾享用，越嚼越香~ 八天堂 在 JR名古屋高島屋百貨裡的八天堂，用爽口卡士達奶油醬配上最高級純鮮奶油的「奶油麵包」非常推薦!

內餡蛋奶凍確實好吃，冰在飯店冰箱剛剛好 限定版五種口味一起買，非常划算! 也有其他和果子、饅頭可喜挑選當成伴手禮喔!

名古屋購物逛街推薦

名鐵百貨



名鐵百貨的NaNa 可說是名古屋的地標了，那天來的時候正好在換裝

高島屋百貨

高島屋百貨就位於名古屋車站裏面，名古屋後方則是有BIG CAREMA , 3COINS 等店面可以逛

名古屋車站高島屋逛街好驚喜！

這裡有經典卡通公仔店：迪士尼、龍貓、米菲、拉拉熊⋯專賣，特別是寶可夢，動漫迷千萬別錯過

橡子共和國也可以免費拍照!

名古屋車站對面大樓看夜景



名古屋車站對面的大樓

BIC CAMERA



非常受歡迎的BIC CAMERA !!

第一天我們住的是知鄉舍，離名古屋車站很近，約5分鐘的路程

愛電王

「名古屋EDION愛電王」是日本非常著名的連鎖家電店! 雖然它的店不像Ｂ店一樣那麼醒目，但在日本全國從北海道到沖繩也有近1,200多家連鎖店！這裏好逛又好買，主要販售各式高品質家電，像是生活家電、廚房用電、美容家電、連相機電腦電玩之類的商品，應有盡有! 大小廠牌都找的到，所以來這裏同樣也有尋寶的樂趣哦，重點是該有的折扣這裏也不缺哦!! 這次來的就是位於名古屋的本店，離名古屋車站不算太遠，一旁還有東橫INN 名古屋錦呢。有機會到名古屋旅行時，記得可以來這裏尋寶

📍詳細介紹⇒ EDION愛電王

這個行程涵蓋了名古屋的特色景點和美食，讓你能夠充分體驗這座城市的魅力。希望你有一個愉快的旅程！

如果你喜歡探索美食與旅行，別忘了關注 紫色微笑＊饗樂生活，我們持續分享最新的美食與旅遊資訊！

延伸閱讀