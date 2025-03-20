從客房電梯到1樓

就是這個場景 ヨッテマレ酒場

青森屋許多精彩的室內活動都在這裡

夾娃娃在台灣很瘋、在日本更瘋!

什麼都可以夾~青森屋這裡我們也是夾的亂七八糟

享受那種夾娃娃中程度的快樂，或許我們夾中的東西壓根不值錢

但姐妹同樂無價!

ヨッテマレ酒場

算是居酒屋，晚上提供飲酒和一些宵夜

晚餐已經把我們給撐住了...真的沒有多餘的空間可以吃東西了

青森屋擔心你渡假會無聊

還會安排一系的活動，有些活動是免費的

有些活動需要付費，就看個人需求決定

每個活動會有固定的時間

可以自己動手的金魚蘋果

活動的時間是15:00~18:00

小時候在夜市會有撈金魚

15:00~20:00

青森屋

有一顆假蘋果樹~但是它真的有蘋果汁喔!

只要水龍頭打開

出來的不是水就是青森出產的青森蘋果汁

甜香濃郁的蘋果汁還是冰的呢~

夏天喝來真的透心涼呀!

這是飯店免費提供的，喝的下你就盡量

就算不是在睡魔祭來到青森

在青森屋你也可以看到睡魔祭表演

在訂房的時候你就要順便一起訂下表演的門票

線上付費、選位完成才可以欣賞

觀賞區的最後方有提供包廂

不過這區通常都是被秒殺的…不是你有錢就可以訂的到

首次來的朋友可以花錢欣賞

但我看到很多房客同一個時段則是有別的選擇

在青森屋真的不用擔心飯店在山中

晚上沒事做...

這個擔心真的是多餘的

我們真的是玩到時間不夠

露天湯屋

提供的時間是

早上5:00~11:30/下午14:30~24:00

如果你是敢泡裸湯的人，一定要來泡

不泡你真的會後悔!

因為它真的就在一個山森之中

不是什麼半露天~是全露天

天氣好到可以看到天空中星星閃爍

泡湯在其中~

那一剎那你會忘記自己身處何地

泡外湯有準備許多備品

在飯店大樓櫃檯旁邊也有

環境意識抬頭，有需要就取用、自己有帶就用自己的吧!

伴手禮區

青森屋的伴手禮區可以買的東西可以多

不要看它小小的一區，我們也是買到不要不要的…

而且~飯店還有推出青森屋飯店聯名款

只有在青森屋有販售，別的地方都買不到!

所以啦~有看到聯名款，喜歡就不要猶豫馬上下手就對了!

干貝好吃~但有自己動手釣過干貝嗎？

只要在時間內釣多少你就可以吃多~

本來我們也是想要動手玩一玩的…但它的活動時間是在隔天早上

我們把時間都用來慢食早餐了…留著下一次唄

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