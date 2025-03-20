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位於明洞附近的「韓國首爾 Wild Wild猛男秀」，看過一次後非常推薦!專門為女性打造的表演，猛男帥，身材好，舞蹈精彩！有單人演出，也有群舞，表演服裝帥氣，舞台燈光效果佳～絕無冷場。第一次近距離看猛男專業舞蹈表演，欣賞身材精實的歐爸們，不用在意他人眼光，還有機會被抽中上台參與演出，挺享受的！
韓國猛男秀交通資訊
- 地址：韓國首爾中區幹川路47號 (韓巢地圖／NAVER地圖)
- 時間：15:00、17:00、19:30、20:00
- 地鐵：距離乙支路三街站8號出口步行50m。距離忠武路站7號出口步行100m，明寶藝術劇場(MyungBo Art Hall)再乘電梯到B1層就能到
- 年齡19歲以上女性限定
韓國猛男秀門票價位
線上門票優惠
可以事先在台灣購買，座位區域的票價各有不同，推薦優惠如下：
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臉紅心跳的跟好友來看首爾欣賞 Wild Wild
在kkday上購票，當天記得帶著護照，到購票櫃台顯示手機裡二維碼，兌換實體門票進場
門票有列出座次編號等資料，進入場地後自行入座
座位區推薦
- 第一選擇當然是 WILD EVENT席，舞者直接舉起妳的雙手在他身上撫摸～
- WILD WILD席 也有機會和猛男擊掌，第2、3列之間有走道，舞者會下來走動，旁邊有機會被坐在身上
- WILD WILD席 每場次限量5位購買，且座位隨機，無法指定連續座位
猛男會下台與觀眾貼身互動，隨機挑選人撫摸胸肌、拍打屁股～很期待吧
韓國猛男秀空間環境
「韓國首爾 Wild Wild猛男秀」位於明洞附近，距離乙支路三街站8號出口走路5分鐘到「MyungBo Art Hall」(明寶藝術劇場)
往地下一樓走，即是會場的售票處，大背包可寄存在大廳右側儲物櫃
閃亮的氛圍、華麗的裝飾，就是讓女性們開心拍照打卡上傳
周邊都有一些演員合作的商品，很多粉妹在購買支持
排在我們前面的台灣人，在換票後很開心的跟男友道別，哈哈哈
今天上場的菜色 (卡司)！
韓國猛男秀心得評價
精彩絕倫！
不會韓文也沒關係，只需尖叫聲互動，超適合跟女性友人一起欣賞！
這不是脫衣舞表演，別想歪！
演出者肌肉線條很好，健美成果～非常精實
音樂、視覺、氣氛～一直嗨到爆！
獨舞、劇情舞蹈、與台下觀眾的互動～很震撼，舞台設計很棒，表演者演出很專業
整場表演不論是音效、燈光，甚至演員的表演十分精彩
- 全程不能拍照，照片引用自kkday官網
猛男個個臉蛋好、肌肉線條更好，真的讓人賞心悅目
加上現場氣氛也很好，
閨蜜嗨翻天，頻頻跟下台的猛男握手（ 甚至可以把我推到旁邊）玩得很盡興！
- 全程不能拍照，照片引用自kkday官網
妳想要心跳加速？被選上台一起互動，記得穿著長褲，被舞者吊上去～會是很特別的體驗！
⇓說這麼多，看影片比較快
表演結束會後，有合照券的才可以留下來與猛男合照！
- 名額有限～提早報到、買商品滿額、願意寫評論者，福利一瓶礦泉水＋合影券
好幾位猛男有著明星臉～
蘇志燮、Rain、金秀賢、李到晛..怎麼都來了!
手機給工作人員，會協助拍照
台下已經很多被圈粉的迷妹狂拍著！
還有人拿著大砲來連續按著快門不放，真的很狂熱啊～
這是誰的菜，快領走（就是因為他，我被閨蜜推到一旁…）
「韓國首爾 Wild Wild猛男秀」朋友來看過一次後非常推薦!
這次和閨蜜相約韓國自助旅行，她再次要求必須排進行程裡
猛男帥，身材好，舞蹈精彩！大家一起尖叫～
有單人演出，也有群舞，幾套表演服裝很帥氣、撩人
舞台燈光效果佳、氣氛熱烈、節目吸引人，絕無冷場，一個小時很快就過了
強烈建議跟好友一起去，或者帶媽媽、阿姨去看了這個秀
保證精彩！狂野！狂歡～叫聲不停！
韓國猛男秀附近景點美食
這張 首爾觀光景點地圖 幫助你輕鬆規劃首爾自由行！
▼首爾觀光景點地圖
🔹 如何使用？
根據區域選擇想玩的景點，每天安排 1～2 個區域，再加入美食、購物及伴手禮行程，就能輕鬆玩遍首爾！
📍 地圖特色
✔ 北區：景福宮、北村韓屋村等歷史文化景點
✔ 中區：首爾塔、明洞、樂天超市、金豬食堂等經典必去地點
✔ 東區：東大門、廣藏市場，適合喜歡設計與小吃的旅客
✔ 西區：弘大商圈、梨花女子大學，文青與潮流天堂
✔ 江南：Coex 水族館、星空圖書館，適合時尚購物與網美打卡
✔ 汝矣島：63 大廈、漢江公園，欣賞首爾城市景觀
更多旅遊資訊請見👉 韓國五天自由行
店家/景點資訊
- 店家名稱：韓國首爾 Wild Wild猛男秀
- 所在地址：南韓首爾中區幹川路47號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 15:00-22:00
- 店家電話：15:00、17:00、19:30、20:00
- 評價：★★★★★
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