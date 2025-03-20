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位於明洞附近的「韓國首爾 Wild Wild猛男秀」，看過一次後非常推薦!專門為女性打造的表演，猛男帥，身材好，舞蹈精彩！有單人演出，也有群舞，表演服裝帥氣，舞台燈光效果佳～絕無冷場。第一次近距離看猛男專業舞蹈表演，欣賞身材精實的歐爸們，不用在意他人眼光，還有機會被抽中上台參與演出，挺享受的！

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韓國猛男秀交通資訊

地址：韓國首爾中區幹川路47號 (韓巢地圖／NAVER地圖)

時間：15:00、17:00、19:30、20:00

地鐵：距離乙支路三街站8號出口步行50m。距離忠武路站7號出口步行100m，明寶藝術劇場(MyungBo Art Hall) 再乘電梯到B1層就能到

年齡19歲以上女性限定

韓國猛男秀 門票價位

線上門票優惠

可以事先在台灣購買，座位區域的票價各有不同，推薦優惠如下：

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臉紅心跳的跟好友來看首爾欣賞 Wild Wild 猛男秀

在kkday上購票，當天記得帶著護照，到購票櫃台顯示手機裡二維碼，兌換實體門票進場

門票有列出座次編號等資料，進入場地後自行入座

座位區推薦

第一選擇當然是 WILD EVENT席 ，舞者直接舉起妳的雙手在他身上撫摸～

，舞者直接舉起妳的雙手在他身上撫摸～ WILD WILD席 也有機會和猛男擊掌，第2、3列之間有走道，舞者會下來走動，旁邊有機會 被 坐在身上

也有機會和猛男擊掌，第2、3列之間有走道，舞者會下來走動，旁邊有機會 坐在身上 WILD WILD席 每場次限量5位購買，且座位隨機，無法指定連續座位

猛男會下台與觀眾貼身互動，隨機挑選人撫摸胸肌、拍打屁股～很期待吧

韓國猛男秀空間環境

「韓國首爾 Wild Wild猛男秀」位於明洞附近，距離乙支路三街站8號出口走路5分鐘到「MyungBo Art Hall」(明寶藝術劇場)

往地下一樓走，即是會場的售票處，大背包可寄存在大廳右側儲物櫃

閃亮的氛圍、華麗的裝飾，就是讓女性們開心拍照打卡上傳

周邊都有一些演員合作的商品，很多粉妹在購買支持

排在我們前面的台灣人，在換票後很開心的跟男友道別，哈哈哈

今天上場的菜色 (卡司)！

韓國猛男秀心得評價

精彩絕倫！

不會韓文也沒關係，只需尖叫聲互動，超適合跟女性友人一起欣賞！

這不是脫衣舞表演，別想歪！

演出者肌肉線條很好，健美成果～非常精實

音樂、視覺、氣氛～一直嗨到爆！

獨舞、劇情舞蹈、與台下觀眾的互動～很震撼，舞台設計很棒，表演者演出很專業

整場表演不論是音效、燈光，甚至演員的表演十分精彩

全程不能拍照，照片引用自kkday官網

猛男個個臉蛋好、肌肉線條更好，真的讓人賞心悅目

加上現場氣氛也很好， 閨蜜 嗨翻天，頻頻跟下台的猛男握手（ 甚至可以把我推到旁邊 ）玩得很盡興！

全程不能拍照，照片引用自kkday官網

妳想要心跳加速？被選上台一起互動，記得穿著長褲，被舞者吊上去～會是很特別的體驗！

⇓說這麼多，看影片比較快

表演結束會後，有合照券的才可以留下來與猛男合照！

名額有限～提早報到、買商品滿額、願意寫評論者，福利一瓶礦泉水＋合影券

好幾位猛男有著明星臉～

蘇志燮、Rain、金秀賢、李到晛..怎麼都來了!

手機給工作人員，會協助拍照

台下已經很多被圈粉的迷妹狂拍著！

還有人拿著大砲來連續按著快門不放，真的很狂熱啊～

這是誰的菜，快領走（就是因為他，我被閨蜜推到一旁…）

「韓國首爾 Wild Wild猛男秀」朋友來看過一次後非常推薦!

這次和閨蜜相約韓國自助旅行，她再次要求必須排進行程裡

猛男帥，身材好，舞蹈精彩！大家一起尖叫～

有單人演出，也有群舞，幾套表演服裝很帥氣、撩人

舞台燈光效果佳、氣氛熱烈、節目吸引人，絕無冷場，一個小時很快就過了

強烈建議跟好友一起去，或者帶媽媽、阿姨去看了這個秀

保證精彩！狂野！狂歡～叫聲不停！

韓國猛男秀 附近景點美食

這張 首爾觀光景點地圖 幫助你輕鬆規劃首爾自由行！

▼首爾觀光景點地圖

🔹 如何使用？

根據區域選擇想玩的景點，每天安排 1～2 個區域，再加入美食、購物及伴手禮行程，就能輕鬆玩遍首爾！

📍 地圖特色

✔ 北區：景福宮、北村韓屋村等歷史文化景點

✔ 中區：首爾塔、明洞、樂天超市、金豬食堂等經典必去地點

✔ 東區：東大門、廣藏市場，適合喜歡設計與小吃的旅客

✔ 西區：弘大商圈、梨花女子大學，文青與潮流天堂

✔ 江南：Coex 水族館、星空圖書館，適合時尚購物與網美打卡

✔ 汝矣島：63 大廈、漢江公園，欣賞首爾城市景觀

更多旅遊資訊請見👉 韓國五天自由行

店家/景點資訊

店家名稱：韓國首爾 Wild Wild猛男秀

所在地址：南韓首爾中區幹川路47號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 15:00-22:00

店家電話：15:00、17:00、19:30、20:00

評價：★★★★★





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