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韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

2025-03-20 16:30:10 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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位於明洞附近的韓國首爾 Wild Wild猛男秀，看過一次後非常推薦!專門為女性打造的表演，猛男帥，身材好，舞蹈精彩！有單人演出，也有群舞，表演服裝帥氣，舞台燈光效果佳～絕無冷場。第一次近距離看猛男專業舞蹈表演，欣賞身材精實的歐爸們，不用在意他人眼光，還有機會被抽中上台參與演出，挺享受的！

韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

本文重點｜快速連結

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韓國猛男秀交通資訊

  • 地址：韓國首爾中區幹川路47號 (韓巢地圖NAVER地圖)
  • 時間：15:00、17:00、19:30、20:00
  • 地鐵：距離乙支路三街站8號出口步行50m。距離忠武路站7號出口步行100m，明寶藝術劇場(MyungBo Art Hall)再乘電梯到B1層就能到
  • 年齡19歲以上女性限定

韓國猛男秀門票價位

線上門票優惠

可以事先在台灣購買，座位區域的票價各有不同，推薦優惠如下：

好康優惠區

 

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臉紅心跳的跟好友來看首爾欣賞 Wild Wild 猛男秀

韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

在kkday上購票，當天記得帶著護照，到購票櫃台顯示手機裡二維碼，兌換實體門票進場
門票有列出座次編號等資料，進入場地後自行入座

座位區推薦

韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

  • 第一選擇當然是 WILD EVENT席，舞者直接舉起妳的雙手在他身上撫摸～
  • WILD WILD席 也有機會和猛男擊掌，第2、3列之間有走道，舞者會下來走動，旁邊有機會坐在身上
  • WILD WILD席 每場次限量5位購買，且座位隨機，無法指定連續座位

猛男會下台與觀眾貼身互動，隨機挑選人撫摸胸肌、拍打屁股～很期待吧

韓國猛男秀空間環境

韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

「韓國首爾 Wild Wild猛男秀」位於明洞附近，距離乙支路三街站8號出口走路5分鐘到「MyungBo Art Hall」(明寶藝術劇場)

韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

往地下一樓走，即是會場的售票處，大背包可寄存在大廳右側儲物櫃
閃亮的氛圍、華麗的裝飾，就是讓女性們開心拍照打卡上傳

韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

周邊都有一些演員合作的商品，很多粉妹在購買支持
排在我們前面的台灣人，在換票後很開心的跟男友道別，哈哈哈

韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

今天上場的菜色 (卡司)！

韓國猛男秀心得評價

韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

精彩絕倫！
不會韓文也沒關係，只需尖叫聲互動，超適合跟女性友人一起欣賞！

韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

這不是脫衣舞表演，別想歪！
演出者肌肉線條很好，健美成果～非常精實

韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

音樂、視覺、氣氛～一直嗨到爆！

韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

獨舞、劇情舞蹈、與台下觀眾的互動～很震撼，舞台設計很棒，表演者演出很專業
整場表演不論是音效、燈光，甚至演員的表演十分精彩

韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

  • 全程不能拍照，照片引用自kkday官網

猛男個個臉蛋好、肌肉線條更好，真的讓人賞心悅目
加上現場氣氛也很好，閨蜜嗨翻天，頻頻跟下台的猛男握手（甚至可以把我推到旁邊）玩得很盡興！

韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

  • 全程不能拍照，照片引用自kkday官網

妳想要心跳加速？被選上台一起互動，記得穿著長褲，被舞者吊上去～會是很特別的體驗！

⇓說這麼多，看影片比較快

韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

表演結束會後，有合照券的才可以留下來與猛男合照！

韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

  • 名額有限～提早報到、買商品滿額、願意寫評論者，福利一瓶礦泉水＋合影券

韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

好幾位猛男有著明星臉～

蘇志燮、Rain、金秀賢、李到晛..怎麼都來了!

韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

手機給工作人員，會協助拍照

韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

台下已經很多被圈粉的迷妹狂拍著！
還有人拿著大砲來連續按著快門不放，真的很狂熱啊～

韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

這是誰的菜，快領走（就是因為他，我被閨蜜推到一旁…）

韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

「韓國首爾 Wild Wild猛男秀」朋友來看過一次後非常推薦!
這次和閨蜜相約韓國自助旅行，她再次要求必須排進行程裡

猛男帥，身材好，舞蹈精彩！大家一起尖叫～
有單人演出，也有群舞，幾套表演服裝很帥氣、撩人
舞台燈光效果佳、氣氛熱烈、節目吸引人，絕無冷場，一個小時很快就過了
強烈建議跟好友一起去，或者帶媽媽、阿姨去看了這個秀
保證精彩！狂野！狂歡～叫聲不停！

韓國猛男秀附近景點美食

這張 首爾觀光景點地圖 幫助你輕鬆規劃首爾自由行！

▼首爾觀光景點地圖

韓國【韓國猛男秀】Wild Wild 猛男帥身材好舞蹈精彩！

🔹 如何使用？
根據區域選擇想玩的景點，每天安排 1～2 個區域，再加入美食、購物及伴手禮行程，就能輕鬆玩遍首爾！

📍 地圖特色
北區：景福宮、北村韓屋村等歷史文化景點
中區：首爾塔、明洞、樂天超市、金豬食堂等經典必去地點
東區：東大門、廣藏市場，適合喜歡設計與小吃的旅客
西區：弘大商圈、梨花女子大學，文青與潮流天堂
江南：Coex 水族館、星空圖書館，適合時尚購物與網美打卡
汝矣島：63 大廈、漢江公園，欣賞首爾城市景觀
更多旅遊資訊請見👉 韓國五天自由行

店家/景點資訊

  • 店家名稱：韓國首爾 Wild Wild猛男秀
  • 所在地址：南韓首爾中區幹川路47號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 15:00-22:00
  • 店家電話：15:00、17:00、19:30、20:00
  • 評價：★★★★★


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