在漫天紛飛的九族櫻花季之後，緊接著在九族文化村隆重登場的是全台灣最浪漫的『九族紫戀薰衣草』，為大家迎來最夢幻的春天！準備好在數萬株的紫色薰衣草花海來場浪漫的邂逅了嗎？唯美的淡紫色散發著令人放鬆的淡香，安排一場九族薰衣草之旅，留下最難忘的回憶吧！

2025九族薰衣草季：3/1-4/6

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2025九族薰衣草｜時間地點

在2~3月粉嫩的九族櫻花季之後，3~4月由夢幻的九族薰衣草季接棒演出，也正是水沙連歐洲宮廷花園最美麗的季節，中央噴泉及走道將種滿西班牙薰衣草，而薰衣草花語是「等待愛情」，趁著白色情人節來九族文化村邂逅吧！

2025九族文化村花季

2025/1/29-4/6 九族櫻花祭

台灣第一夜櫻 2025

九族紫戀薰衣草

八重櫻 吉野櫻 富士櫻 薰衣草 2月上旬

2月中旬 2月中旬 2月下旬 3/1-4/6

4月

時間｜2025/3/1-4/6

地點｜水沙連歐洲宮廷花園

2025九族薰衣草｜門票優惠

2025九族薰衣草｜水沙連歐洲宮廷花園

媲美普羅旺斯的紫色地毯花海

法國詩人Romain Rolland的經典名句：「法國之所以浪漫，是因為她擁有普羅旺斯」，而普羅旺斯之所以浪漫無非是因為擁有薰衣草，搭纜車到媲美法國普羅旺斯的九族薰衣草季，欣賞熱情綻放的浪漫紫色花海～

水沙連是大日月潭地區的舊地名，占地約六公頃，遼闊的皇家氣度，展現出歐洲宮廷的花園風情，更是台灣許多偶像劇的拍攝勝地。每年九族櫻花祭過後，緊接著數萬株的西班牙薰衣草水沙連歐洲宮廷花園如詩如畫地隨風搖曳！

走進花園內，滿滿的薰衣草映入你的眼簾，美如畫境的景象，不斷令人感到驚豔！而細小的西班牙薰衣草葉子，擁有清香的氣息，隨風散發迷人的香味，擁有安定人心的力量，讓你掃去一週的疲憊感。

在薰衣草花海中央的噴水池，有如童話故事般的夢幻場景，不妨投入一枚硬幣，許下美麗的心願，期待美好事物的發生，何不把握住這美好的春天，到九族文化村巧遇你的Mr.Right呢？

2025九族薰衣草｜水沙連蒸汽小火車

在日月潭興建水庫時，這裡曾是台灣第一條的電氣化鐵路。如今打造成古典造型的小火車，讓想要走漫活路線的旅人們，乘著園內小火車，感受花園遼闊的皇家氣度，戴你迤迡在多情浪漫的歐洲風情花園。

2025九族薰衣草｜紫戀薰衣草活動

2025紫戀三月音樂會(待更新)

「春天的戀琴，薰衣草的外遇，紫色的音符，花園的浪漫，三月的旋律，共同譜出唯美的樂章，組合出一場場精彩的表演，紫戀薰衣草音樂會，週週歡樂優雅登場。」

仲春三四月天正是花園中最繽紛的季節，當櫻花繁華落盡，春樹綠盎山頭的時節，把握住春季踏青好時光，為自己譜出薰的戀琴，與紫色的薰衣草音符在水沙連歐洲宮廷花園舞動、跳躍著！聆聽台灣知名樂團的優美旋律，與你的愛人一同譜出浪漫的人生樂章，九族紫戀薰衣草音樂會，一系列的音樂饗宴，邀請您共同譜出唯美的樂章～

活動日期 表演團體 活動時間/地點 03/16（六） WASSA FOLI台中非洲鼓樂團 上午場12:30 / 西班牙海

下午場15:20 / 文化廣場 03/23（六） 欣悅室內樂集 03/30（六） 吹笛手家族樂團 04/06（六） 默思樂音樂劇團

2025紫色情人節 (待更新)

薰衣草的花語是只要用力呼吸，就能看見奇蹟、浪漫與愛再次相遇、等待愛情。趕快手刀與另一半一同來場浪漫的旅行吧！活動當天只要穿上紫色情人裝，在歐洲宮廷花園內的中央噴泉區完成指定動作，就可以獲得薰衣草專屬小禮物哦！快邀請情人、家人一起來九族度過特別的紫色情人節吧！

活動時間：2024/3/17 15:17 活動內容：邀集情人一起度過特別的紫色情人節，只要穿上紫色情人裝，於15:17在歐洲花園前集合完成指定動作，就可以獲得薰衣草季專屬小禮物。

2025九族薰衣草｜九族交通怎麼去?

自駕開車者

台北南下

路線A： 國道3號→霧峰系統交流道( 國道6號 ) 往東→愛蘭交流道下( 接省道台14線 ) →(不進埔里) 右轉(台21線)→魚池→經魚池131線道→九族文化村 路線B： 國道1號→彰化系統接(國道3號)南下→霧峰系統交流道( 國道6號 ) 往東→愛蘭交流道下( 接省道台14線) →(不進埔里) 右轉(台21線)→魚池→經魚池131線道→九族文化村 路線C ：台中《中港路》交流道下→中彰快速道路(台74線)→快官交流道轉(國道3號)南下→霧峰系統交流道( 國道6號 )往東→愛蘭交流道下(接省道台14線)→(不進埔里)右轉(台21線)往魚池→經魚池131縣道→九族文化村

台中出發

路線A ：台中→中投快速公路→中投交流道下接國道3南下→霧峰系統交流道( 國道6號 )往東→愛蘭交流道下( 接省道台14線)→(不進埔里)右轉(台21線)往魚池→經魚池131縣道→九族文化村 路線B ：台中→台中路→大里→國光路→霧峰系統交流道( 國道6號 )往東→愛蘭交流道下( 接省道台14線)→(不進埔里)右轉(台21線)往魚池→經魚池131縣道→九族文化村

高雄北上

路線A ：國道1號→台78線快速道路→古坑系統接國道三號往北→竹山交流道下→集集 ( 接省道台3線轉省道台16線 ) →水里 ( 接省道台16線 ) →經日月潭 ( 接省道台21線或131縣道經魚池)→九族文化村 路線B ：國道3號→竹山交流道下→集集 ( 接省道台3線轉省道台16線 ) →水里 ( 接省道台16線 ) →經日月潭 ( 接省道台21線或131縣道經魚池)→九族文化村

搭乘接駁公車到九族文化村

台北出發( 台北轉運站 ) 國光客運： 1833 台北-日月潭 營業時間：07:00~17:00(周一~周日)，約30分鐘一班，車程約4小時。(時刻表查詢)

台北轉運站 台中出發 (台中干城站/台中火車站/高鐵台中站) 台灣好行日月潭線： 6670 台中-日月潭 B線 營業時間：台中干城站出發 07:50~19:50，約30分鐘一班車，車程時間約80分鐘。(時刻表查詢) 乘坐到九族文化村站下車。 優惠推薦：九族自由行︱台灣好行日月潭線來回&九族文化村門票

(台中干城站/台中火車站/高鐵台中站) 埔里出發(埔里轉運站) 南投客運；6665 埔里-車坪崙、6667埔里-水里 營業時間；06:00~21:00，約20~60分鐘一班車，車程時間約30分鐘。(時刻表查詢) 乘坐到九族文化村站下車。

詳細交通方式說明請參考：

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