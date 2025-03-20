火鍋是台灣餐飲界的顯學，三步一店、五步一家，公正路又是羅東美食的一級戰區，羅東觀光夜市近在咫尺，美食多不勝數。在這麼競爭激烈的市場環境中，想要開店並長期立足絕非易事。然而，「鬼椒麻辣王 羅東旗艦店」竟能在這裡營運十餘年，必有其獨到之處。究其原因，並無驚天祕訣，始終堅持高品質的食材、新鮮度與豐富度，加上寬敞舒適的用餐環境，與親切周到的服務，令每位光臨的顧客都能盡興而歸。日積月累之下，培養出一批忠實的老主顧，生意自然能蒸蒸日上，天天門庭若市了。



在這裡只要 698 元，就能享受豐盛的美食：肉品櫃、自助吧、飲料吧……數十種食材任你挑選；若想升級體驗，加點預算至 899 元，更能品嘗到日本和牛、澳洲和牛等高級食材。更貼心的是，不論您選擇哪個價位，都可追加 88 元，無限暢享人氣十足的烤串。有網友戲稱「鬼椒麻辣王 羅東旗艦店」是＂被火鍋耽誤的燒烤店＂，但我認為火鍋與烤串各擅其場，不僅不會互相搶風頭，反而能相得益彰，呈現更豐盛的美食體驗。

門口醒目的大紅招牌，傳承了麻辣鍋的經典配色，一眼望去便能激起澎湃的食慾。鮮豔的紅色，令人不由自主地聯想到顧客們邊大汗淋漓、邊盡情品嚐美味火鍋的動人場景，就像招牌上那個能噴火的辣椒形象，生動詮釋了火鍋的熱辣魅力。

大坪數的空間令人印象深刻，寬敞的走道與遠超預期的桌距，對自台北的我們來說，這樣的用餐空間顯大得奢侈。雖然裝潢風格並不奢華，但充沛的照明，恰足以突顯餐廳每個角落的乾淨衛生，營造出令人舒心的用餐環境。

取餐區規劃得當，採用ㄇ字型的外圍，搭配中央島台的設計，各類食材根據品項分類陳列，井然有序。動線設計清晰流暢，即使在多人同時取餐的高峰時段，也不顯擁擠。

✅消費方式簡介：

首先幫大家簡單介紹一下消費方式，讓大家更清楚如何選擇最適合自己的用餐方案。首先，用餐時間二小時，點餐時間 90 分鐘 ( 註：和牛吃到飽才需要另外點餐 )，價位主要分為兩種，分別是

1️⃣ 頂級吃到飽：698 元 (+10% 服務費)

取餐區內所有食材皆可無限享用，讓你用少少的錢，吃得盡興無負擔。

2️⃣ 和牛吃到飽：899 元 (+10% 服務費)

除取餐區所有食材外，日本宮崎縣 A5 和牛、澳洲 M8 和牛、伊比利豬、無骨牛、松阪豬等奢華肉品，全部無限供應，滿足頂級饕客的味蕾。

😍 烤串吃到飽：加價 88 元 (+10% 服務費)

不論選擇哪種吃到飽方案，只要加價 88 元，就能升級為＂火鍋 + 烤串＂雙重享受，兩種美味一次滿足！

✅火鍋湯底簡介：

火鍋以鴛鴦鍋的形態呈現，2~4人開一鍋，5人以上開兩鍋，以此類推。每鍋可挑選兩種湯底，一鍋雙享，九種湯底有葷有素，都是店家精心熬製的神湯。

1️⃣招牌麻辣：香、麻、辣，很適合吃小辣的人，鍋底附加鴨血，辣度可調整。

2️⃣金蒜雞湯：湯頭濃郁清甜，可以先把湯底煮滾，先喝個雞湯暖暖胃。

3️⃣冬蔭椰奶雞湯：濃濃酸香風味，喜歡泰式料理的朋友，一定會喜歡。

4️⃣酸白菜豚骨：以發酵的酸菜為基底，湯頭酸爽開胃，帶有自然的發酵香氣。清爽不油膩，口感層次豐富，適合喜愛清爽酸味的朋友。

5️⃣胡椒豚骨：濃郁的豚骨湯底，與胡椒的辛香完美結合，熬煮至白色乳狀，口感醇厚，胡椒香氣濃郁，不油不膩，暖胃又順口。

6️⃣起司麻奶：結合濃郁起司牛奶的滑順和麻奶湯底的辛香勁，口感豐富，層次十足。( 註：這款湯底須另加 100 元 )

7️⃣青麻花椒：以青麻和花椒為主打，帶來強烈的麻辣口感。青麻的獨特香氣與花椒的麻感交織，特別適合喜愛重口味和麻辣的朋友，挑戰你的味覺極限。

8️⃣昆布海鮮：昆布湯底鮮美甘甜，與任何食材都能完美搭配，適合喜愛清淡又鮮美風味的朋友。

9️⃣素食湯底(菩提/麻辣)：以大量蔬菜每日現熬的鮮甜湯底，讓茹素的朋友也能和朋友、家人一起共享火鍋的美味。

✅目前優惠措施 ( 註：各項優惠只能擇一使用，消費前請洽詢現場服務人員 )

為了回饋廣大消費者，店家不時推出各種優惠活動。以下為目前的優惠整理，但需特別提醒大家，優惠內容可能會隨時調整，請以 FB 官方公告 為準。

1️⃣2025/3/1~3/31平日人同行，烤串免費 。

2️⃣打卡評論：星期一~星期五打卡評論，並附三張以上照片，火鍋+烤串 9 折優惠（註：1 個帳號折 1 位，以此類推）

3️⃣餐券優惠：一本餐券 7680 元（共 11 張），須現金購買，結帳時可立即使用。

4️⃣當月壽星優惠：四位大人同行，一位半價（ 註： 以此類推，需出示證件 )

5️⃣團體優惠：20人（含）以上，免費招待烤串。

6️⃣80歲以上長者、110CM~140CM 兒童半價，90CM~110CM 幼兒 只要 100 元。

這次我們選擇的用餐方案是頂級「和牛吃到飽 + 烤串吃到飽」。

原因很簡單，雖然頂級吃到飽的食材已是一時之選，但只要再加 200 元，就能無限享用日本宮崎縣 A5 和牛、澳洲 M8 和牛、伊比利豬、無骨牛、松阪豬，光是多點一盤「日本宮崎縣 A5 和牛」就值回票價，這麼划算，當然要選！

至於「加價 88 元升級烤串吃到飽」，更是強烈推薦！ 這份加購包含 9 款美味烤串：鹽烤雞翅、檸香雞翅、坦都里去骨雞、韓式燒五花肉、炙燒豬排、日式碳香牛、炙燒骰子牛、義式海鹽烤時蔬、燒烤孜然羊腩排，這些品項隨便一盤在烤串店都不便宜，這裡卻只要 88 元就能無限續，重點是好吃的程度絕對不輸任何一家烤串專賣店，懂吃的朋友一定知道這樣的價格有多佛心，不點真的可惜！



至於湯底，這次我們選的是招牌麻辣和金蒜雞湯。「招牌麻辣」鍋底以精燉大骨湯為基底，融合煸香炒製的十多種中藥與辛香料，經過長時間細火熬煮，完美呈現麻辣鍋的「麻、辣、鮮、香」四大精髓。這款湯底口感溫潤順喉，不會帶來口乾舌燥或反胃的不適，且香氣層次豐富，特別適合涮肉，讓每一口都更添風味。更棒的是，辣度可客製調整，是一款真的可以喝的麻辣湯，即使是不太能吃辣的朋友，也能安心享用。

「金蒜雞湯」湯頭濃郁清甜，不油不膩，拿來煮蔬菜、海鮮，提鮮的效果一級棒！

📌 頂級吃到飽 食材介紹 📌

可自由取用的肉品櫃裡，陳列著八款新鮮現切肉品，包括安格斯雪花牛、安格斯霜降牛、安格斯黑牛、頂級沙朗牛、美國板腱牛、紐西蘭小羔羊以及台灣梅花豬、台灣豬五花，層層堆疊的美味食材，每一盤都令人垂涎欲滴。

我非常喜歡這樣的用餐方式，顧客可以依照喜好隨取隨吃，想吃哪種肉、想拿幾盤都能自由選擇，不僅減少了餐廳的人力成本，也讓顧客節省等待的時間，真正實現雙贏。不過，在享用美食的同時，也要呼籲大家量力而行，切勿一次拿取過多食材而導致浪費，以免遭到罰款。

冰淇淋是火鍋餐點中不可或缺的甜點，尤其在享用熱辣的麻辣鍋後，一球透心涼的冰淇淋，便能立刻驅散全身的熱氣，帶來無比清爽的感受。店家精選來自三個國家的知名品牌冰淇淋--紐西蘭泰利斯、泰國明果、俄羅斯卡比索，總計多達十二種口味，任君挑選。喜歡冰火二重天快感的朋友，絕對會大呼過癮。

飲料同樣不可或缺，碳酸飲品是年輕人和小朋友的心頭好，當然不會缺席。可口可樂、雪碧、芬達橘子汽水，再加上美粒果蘋果汁等，都是廣受歡迎的品牌，冰涼的口感是用餐間的解渴優選。

甜點櫃同樣豐富多樣，店家自製的手作布丁、私房奶酪和杏仁豆腐皆深受好評；再搭配現切水果，芭樂、鳳梨和小番茄，每一份都賞心悅目。此外，還有古早味津津蘆筍汁和麥仔茶，為甜點時光增添些許懷舊風情。

自助吧更是豐富多彩，琳瑯滿目的食材令人目不暇給，無論是蔬菜、火鍋料，還是特色食材，應有盡有。

各式新鮮蔬菜鮮翠欲滴，種類豐富，特別是菇類，就有金針菇、杏鮑菇、鴻喜菇、香菇、秀珍菇、白精靈菇等，想煮一鍋營養的菇菇鍋輕而易舉。除此之外，還有牛番茄、玉米筍、芋心、青江菜、高麗菜、絲瓜、日本茼蒿、包心白菜、南瓜、山苦瓜、娃娃菜、玉米、綠花椰、水蓮、蓮藕、山藥、黑木耳等，素食者也能大快朵頤，完全不用擔心選擇有限。

火鍋料也是精挑細選，包括原味貢丸、芝心起司球、蟹肉棒、魚餃、蛋餃、鑫鑫腸、蛋腸、米血糕、貴妃鮑味片、排骨酥、鳥蛋等，種類豐富。更特別的是，還有麻辣肥腸、麻辣牛肚、黑白毛肚、鮮豬肝、豬肚、心管、鴨腸等特色食材，搭配真材實料的手打花枝漿與手打蝦仁漿，讓火鍋美味再升級。

最讓我興奮的莫過於驚人的海鮮種類，豐富的程度，在我吃過的火鍋店中難有可出其右者。無論是體型肥碩的紅蝦，還是台南人最愛的虱目魚皮，每一款海鮮都新鮮到不行，再加上切得超大塊的鯛魚片、巴沙魚片，以及尚青的螃蟹、小卷，每一樣都叫人食指大動。

這裡的海鮮選擇多到讓人讚嘆，高價的比目魚，店家切得又大又厚，毫不手軟！此外，還有飽滿的蛤蜊、鮮嫩的淡菜貝、彈牙的花枝、稀有的竹蛤、水鯊片，甚至連扇貝、虱目魚柳、白蝦、魚花、鯊魚皮、刻花魷魚等通通都有。

對於身為海鮮控的我來說，這裡根本是夢幻天堂，海鮮種類之多、品質之優，令人完全無法抗拒！

豐富的醬料區維持得相當乾淨整潔，提供多種調味選擇，包括基本款的黑醬油、白醋、烏醋、香油、和風醬油、沙茶醬等，每日新鮮現切的白蘿蔔泥、蒜末、辣椒、薑末、青蔥、香菜，讓每位顧客都能依照個人喜好自由調配。值得一提的是，老饕才知道的秘密武器--花生粉與紅糖赫然在列，加一匙在醬料中，能帶來意想不到的美味提升，沒試過的朋友不妨試試。

醬料區旁邊還貼心擺放了幾款麵條，吸附湯汁後風味絕佳，口感彈牙。不過，這些麵類相當容易占胃，建議食量較小的朋友斟酌取用，以免錯過更多美食！

沙瓦清新爽口的口感，深受年輕族群與女性顧客的喜愛，近年來成為吃到飽餐廳常見的飲品。這裡特提供冰檸薄荷沙瓦、荔枝沙瓦、梅子醋三種風味，每一款都酸甜適中，能有效解膩、提升味蕾的清新感。更棒的是，這些沙瓦完全無酒精，無論是大人或小孩都能盡情享用，開懷暢飲也不必擔心酒駕問題。

中島的飲料區，提供解膩的果醋、無糖的日本煎茶、甘醇濃郁的烏梅汁，最適合搭配火鍋，讓味蕾保持清新不膩。咖啡機提供多種選擇，包括香醇咖啡、牛奶、朱古力，無論是飯後來一杯，還是搭配甜點享用，都相當合適。冰沙機提供水蜜桃冰沙、可爾必思冰沙兩種口味，冰涼爽口，小朋友、大朋友都喜歡。

看了這麼多無酒精飲料，喜歡大口喝酒、大口吃肉的朋友可別失望！店家不惜成本，特別準備了金車柏克金黃金拉格啤酒、科隆啤酒，讓大家盡情暢飲！

⛔友情提醒：喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔

想讓肉片口感更加滑順？試試將蛋黃拌入沙茶醬，攪拌均勻後用來蘸肉，風味瞬間升級！老油條是麻辣鍋的最佳搭檔，吸滿香辣湯汁後，外皮仍保有酥脆口感，內部則充滿濃郁湯汁，口感超絕！豆皮則是吸附湯汁的神物，輕輕一夾就滿溢著濃郁湯頭，每一口都讓人回味無窮，什麼湯底都適合。

如果覺得肉吃多了有點油膩，來杯熱茶解解膩吧！這裡提供多種茶飲：茉莉香片、英式紅茶、油切綠茶、凍頂烏龍茶、決明子茶、菊花普洱茶，每款都是去油解膩的好選擇。

麻辣鴨血可以說是麻辣鍋最受歡迎的靈魂食材，但並不是每個人都想點麻辣鍋，貼心的店家特別準備一大鍋麻辣鴨血，讓大家無論選哪種鍋底，都能輕鬆享用這道經典美味。

一般火鍋店提供滷肉飯很正常，但這裡直接用昂貴的和牛來滷肉燥，這就很不尋常了！到一般火鍋吃到飽，我們通常會把胃留給海鮮、肉品，但遇到這種奢華版的和牛滷肉飯，不吃一碗，豈不是辜負了老闆的誠意？

📌 和牛吃到飽 & 烤串吃到飽 限定食材介紹 📌

選擇「頂級吃到飽」的朋友，可以直接到取餐區自取食材，無需點餐，想吃多少就拿多少。若是選擇「和牛吃到飽」或加點「烤串吃到飽」，則會額外拿到一張點餐單，只要掃描上面的 QR Code，就能用手機加點取餐區沒有的限定食材，享受最奢華的美味。

✅燒烤孜然羊腩排

店家嚴選上等羊腩排，搭配獨家香料與孜然，炙烤得外酥內嫩，香辣濃郁，肉質鮮嫩多汁毫無羊膻味，口感層次豐富，每一口都是味蕾的享受。

✅炙燒豬排

少見的帶骨炙燒豬排，雖然瘦肉居多，但肉質出乎意料之外的軟嫩多汁，雖然只有簡單的調味，但滋味迷人。

✅坦都里去骨雞

曾經登上印度國宴的坦都里雞肉，果然名不虛傳，烤得入味又多汁，特殊的異國風味，讓人一口接一口，停不下來。

✅日式碳香牛

肉質軟嫩，油脂豐富，碳烤香氣迷人，風味層次多，是一款很適合搭配啤酒享用的烤串。

✅韓式燒五花肉

五花肉是韓國人心目中最愛的燒烤部位，肥瘦相間、油脂豐富、香氣逼人，肉質軟嫩多汁。搭配韓國泡菜，酸香鮮辣的滋味完美提升層次，再用新鮮生菜包裹，一口咬下，爽口不膩，令人回味無窮！

✅鹽烤雞翅、檸香雞翅

雞翅經過炙烤，焦香四溢，完美鎖住肉汁，外皮香脆、內裡滑嫩多汁。鹽烤雞翅簡單調味，更能凸顯雞肉本身的鮮甜。檸香雞翅多了一抹微酸清香，口感更加清爽不膩。兩種風味各有特色，都讓人吮指回味，絕對是必點的經典美味！

✅無骨牛、松阪豬、伊比利豬

吃過一輪美味烤串後，我們開始進攻「和牛吃到飽」限定肉品！

手機掃描 QR Code 點餐，不到五分鐘，現點現切的無骨牛、松阪豬、伊比利豬就迅速上桌，出餐速度之快，令人讚賞。更讓人滿意的是，這盤肉的品質也太讚了吧！ 不論是油花分布、擺盤精緻度，還是肉量份量，完全達到高級單點火鍋店的水準。

不管是哪一種肉，隨便夾起一片，都有將近 20 公分的長度，厚度更是明顯勝過其他店家，每一口都肉感滿滿，吃起來既過癮又飽足！

無骨牛小排油脂豐富，牛肉風味濃郁，肉質細緻鮮嫩，完全不需要蘸醬，原味就足夠迷人！松阪豬極為珍貴，油脂豐富，帶有獨特的 Q 彈脆口感，是許多老饕的心頭好。伊比利豬是豬肉界的聖品，色澤近似牛肉，口感細緻軟嫩，還帶著淡淡的堅果香。最讓我喜歡的是，完全沒有豬肉的腥膻味，入口清甜不油膩，絕對是豬肉愛好者的必點之選。

✅日本宮崎縣 A5 和牛、澳洲 M8 和牛

壓軸肉品終於登場，一上桌就讓我們驚呆了，這可是牛肉界金字塔頂端的和牛，沒想到店家竟然一次給這麼大一盤！ 就算不考慮店租、人事成本等開銷，光是這盤和牛的價格，在美式賣場應該就已經超出我們的餐費，老闆這樣真的能賺錢嗎？！

不只分量豪氣，擺盤更是美得像一朵盛開的玫瑰。內圈是日本宮崎縣 A5 和牛，外圈則是澳洲 M8 和牛，層層堆疊出的視覺效果太夢幻。那漂亮細膩的油花，在燈光下閃閃發亮，搭配玫瑰造型，這才是名副其實的「秀色可餐」！這一刻，不只是味蕾，連視覺都被滿足了。

日本宮崎縣 A5 和牛的美味，早已是老饕們心中的頂級享受，入口即化的軟嫩口感堪稱極致，大理石般的細膩油花，帶來清甜不膩的風味，讓人一吃難忘，堪稱舌尖上的奢華饗宴。

澳洲 M8 和牛則以天然穀物飼養，肉質比起 A5 和牛多了一絲 Q 彈嚼勁，油花細緻均勻，風味獨特，甜而不膩，越嚼越香。兩種頂級和牛各具魅力，不論是柔嫩如絲的日本和牛，還是層次豐富的澳洲和牛，每一口都是極致美味，讓人欲罷不能！

✅飯後甜點

布丁雞蛋香氣濃郁，口感軟嫩滑順，甜而不膩，每一口都讓人沉醉。奶酪質地綿密細緻，口感輕盈，奶香迷人，咕嚕滑入口中，幸福感瞬間爆發。杏仁豆腐 Q 彈順口，含在嘴裡，淡雅的杏仁香在口腔與鼻息間縈繞，回味無窮。

面對這麼豐盛的食材，即使我們火力全開，吃完甜點後也已經飽到喉嚨，但不吃冰淇淋，總覺得少了點什麼？還好，冰淇淋入口即化，變成液態下肚後，自然能找到空隙容身，毫無負擔。我挑了幾種口味各吃一球，冰涼甜蜜的幸福感瞬間席捲全身，為這一餐畫下完美句點！

✏️ 用餐心得：

麻辣鍋是讓許多饕客又愛又恨的美食：愛的是鮮香誘人、麻辣過癮的滋味，恨的是吃完後的各種不適。但在鬼椒麻辣王，我第一次體驗到盡情享受麻辣鍋的美味，卻毫無反胃、不適的神奇感受！更讚的是，免千元就能享受日本 A5 和牛吃到飽，再加 88 元銅板價，還能無限享用居酒屋等級的 9 款烤串，整體性價比超高！難怪還沒到開門時間，店裡就有迫不及待的熟客衝進來卡位，因為這樣的美食體驗，叫人怎能不一試成主顧？

🎀鬼椒麻辣王羅東旗艦店🎀

🏠店址：羅東鎮公正路150號

☎️訂位電話：03-9559933

🕐營業時間：✅週一至週五：上午 11:30-下午 3:30 下午 5:00-下午 10:00

✅週六 /週日/國定假日：上午 11:30-下午 10:00

👉FB官網：https://www.facebook.com/onihotpot.luodong/

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