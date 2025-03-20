桃園｜質感燒肉餐廳
IG : @jin_yakiniku_qingbu 金炭火燒肉餐廳
燒肉、串燒、熟食都很有水準!!
燒肉的肉質都是特別嚴選，每一口都好幸福喔!!
松葉蟹腳在這裡也能吃的到 !! 吃起來好鮮甜~~
必點小菜 -酥炸澎湖小卷
非常涮嘴，很適合當下酒菜!
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裝潢很有韓國燒肉店的風格
這天去用餐，還有遇到別桌客人是韓國人!!
應該是來台旅遊 順便和朋友來這聚餐的 ~
看他們享用得很開心 ! 還有飲酒聊天 很開心氣氛~
這裡環境給人感覺很有質感又舒適 !
金炭火燒肉餐廳
@jin_yakiniku_qingbu
訂位電話 : 03-2872579
營業時間 : 週一至六 17:30~01:00
週日 11:00~14:00，17:30~01:00
地址 : 桃園市大園區致祥一街136號
蠻驚訝可以在這裡吃到 "松葉蟹腳" !!
很甜 ~ 很好吃 ! (滿足)
這道是必點小菜 -酥炸澎湖小卷
很涮嘴~~ 很適合當下酒菜! 好吃到後來又多點了一份~!
山藥上用明太子醬寫著店家名字，好可愛!
用炭火烤過能吃到炭火的香氣與山藥的脆
越吃越香，我太喜歡了!
還有【炙燒明太子飯糰】，外層烤至帶點焦脆感，
一咬下去還有起司牽絲也太好吃了吧～(￣∇￣)
萱兒大推!!! 愛吃起司必點!!!
燒肉肉質都很有水準 ! (文末有菜單)
其中這道 澳洲牛角切 我好愛~ 嫩口、香氣十足
可以搭配辣芒果醬 ! 風味更加分 ~~
多種熟食可選 ， 烤得好香、魚肉好嫩好好吃 !!
也很適合當下酒菜耶，另外還有 串燒 (店家會幫你烤好)
以及蔬食可點唷 !!
天冷再來碗熱熱的蛤蜊湯，全身都暖起來了~~
嚴選蛤蜊，每顆都超大顆又新鮮喔 !
大推他們家的《甜食-碳烤小鬆餅》
烤過的小鬆餅 外酥內軟，加上蜂蜜！天啊 會瘋掉
我會為了這道 再去吃～～ 哈哈哈 深得我心！
偷偷跟你說～～ 可以跟店家說你想吃烤棉花糖
🤣 店家會送給你吃唷～用剩餘炭火烤一下！
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當月壽星好禮3選1
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當日壽星好禮3選1
‧豪華龍蝦一隻
‧美國橫膈膜一份
‧肥美大草蝦兩隻（長度約22～25公分）
（限新店中正店、林口旗艦店、桃園青埔店）
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當日壽星好禮2選1
‧美國橫膈膜一份
‧肥美大草蝦兩隻（長度約22～25公分）
（限裕隆城旗艦館）
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**帶上你的燒肉夥伴，一起來開吃吧！**
菜單 MENU
📍金炭火燒肉餐廳
@jin_yakiniku_qingbu
訂位電話 : 03-2872579
營業時間 : 週一至六 17:30~01:00
週日 11:00~14:00，17:30~01:00
地址 : 桃園市大園區致祥一街136號
另有 林口旗艦店、新店裕隆城、新店中正店
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