桃園｜質感燒肉餐廳

IG : @jin_yakiniku_qingbu 金炭火燒肉餐廳

燒肉、串燒、熟食都很有水準!!

燒肉的肉質都是特別嚴選，每一口都好幸福喔!!

松葉蟹腳在這裡也能吃的到 !! 吃起來好鮮甜~~

必點小菜 -酥炸澎湖小卷

非常涮嘴，很適合當下酒菜!

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裝潢很有韓國燒肉店的風格

這天去用餐，還有遇到別桌客人是韓國人!!

應該是來台旅遊 順便和朋友來這聚餐的 ~

看他們享用得很開心 ! 還有飲酒聊天 很開心氣氛~

這裡環境給人感覺很有質感又舒適 !

金炭火燒肉餐廳

@jin_yakiniku_qingbu

訂位電話 : 03-2872579

營業時間 : 週一至六 17:30~01:00

週日 11:00~14:00，17:30~01:00

地址 : 桃園市大園區致祥一街136號

蠻驚訝可以在這裡吃到 "松葉蟹腳" !!

很甜 ~ 很好吃 ! (滿足)

這道是必點小菜 -酥炸澎湖小卷

很涮嘴~~ 很適合當下酒菜! 好吃到後來又多點了一份~!

山藥上用明太子醬寫著店家名字，好可愛!

用炭火烤過能吃到炭火的香氣與山藥的脆

越吃越香，我太喜歡了!

還有【炙燒明太子飯糰】，外層烤至帶點焦脆感，

一咬下去還有起司牽絲也太好吃了吧～(￣∇￣)

萱兒大推!!! 愛吃起司必點!!!

燒肉肉質都很有水準 ! (文末有菜單)

其中這道 澳洲牛角切 我好愛~ 嫩口、香氣十足

可以搭配辣芒果醬 ! 風味更加分 ~~

多種熟食可選 ， 烤得好香、魚肉好嫩好好吃 !!

也很適合當下酒菜耶，另外還有 串燒 (店家會幫你烤好)

以及蔬食可點唷 !!

天冷再來碗熱熱的蛤蜊湯，全身都暖起來了~~

嚴選蛤蜊，每顆都超大顆又新鮮喔 !

大推他們家的《甜食-碳烤小鬆餅》

烤過的小鬆餅 外酥內軟，加上蜂蜜！天啊 會瘋掉

我會為了這道 再去吃～～ 哈哈哈 深得我心！

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偷偷跟你說～～ 可以跟店家說你想吃烤棉花糖

🤣 店家會送給你吃唷～用剩餘炭火烤一下！

最新優惠消息都在 >>粉專 金炭火燒肉餐廳 桃園青埔店

龍蝦、大草蝦、海鮮湯 暖心暖胃！

3月限定來店享【來店禮】&【壽星禮】

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來店禮海鮮熱湯

當月壽星好禮3選1

‧美國牛肋條一份 ‧去骨雞腿肉一份 ‧肥美大草蝦一隻（長度約22～25公分）

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當日壽星好禮3選1

‧豪華龍蝦一隻

‧美國橫膈膜一份

‧肥美大草蝦兩隻（長度約22～25公分）

（限新店中正店、林口旗艦店、桃園青埔店）

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當日壽星好禮2選1

‧美國橫膈膜一份

‧肥美大草蝦兩隻（長度約22～25公分）

（限裕隆城旗艦館）

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*當月/日壽星禮擇一優惠，壽星禮／來店禮優惠可合併使用*

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📍金炭火燒肉餐廳

@jin_yakiniku_qingbu

訂位電話 : 03-2872579

營業時間 : 週一至六 17:30~01:00

週日 11:00~14:00，17:30~01:00

地址 : 桃園市大園區致祥一街136號

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另有 林口旗艦店、新店裕隆城、新店中正店

趕快預約訂位，揪朋友一起去吃、好禮帶回家~

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《喝酒不開車，安全有保障》