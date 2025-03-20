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桃園市大園區桃園市大園區桃園金炭火燒肉餐廳 燒肉/串燒/熟食都很有水準! 青埔日式居酒屋

桃園美食 青埔美食 新北晚餐 新北燒肉 more
2025-03-20 18:56:00 文字：萱兒Ann
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萱兒Ann

萱兒Ann

桃園市大園區桃園市大園區桃園金炭火燒肉餐廳 燒肉/串燒/熟食都很有水準! 青埔日式居酒屋

桃園｜質感燒肉餐廳
IG : @jin_yakiniku_qingbu 金炭火燒肉餐廳
燒肉、串燒、熟食都很有水準!!
燒肉的肉質都是特別嚴選，每一口都好幸福喔!!
松葉蟹腳在這裡也能吃的到 !! 吃起來好鮮甜~~
必點小菜 -酥炸澎湖小卷
非常涮嘴，很適合當下酒菜!

📍我的 Reels影片  >>> 這裡看 

桃園市大園區桃園市大園區桃園金炭火燒肉餐廳 燒肉/串燒/熟食都很有水準! 青埔日式居酒屋

裝潢很有韓國燒肉店的風格

這天去用餐，還有遇到別桌客人是韓國人!! 

應該是來台旅遊 順便和朋友來這聚餐的 ~

看他們享用得很開心 !  還有飲酒聊天 很開心氣氛~

這裡環境給人感覺很有質感又舒適 !

 

桃園市大園區桃園市大園區桃園金炭火燒肉餐廳 燒肉/串燒/熟食都很有水準! 青埔日式居酒屋

金炭火燒肉餐廳

@jin_yakiniku_qingbu
訂位電話 : 03-2872579
營業時間 : 週一至六 17:30~01:00
週日 11:00~14:00，17:30~01:00
地址 : 桃園市大園區致祥一街136號

 

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蠻驚訝可以在這裡吃到 "松葉蟹腳"  !! 

很甜 ~ 很好吃 !  (滿足) 

 

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這道是必點小菜 -酥炸澎湖小卷 

很涮嘴~~ 很適合當下酒菜! 好吃到後來又多點了一份~!

 

桃園市大園區桃園市大園區桃園金炭火燒肉餐廳 燒肉/串燒/熟食都很有水準! 青埔日式居酒屋

 

山藥上用明太子醬寫著店家名字，好可愛!
用炭火烤過能吃到炭火的香氣與山藥的脆
越吃越香，我太喜歡了!

 

桃園市大園區桃園市大園區桃園金炭火燒肉餐廳 燒肉/串燒/熟食都很有水準! 青埔日式居酒屋

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還有【炙燒明太子飯糰】，外層烤至帶點焦脆感，
一咬下去還有起司牽絲也太好吃了吧～(￣∇￣) 

萱兒大推!!! 愛吃起司必點!!!

 

桃園市大園區桃園市大園區桃園金炭火燒肉餐廳 燒肉/串燒/熟食都很有水準! 青埔日式居酒屋

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燒肉肉質都很有水準 ! (文末有菜單)

其中這道 澳洲牛角切 我好愛~  嫩口、香氣十足

可以搭配辣芒果醬 ! 風味更加分 ~~

 

桃園市大園區桃園市大園區桃園金炭火燒肉餐廳 燒肉/串燒/熟食都很有水準! 青埔日式居酒屋

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多種熟食可選 ， 烤得好香、魚肉好嫩好好吃 !!

也很適合當下酒菜耶，另外還有 串燒 (店家會幫你烤好)

以及蔬食可點唷 !!

 

桃園市大園區桃園市大園區桃園金炭火燒肉餐廳 燒肉/串燒/熟食都很有水準! 青埔日式居酒屋

 

天冷再來碗熱熱的蛤蜊湯，全身都暖起來了~~
嚴選蛤蜊，每顆都超大顆又新鮮喔 !

 

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大推他們家的《甜食-碳烤小鬆餅》
烤過的小鬆餅 外酥內軟，加上蜂蜜！天啊 會瘋掉
我會為了這道 再去吃～～ 哈哈哈 深得我心！

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偷偷跟你說～～ 可以跟店家說你想吃烤棉花糖
🤣 店家會送給你吃唷～用剩餘炭火烤一下！

 

最新優惠消息都在  >>粉專 金炭火燒肉餐廳 桃園青埔店

 

龍蝦、大草蝦、海鮮湯 暖心暖胃！

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來店禮海鮮熱湯

當月壽星好禮3選1

‧美國牛肋條一份  ‧去骨雞腿肉一份  ‧肥美大草蝦一隻（長度約22～25公分）

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

當日壽星好禮3選1

‧豪華龍蝦一隻

‧美國橫膈膜一份

‧肥美大草蝦兩隻（長度約22～25公分）

（限新店中正店、林口旗艦店、桃園青埔店）

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當日壽星好禮2選1

‧美國橫膈膜一份

‧肥美大草蝦兩隻（長度約22～25公分）

（限裕隆城旗艦館）

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*當月/日壽星禮擇一優惠，壽星禮／來店禮優惠可合併使用*

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菜單 MENU

桃園市大園區桃園市大園區桃園金炭火燒肉餐廳 燒肉/串燒/熟食都很有水準! 青埔日式居酒屋

📍金炭火燒肉餐廳
@jin_yakiniku_qingbu
訂位電話 : 03-2872579
營業時間 : 週一至六 17:30~01:00
週日 11:00~14:00，17:30~01:00
地址 : 桃園市大園區致祥一街136號

另有 林口旗艦店、新店裕隆城、新店中正店
趕快預約訂位，揪朋友一起去吃、好禮帶回家~

《喝酒不開車，安全有保障》

 

 

 

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金炭火燒肉餐廳青埔店

phone03-2872579
place桃園市大園區致祥一街136號
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美味度
4.50
服務品質
4.38
裝潢氣氛
4.63
CP值
4.13
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