鐵板料理不僅僅是夜市平價的小吃，也可以搖身一變非常精緻的美食盛宴，

過去胖達一想到精緻鐵板料理總與王品集團的夏慕尼相著，

不過近年精緻鐵板燒也如雨後春筍般地一一冒出，如HANA錵、犇、晶華酒店的Robin’s等等，

讓我們一品高檔的鐵板料理選擇也愈來愈多囉~!

而前一陣子才聽同事分享他去士林至善路上吃了一間很棒的鐵板料理，

光看拍攝起來的照片就令人食指大動，直接請同事分享店家給我啦。

這次跟著胖達的腳步來一起來開箱這間「潼 精緻鐵板料理」~~~!

潼 精緻鐵板料理 故宮店

潼 精緻鐵板料理餐點主打頂級牛肉、新鮮活海鮮、整隻波士頓活龍蝦、

活鮑魚以及可以包場與提供KTV的唱歌環境喔，

不僅僅在用餐之餘還可以歡唱無限~!

潼 精緻鐵板料理在雙北目前有3間分店，

同事分享給我的是在至善路三段上的至善店，

不過後來發現至善路二段上有新開幕一家，便預約了較近的至善路二段的門市。

*如果開車前來，停車也很方便，店家前面的道路邊都是可以停車的喔，

雖然是黃線，不過有詢問過附近的警察局，用餐停車是沒問題的喔!

*如果是搭客運前來，可以搭乘到外雙溪橋站下車喔!



潼 精緻鐵板料理 故宮店 環境

外觀上有著日式的木柵欄與屋簷，屋簷上有著碩大的LOGO招牌，遠遠走來就可以瞧見囉；

走進內部一看，映入眼簾的內裝、色調與擺飾的呈現令人覺得高貴典雅，

黑色大理石的用餐檯面也凸顯出很棒的質感，令人感覺奢華。

走道最底則有洗手間，連門口都美美的~!

故宮店主打可以包場，非常適合商務聚餐、生日派對等各種多人性質的活動，

最後方的大電視更可以用來點唱，如果有需求就可以請服務人員轉成伴唱模式，

再透過QRCODE點歌，來嗨唱一翻~!

潼 精緻鐵板料理 故宮店 餐點

就座後，在桌面上已先放好點餐單與餐具囉，在主菜的選擇上，

潼 精緻鐵板料理有提供日本、澳洲的頂級和牛與美國的高檔牛肉、

澳洲羊排、西班牙伊比利豬、牧場雞腿排。

而不管是選擇哪一個主菜，整體都是海陸全餐，全部加起來約10道菜色喔!

與朋友稍微瀏覽了一下菜單後，

最後點了「美國Prime冷藏無骨牛小排」與「西班牙伊比利豬」。

*由右至左分別是無咖啡因的麥茶、蜂蜜芥末醬、涼拌洋蔥

潼 精緻鐵板料理 故宮店 海陸全餐

就在邊點餐的同時，前方的鐵板早已滋滋作響，

鐵板師傅已開始上工，沒過多久透過鐵板煎製而香氣四溢的麵包就送上桌啦~

每日例湯 黑松露奶油濃湯 & 煎製麵包

麵包佐上松葉蟹沙拉，松葉蟹入口非常鮮甜，儘管已成絲狀，

還是可以在咀嚼中可以品嘗到那緊實的口感，

搭配美乃滋讓入口更為絲滑，麵包的香氣與酥脆，

讓這道小菜中更增添不少口感。

當濃湯上桌時，便可以聞到一股淡淡的黑松露風味，

是胖達不至於排斥的黑松露的味道，有些店家為了凸顯黑松露的風味，

會有額外的添加，讓香氣更盛，不過聞起來也會相對刺鼻，

幸好這邊是比較柔和的黑松露風味，濃湯整體也非常的濃郁且入喉滑順。

開胃小菜 干貝、花枝、日本牡蠣

緊接著師傅開始煎製起開胃小菜，那碩大的日本牡蠣已在鐵板上變成了漂亮的金黃色，

後續再加上干貝與花枝陸續煎製，滋滋響的鐵板聽著都讓人胃口大開。

最後盛盤上去後師傅也會詢問是否吃魚子醬與鮭魚卵，

如果不吃可以選擇不添加喔，最後加上一片食用金箔作點綴，擺盤上非常精緻。

品嘗這三樣海鮮時，不僅有著原來的風味，煎製的香氣也挾在其中，

吃起來的味道感覺更棒。干貝的鮮嫩甜美，質地飽滿、

花枝透過雕花，讓咀嚼的口感更加有層次且口感Q彈。

不過~胖達最喜歡的是其中的牡蠣，碩大肥美且入口毫無腥味，

留下純粹的香氣與香酥的外皮與柔嫩的肉質，

讓平常連蚵仔都不吃的我~都大為讚賞~!!

*盤中有紫蘇花可以一起食用，花香相佐之下，可以讓入口的風味有更多變化喔!

季節鮮魚 龍膽虎斑

每吃完一到就馬上期待下一道，且師傅的時間也都抓得很不錯，

通常在吃完的當下，另一道也就完成；緊接著就是這季節鮮魚~龍膽虎斑~!

下方有著娃娃菜撐起這煎的金黃的龍膽虎斑，盤底則有些許洋蔥紅燒醬汁。

娃娃菜清脆可口，而龍膽虎斑外層帶有一絲酥脆感而肉質Q彈、味道鮮甜，

搭配風味厚實的紅燒洋蔥醬，更添龍膽虎斑的鮮甜滋味。

南非鮑魚

普遍在火鍋店吃到的鮑魚愈來愈多是九孔鮑魚，

而潼 精緻鐵板料理準備的是南非鮑魚喔!相較之下不僅個頭大上許多，

入口吃起來的鮮甜度更是更加鮮美，肉質亦有著不錯的咬勁。

*也可以蘸取蜂蜜芥末醬來食用喔~不過兩者都品嘗後，

胖達比較喜歡原本的南非鮑魚自帶的鮮甜滋味喔。

海鮮蒸蛋

中間還有穿插一個小品「海鮮蒸蛋」，裡面有各式海鮮料，

特別的是裡面有放入雞高湯下去蒸煮，

讓蒸蛋吃起來更為滑順且香氣非常濃郁，吃起來還會有一種膠原凍感。

波士頓龍蝦

很快地就輪到今天的重頭戲之一「波士頓龍蝦」~~!!!

這一道料理可以選擇「煎」、「蒸」兩種，胖達跟朋友則各分別選擇其中一種。

隨著龍蝦漸紅、香氣也隨之四溢，師傅將完成的波士頓龍蝦盛盤。



一整隻波士頓龍蝦放在桌上真的超級豪邁!!

(蒸煮的方式會有湯可以喝，如果想要一飲龍蝦湯，建議選蒸的方式)

*上面還有蝦黃與蝦膏喔!

師傅很貼心整個橫剖面都可以直接挖取龍蝦肉，

敖的部分也都已經有碎痕，可以透過餐桌上的工具將龍蝦肉取出，

或者像胖達一樣迫不及待直接雙手就下去啦~!

不得不說，這龍蝦肉質非常彈牙，不用添加調味粉料，

風味已經非常充足，有著滿滿鮮甜感且一口咬下還會有爆汁的那種水分~非常厲害。

美國Prime冷藏無骨牛小排

最後就是今天的主菜啦，那牛小排放下去的瞬間，

油花與炙熱鐵板的碰撞，那香氣不用多說，真的是油然而生。

師傅最後會將牛小排切成適合入口的大小後盛盤，

圓盤上方會有四種佐料分別是「現磨山葵」、「玫瑰鹽」、「綜合胡椒」與「蒜酥」。

牛小排入口有著豐富的油脂感，質地細膩柔嫩，肉汁甜美可口，

牙口如果不好很推薦可以選擇這一道主菜食用。

原味的肉香也非常馥郁，而搭配四種不同的佐料更呈現著不同的滋味變化喔!

玫瑰鹽讓牛小排有著更鮮甜的風味，綜合胡椒則引出更多香氣，

蒜酥則會讓味道更加厚實，各有千秋~~。

甜點&水果&咖啡

餐點的尾聲~會有一小份甜點與季節水果，還有一碗手工豆花，

咖啡的部分則可以選擇美式或拿鐵喔!甜滋滋的水果與豆花，

讓今天的餐點做了一個很棒的結尾~真的是心滿意足。

潼 精緻鐵板料理 結語

潼 精緻鐵板料理整體給人的定價與吃起來的感受著實符合，

幾乎沒有雷的餐點，朋友跟胖達道道吃起來都心滿意足，

就是有一種怎麼連娃娃菜都可以用得這麼好吃!?

甚至在用餐之餘還可以歡唱KTV，連續攤要唱歌的錢都省下來了~

胖達這邊分享給喜歡想用鐵板料理與正在找適合聚餐的朋友們啦~

店名: 潼 精緻鐵板料理 故宮店

地址: 台北市士林區至善路二段471-1號

電話: 02-2543-1639

潼 精緻鐵板料理 故宮店: FB 粉絲團

潼 精緻鐵板料理 故宮店: IG 粉絲團

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