台北購物新地標！南港LaLaport確定開幕啦〜

全新購物空間，擁有超過300間品牌，佔地寬廣，絕對買到手軟、逛到腳軟

匯聚了47間人氣餐飲品牌，饕客們期待的美食餐廳，以及日系服飾、雜貨生活等等

詳細資訊：https://reurl.cc/aZmE4Y

小編第一天就衝去了！！！

南港LaLaport標榜為台灣第一家「日式」購物商城，創造一個購物環境讓人在具有視覺吸引力

且適合步行遊逛的環境中提供購物、餐飲、娛樂和文化體驗

南港LaLaport真的很浮誇，裡面空間大到我覺得一天都逛不完啦…….

先帶大家快速導覽B1F～5F

【5F】

5樓為一層的美食街，用餐空間超級大，比B1美食街空間更挑高，還有專屬兒童的用餐區，非常舒服

不過，今天南港LaLaport第一天開幕，滿滿人潮湧進直接塞爆美食街，太晚來只能看別人吃！

31冰淇淋、金子半之助、大阪王將、La Ohana夏威夷度假風餐廳、粕粕咖哩POPO CURRY

、日本手打漢堡排名店「肉的長谷川」、韓式料理品牌「韓美膳」、北海道日式排餐「SAPPORO BONE」

、茶萃、太陽蕃茄拉麵

【4F】

Weblink任天堂授權商品旗艦店、ABC-MART GRAND STAGE、宜得利家居、DAISO大創百貨

、武蔵野森珈琲、HUGGER、阿卡將本舖、眼鏡市場Taiwan、LOWRYS FARM、淳久堂書店

、SKECHERS、MoonStar月星、橡子共和國、LITTLE MARKET、POP Circus 星奇市、Funbox Toys

【3F】

旗艦店都在這！超過11家運動休閒鞋店，有更多運動品牌像是Nike、adidas originals

、PUMA、New Balance等品牌

adidas、Jimi、Life8、羅技Store旗艦館、台灣首間LAKOLE、a la sha、9090、

Traveler Station旅行用品專賣店、HOBBY INN

【2F】

Graniph、J.S. FOODIES、「I am我適文創」集結米飛兔、嚕嚕米等人氣IP 主題周邊

、NEW ERA、伊聖詩芳療生活館、人氣早午餐品牌「Preserve」、Aape

【1F】

台灣首間日本哈利波特專賣店「Harry Potter-Mahou Dokoro」，採線上預約制，「ACCUPASS」開放線上預約

，可預約3/27至4/2場次，平日10場次、假日11場次

小編沒有預約只能在外面拍拍照…….大家一定要先預約啊……

Harry Potter - Mahou Dokoro Taipei Store 哈利波特–魔法之地 線上預約 | ACCUPASS 活動通

Harry Potter、Maison KOSÉ、義大利冰淇淋名店「Venchi」、韓國必買小黃人Mark Gonzales

【B1F】

B1美食街集結了多家異國料理品牌，包括有6家為全台首店（La Ohana、SAPPORO BONE

、三之星ミツボシ、韓美膳、豆腐里、Pommes ポムの樹），另有3間北部首店（林聰明沙鍋魚頭

、味穗、茶嶋咖哩）

無印良品、英茶香、淡水知名老餅店「新建成」、GODIVA、niko and ...、狗日子、法國特福

、康寧餐具、BALMUDA、恆隆行、虎牌、樂扣樂扣、大宅酒窖、旅禾泡芙之家、登義DengYi

、杜甲A-Ma亞洲第一間以辣椒為主的辛香料概念體驗店

日本知名超市「LOPIA」，日本在地超市的魅力與特色一定要逛過能體會享受其中的樂趣

不過，一樣，排隊人龍看不到盡頭…….改天等人少一點再來逛逛

小珊珊碎碎念：

LaLaport匯集了物販餐飲、休閒運動、親子娛樂、藥妝美容、大型書店、日系大型超市等多樣化

的品牌及商品，這裡絕對是殺時間又可以逛的很爽的購物中心

整體逛下來給我的感覺也讓我彷彿像在日本一樣，不管是逛街的氣氛、環境、乾淨、動線都很舒服

不過，因為剛開幕吸引上萬人逛店朝聖，營業時間還沒到門口就已排滿許多民眾，到了下午美食街

更是人潮大爆滿，我應該會過一陣子再去逛了……

【LaLaport 南港】

▶地址：台北市南港區經貿二路131號

▶電話：02 2783 8999

▶營業時間：週日-週四 11:00-21:30/週五-週六 11:00-22:00

▶官方臉書：LaLaport 南港

▶官方網站：Mitsui Shopping Park LaLaport 南港｜台北最新購物地標

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