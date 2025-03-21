#88元看電影 https://magichour.app/premium?code=RN69838E

車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #你是我眼中的蘋果

劇情：活潑的學渣男主角振宇（振永 飾）和甜美的學霸女主角善雅（多賢 飾）18歲的青春校園故事！

韓國最新校園愛情電影 #你是我眼中的蘋果，改編國片 #那些年我們一起追的女孩，也是作家九把刀的半自傳同名小說，電影中蠻多致敬片段 ，再次重溫近15年的青春悸動~

3月21日（五）重溫閃閃發光的校園時光 #你是我眼中的蘋果

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 ，祝好人平安

#你是我眼中的蘋果 預告：https://www.youtube.com/watch?v=CYcimKJzCtw

GaragePlay FB：https://www.facebook.com/garageplay.tw

GaragePlay IG：https://www.instagram.com/garageplay.tw/

GaragePlay官網：https://garageplay.tw/

#車庫娛樂 #GaragePlay #電影推薦 #樂聲戲院 #樂聲影城 #西門町 #西門町電影街 #電影欣賞 #電影首映會 #MagicHour特映免費看 #MagicHour #特映免費看 #88元看電影 #MHPremium #會員場次看到飽 #你是我眼中的蘋果 #青春校園 #YouAretheAppleofMyEye #SweetHome2 #振永 #TWICE #多賢 #韓國電影