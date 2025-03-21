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【電影首映會】韓版 #那些年我們一起追的女孩，#你是我眼中的蘋果，振永與多賢 重現甜蜜校園戀曲【電影欣賞】【電影推薦】

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2025-03-21 00:13:00 文字：～17七公主的小天地～
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劇情：活潑的學渣男主角振宇（振永 飾）和甜美的學霸女主角善雅（多賢 飾）18歲的青春校園故事！

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韓國最新校園愛情電影 #你是我眼中的蘋果，改編國片 #那些年我們一起追的女孩，也是作家九把刀的半自傳同名小說，電影中蠻多致敬片段 ，再次重溫近15年的青春悸動~

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3月21日（五）重溫閃閃發光的校園時光 #你是我眼中的蘋果

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