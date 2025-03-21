深澳漁港旁有一整排的海味小吃店家，陸續吃過 紅梅小卷米粉 、 長榮小吃店 、 金益鯊魚羹 等，這家【阿華鯊魚羹】其實也有吃過，這是第二次來吃了。

阿華鯊魚羹在深澳漁港這裡人氣挺高，每次來都見到很多人等待用餐，真材實料鯊魚羹一碗60元、鯊魚羹麵80元，也有小卷米粉、透抽麵等可選擇，可以一邊用餐一邊享受美麗的漁港風光。

新北瑞芳「阿華鯊魚羹」，深澳漁港超人氣鯊魚羹、順遊番仔澳酋長岩!

深澳漁港位於新北瑞芳，阿華鯊魚羹就在漁港旁，深澳漁港這裡有番仔澳酋長岩公園，鄰近深澳鐵道自行車、九份、八斗子漁港、黃金博物館及象鼻岩等景點，是週休假日旅遊不錯的選擇，找個好天氣瑞芳一日遊可以安排起來。

用餐空間主要以戶外為主，現在的天氣是不熱，若是夏季應該會很熱。

■ADD: 新北市瑞芳區深澳里深澳路185之5號

■TEL: 02 2497 8961

好天氣的深澳漁港景色讓人著迷，往漁港內探可以見到魚兒在水裡游來游去

阿華鯊魚羹菜單及價格

主要以海味小吃為主，餐點價格不貴。

海菜

清脆滑溜的涼拌海菜帶點微酸感開胃爽口。

鯊魚煙

利用鯊魚肉煙燻製成的鯊魚煙小份只要60元，其實我個人沒有很愛鯊魚煙總覺得有點怪怪的風味，不過這裡的鯊魚煙我覺得處理得不錯，口感及風味都不錯，吃起來不會覺得怕怕的。

透抽

一盤220元量還蠻多，很厚實的透抽，肉質軟嫩Q彈、鮮甜。

透抽麵

一碗110元透抽的量我覺得還可以，很鮮美的口感，一口透抽一口麵再喝一口湯，很滿足。

鯊魚羹米粉

一碗80元真材實料，鯊魚肉還蠻多，肉質軟嫩，羹內有大量的白菜、木耳等吃起來不空虛。

小卷麵

一碗90元麵裡有多隻體型小小的小卷，體型雖然不大但很新鮮，海鮮最重要的就是鮮度，湯鮮味美。

吃飽後可以到深澳漁港附近的番仔澳酋長岩公園走走，除了可以遠觀奇岩類似酋長側臉及大海美景外，這裡也是賞鳥(酋長岩山壁上的遊隼)的熱門景點，當天就見到一整排的大砲對準酋長岩，相當壯觀。

很適合假日全家出遊的深澳漁港，看海、吃美食、觀奇岩等一次滿足，吃飽喝足外還可以去騎澳鐵道自行車或是到九份等景點走走。

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