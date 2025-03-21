自從在家樂福超市看到這款冷凍墨魚麵， 我就很想找機會來吃看看

定價百元有找的墨魚義大利麵，還是用可愛的通心粉！

某日正午時間來吹冷氣逛街，恰好看到它正在特價，天助我也

就決定午餐在家樂福超市來吃黑嚕嚕的墨魚麵吧

商品名稱：【金品 King's cook】GREEN PAPA 墨魚起司通心粉

相關連結：官方蝦皮 商品頁面(官方蝦皮)

營養資訊：熱量 539 kcal/ 330 g；※過敏原：奶、豆、麩質、魚類、螺貝類、頭足類、甲殼類

產地/製作廠商：台灣/今口香調理食品股份有限公司

購買店家：家樂福超市

▲ 附近的家樂福超市剛開幕那陣子，我很常跑去逛逛。尤其這家家樂福超市有個很大的用餐區，採光佳、氣氛棒，讓人很就想買個東西在此待坐一陣子。

這裡不僅有代客料理生鮮肉品(部分)、熟食、咖啡、霜淇淋；也有內用餐具、自助微波爐，所以也可買冷凍食品在這裡現場吃。

(客串演出: J哥、Na哥)

▲我就是在熟食區左邊的一個不起眼的小冷凍櫃裡面，看到這幾款【金品 King's cook】GREEN PAPA系列冷凍義大利麵

原價89元，而當天有特價69元

▲【金品 King's cook】GREEN PAPA 墨魚起司通心粉 外包裝

整個外盒和上面封膜都是厚厚的紙做成，相對是蠻環保的包裝吧



▲【金品 King's cook】GREEN PAPA 墨魚起司通心粉 營養資訊

▲【金品 King's cook】GREEN PAPA 墨魚起司通心粉 加熱方式

依照建議加熱方式：撕開1/3上蓋(勿全撕開)，並直接微波加熱(高火約3.5-5分鐘)

▲【金品 King's cook】GREEN PAPA 墨魚起司通心粉 內容物(微波加熱後)

整碗極烏黑到發亮的墨魚麵，上面有少少乳酪絲，我個人不喜歡太多乳酪，這樣的份量對我來說也是剛好

將上面的乳酪絲攪拌均勻後就能享用了

▲【金品 King's cook】GREEN PAPA 墨魚起司通心粉 風味口感

墨魚醬份量足夠，讓每顆通心粉都裹上滿滿烏黑醬汁，完全看不出通心粉本來的米黃色麵體。

▲【金品 King's cook】GREEN PAPA 墨魚起司通心粉 風味口感

通心粉麵體剛好熟度，每顆都很完整，軟而不易破爛。雖然這種冷凍食品的墨魚醬肯定除了真墨魚汁，也會添加一堆其他成分，但整體來說蠻好吃的，有海鮮的甜鮮味，不會太重口味，是大眾普遍能接受的口味，但對顏色和食後清理的麻煩事的接受度也就因人而異了(捂嘴笑)

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以上。