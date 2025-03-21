淡水景觀餐廳吃到飽吃薦「肉多多火鍋-淡水中正店」！

你相信嗎？現在竟然還有２６８元自助吧就可以吃到飽？！而且還超過７０種食材讓你選，不限時間隨便你怎麼吃，從現在一直到三月底，打卡再免費送你海鮮或肉盤，真得是太划算啦！

網路溫度計聲量排行蟬聯四年第一，吃肉多多等於歡樂多多，不只肉多！海多多、也菜多多，、平日中午及消夜不限時，還有７０種多選擇。

「完整菜單請點我」

肉多多火鍋-淡水中正店 淡水捷運站美食 淡水吃到飽 淡水景觀餐廳 淡水美食

這間「肉多多火鍋-淡水中正店」就在淡水的中正路上，距離老街很近，從淡水捷運站走過來也只要１０分鐘，附近也有停車場，開車的朋友完全不用擔心。

石頭火鍋是台灣人的最愛，肉多多直營店開５０家的特調心得。

爆紅的石頭火鍋湯竟然在肉多多讓我吃到，難怪已經開了５０家直營店。

沒想到這麼便宜的吃到飽就躲在這棟不起眼的大樓裡，整個感覺看得出歲月感，一看就是間老店面，讓人非常懷念。

候位區也打造得很簡約，而且還有兩小台夾娃娃機讓小朋友玩，真的是太貼心了。

「肉多多火鍋-淡水中正店」最棒的地方就是擁有大片落地窗，可以遠眺遠處的風景，我們來的這天淡水下了點小雨，更增添了不少浪漫的感覺。

我們是平日下午來的，沒想到人潮還不少，夜貓子都會選擇的深夜火鍋，就是這間「肉多多火鍋-淡水中正店」。

肉多多火鍋-淡水中正店 | 自助吧無限享用區

這裡所有看得到的食材全部都只要２６８元起就可以吃到飽，真得是很便宜。

從現在一直到月底，只要打卡分享，就可以五選一，有肉盤、有海鮮，整個超划算的啦！

友善親子平日午餐可用餐3.5小時。

肉多多紅到香港三個月就成為「過江龍火鍋餐廳」，網路聲量第一。

開幕至今已經超過50家店的「台灣國民火鍋」。

當季蔬菜、火鍋料、各式你想得到的、想不到的，這裡通通有，全部都是呷免驚，就算你是大胃王，也保證你中午吃完直接飽到晚上去！XD

主打就是肉多多，268起整體價不貴，不吃肉也有多達70種自助吧。

飲料機足足超過２０種，咖啡、汽水、無糖飲料、奶茶、無酒精冰飲通通有，也是一樣無限續。

吃麻辣鍋的好朋友，老油條竟然這裡也有耶！

看看這食材真得多到不可思議阿！

冰沙、拿鐵通通有，連冷飲、熱飲也有分杯子讓客人們享用。

不喝飲料的朋友也別擔心，這裡也有冷熱水讓你選。

肉多多火鍋-淡水中正店 | 醬料區

各種佐醬讓你選，基本款像是辣椒、蒜泥、洋蔥、青蔥、沙茶，最特別的是這裡還有店家獨家的海皇醬，還有我覺得超強大的胡麻醬，通通都很好吃。

這裡還有豬油拌飯、魯肉飯跟各式蒸煮麵也是一樣吃到飽。

霜淇淋有香草、綜合跟巧克力三種，這個真的好好吃，也有甜筒讓小孩子可以吃得很開心。

各種霜淇淋的配料也通通有。

還有我最愛吃的泰國明果冰淇淋，其中榴槤完全是我的最愛阿！

豬油拌飯看起來真的很邪惡耶！一樣都是免費裝、吃到飽這樣！

魯肉飯看起來也好厲害呦！：）

肉多多火鍋-淡水中正店 | 拌抄石頭火鍋店家NO.1

▲爆炒招牌石頭湯 75元

這是「肉多多火鍋-淡水中正店」的招牌，如果你初來乍到不知道要怎麼下手，這一鍋可是大推薦。

高達12種不同湯頭選擇，而且不定期會推出新湯頭，每一款湯頭都可以感受到肉多多的用心。

肉多多火鍋研究台式火鍋的職人精神，已專注品牌六年多。

桌邊服務直接幫你拌炒，裡面有魷魚、番茄、洋蔥，還包含了一小盤肉盤。

剛拌炒完的培根豬還沒熟透，大家要記得加熱再食用。

最後再淋上高湯就完成囉！

湯裡還有加入獨家海皇醬，讓沙茶的香氣更加濃郁，湯頭單喝就很順口，裡面還有微微的魷魚香氣。

創立6年開超過50家，2024已前進香港，2025海外各國也將陸續展店。

▲活力梅花豬 399元

超大一盤，肉也切得大片又厚肉，果然是「肉多多火鍋-淡水中正店」的超級大招牌。

油脂肥瘦適中，光看色澤也很能引人食慾。

▲美國培根牛 469元

肉盤一樣也超大一盤，別看４６９元好像不便宜，它可是又包含了２６８元吃到飽的價格，等於這盤肉只要二百多，真的也超划算。

肉質鮮美、多油帶汁，這是培根牛的特色，而且切得很厚又大條，吃起來真的好過癮。

肉多多火鍋-淡水中正店 | 入會免費送肉盤

報告你們一個好康，就是只要加入「樂多多會員APP」的會員，就可以免費獲得一盤培根豬，真得太佛心啦！XD

會員入會禮物給得很大方，真接是擺好擺滿這樣，２６８元吃到飽，加上打卡禮物、還有會員禮，真的會飽到吐耶！XD

肉多多火鍋-淡水中正店 | 當月壽星免費送肉蛋糕

更佛心的是，只要的當月壽星加入會員，還會再送你一個肉蛋糕，讓我們直呼真的是吃不完啦！

▲私房酸菜魚 70元

很少看到強調大盤肉的火鍋店還有現在流行的酸菜魚，在「肉多多火鍋-淡水中正店」，你可是可以吃好吃滿這樣。

我們又單點了一份沙巴魚，魚肉無刺很新鮮，吸附了飽飽湯汁，吃起來相當開胃，而且沙巴魚一盤也只要二百多，整份真的可以吃超飽。

湯頭也很好喝，帶有酸調、其中有著微微的辣，完全是白飯小偷來著。

晚上或週末也至少等一小時，店長親口透露建議平日中午早點來不用等。

肉多多火鍋-淡水中正店 | 免費剝蝦超貼心

這白蝦是我們用點數換的，像是狂一鍋、明水然樂等等，只要消費１００元就可以累積一點，超過１５點還可以換大份量肉盤。

超貼心的桌邊服候，讓你一邊欣賞風景一邊吃鍋，還有服務人員替你剝蝦，真得是太享受啦！

董事長非常專注的個性特質，十多年前就開始研究餐飲業的種種切角，6年只能推出一道菜。

研發時期常常忙碌常常忙到忘記吃飯，不是在試菜的路上、就是在研發市調的會議上。

小蕃薯超好笑，看到人家小姐姐剝蝦，一直死盯著人家看！XD 你也想要來剝一隻嗎？！

剝好的蝦子看起來真的好新鮮阿！不管是加酸菜魚還是招牌石頭鍋，通通都很合適，而且這只要用點數換，完全不用錢。

這邊的醬料也很推，像海皇醬吃來就像高級的沙茶醬，其中胡麻醬我超推，還有酸辣醬也不錯，沾肉沾海鮮都適合。

看看他們家的肉片真的超級厚的，有圖有真相，光看就很有食慾感。

小姐姐的貼心真的讓人覺得好幸福，女生如果遇到剛好MC來，「肉多多火鍋-淡水中正店」還有提供護墊可以免費使用呦！

然後櫃台還有免費的汽球可以拿，真的是吃好吃滿又玩滿玩好，別忘了，這裡還有夾娃娃機呢！：）

套餐349元起，超高CP值火鍋，用餐時間不限時，平日午餐到下午三點半，宵夜21：30開始，還有會員當日免費兌換「生日肉蛋糕」，新會員送「豬肉盤」，還可以用點數兌換。

私房酸菜湯，下飯、開胃、不油、還可以免費加酸菜。

爆炒招牌石頭鍋，正宗石頭火鍋做法，爆炒有鑊氣，超香、涮肉好好吃，湯底也有含70G的肉，CP值超高。

開業至今堅持客均價維持500左右，超高CP值，連續年網路都是聲量第一的連鍋火鍋店。

初訪「肉多多火鍋-淡水中正店」真的被他們家的高ＣＰ值給嚇到，這年頭哪還有什麼２６８元可以吃到飽的啦！重點是竟然還不限時，距離淡水老街也很近，大家吃飽可以去散散心，順便欣賞一下淡水超美的夕陽！：）

即時文章分享：268元自助吧無限時吃到飽！超過70種食材吃免驚！

肉多多火鍋-淡水中正店 | 店家資訊

肉多多火鍋-淡水中正店 | FB

電話：+886-2-8631-5055

店址：新北市淡水區中正路55號2樓

營業時間：平日 11：30 ～ 21：00、假日 11：00 ～ 21：00

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