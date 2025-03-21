沖繩北部超狂新地標——侏羅紀公園「JUNGLIA」樂園7/25開幕啦！號稱日本版侏羅紀公園，光聽就超嗨！想像一下，被熱帶叢林包圍，還有恐龍陪你大冒險，超刺激的吧！樂園還坐落在壯麗的世界自然遺產，不只刺激，還能享受超奢華的體驗。還等什麼？快揪朋友一起衝沖繩，展開瘋狂恐龍冒險吧！馬上訂票Trip購票：

侏羅紀主題樂園「JUNGLIA」即將7/25盛大開幕

圖片來源：JUNGLIA[/caption]

日本娛樂股份有限公司精心策劃、開發並經營的沖繩北部全新主題樂園——侏羅紀主題樂園「JUNGLIA（ジャングリア）」預計2025年正式開幕！這次特別發布新聞稿，就是要告訴大家，樂園建設進度一切順利，敬請期待！我們也將推出專屬的預告網站，帶來最新消息，讓你搶先了解這座以沖繩絕美自然景觀「山原」為背景，完美結合刺激冒險與奢華享受的主題樂園，更多精彩內容，千萬別錯過！

侏羅紀主題樂園「JUNGLIA」園區地圖

圖片來源：JUNGLIA[/caption]

JUNGLIA 就座落在沖繩北部，這裡有著神秘又充滿活力的世界自然遺產「山原」，整座主題樂園被壯麗的大自然包圍，保證帶給你前所未有的刺激感受和奢華體驗！

JUNGLIA 的核心理念是：「Power Vacance!!（力量假期）」。走進被亞熱帶植被覆蓋的山原，感受沖繩獨有的冒險刺激，同時盡情享受大自然的壯麗美景，這種「解放感」絕對讓你從內到外都充滿能量，體驗人生中最瘋狂、最興奮的假期——Power Vacance!! 更多震撼體驗即將公開，敬請期待！

沖繩侏羅紀公園「JUNGLIA」票價資訊

一般身份

成人

（12 歲以上） 兒童

（4～11 歲） 1Day門票 8,000日圓(含稅8,800日圓) 5,400日圓(含稅5,940日圓) 水療門票 2,800日圓(含稅3,080日圓) 1,700日圓(含稅1,870日圓)

3 歲以下兒童免費。

根據《票券不當轉賣禁止法》，禁止轉售門票。 經由轉售購買的門票將無法使用，敬請見諒。

殘障人士

成人

（12 歲以上） 兒童

（4～11 歲） 1Day門票 3,100日圓(含稅3,410日圓) 2,200日圓(含稅2,420日圓) 水療門票 1,200日圓(含稅1,320日圓) 700日圓(含稅770日圓)

※持有本園指定身心障礙證明正本（＊）之遊客的折扣門票

此門票僅限於當地櫃台購買。一日券請於售票處購買、水療（SPA）的入浴門票請於水療中心入口處購買。購票時須出示殘障手冊正本。

※請注意，在確認身心障礙證明正本之前，您將無法入場。

只有持有相關資格證明書的持有人和一位同行者（成人或兒童）才能購買相關資格票券。

出示 Mililo ID，即可享受優惠價格。

線上平台購票

Trip購票

目前官網的外國人士購票系統還在建置中，所以在JUNGLIA官網還沒辦法買，不過Trip於2025/3/21 00:00可以預購喔，據說是海外第一家可以購買的平台。

Trip購票：

KlooK購票

除了Trip之外，KlooK也可以購買喔。

KlooK購票：

侏羅紀主題樂園「JUNGLIA」交通資訊

圖片來源：JUNGLIA[/caption]

從那霸機場前往 JUNGLIA，除了自己開車，還可以選擇搭快車巴士或渡輪。樂園內有付費停車場，不過為了減少周邊的交通壅塞，附近也正在規劃臨時停車場。另外，有些合作飯店預計會提供接駁巴士，建議大家多加利用，會更方便喔！

圖片來源：JUNGLIA[/caption]

侏羅紀主題樂園「JUNGLIA」搶先看

SPA JUNGLIA

圖片來源：JUNGLIA[/caption]

營業時間 13:00 - 20:00 *

沉浸在奢華的熱帶藍天與深綠的壯麗景色中，眼前是鋪天蓋地的深綠與寬廣無垠的藍天。像是置身於無邊際的浴池，水面倒映著壯觀的景色，讓人陶醉。在這片壯麗的熱帶天空下，度假村與註冊為世界自然遺產的森林區域和群山完美融合，營造出無與倫比的奢華體驗。精緻的戶外空間設有富含鈣質的溫泉與桑拿，讓您在大自然的懷抱中徹底放鬆。室內更有各種療癒體驗等著您，包括洞窟浴池和擁有美膚效果的天然溫泉，讓身心都能徹底恢復活力。

逃離 T-REX ，感受衝破極限的興奮！

圖片來源：JUNGLIA[/caption]

當你駕駛裝甲車穿越大草原，原本以為已經絕種的草食恐龍竟然近在眼前，彷彿伸手就能碰到！接著，你搖搖晃晃地行駛在茂密叢林的崎嶇道路上，突然間——最致命的掠食者T-REX猛然襲來！牠拼命撥開擋路的熱帶植被，奮力追趕，而你只能全速前進，試圖甩開這場驚心動魄的追擊！從踏上裝甲車的那一刻起，各種意想不到的事件接連上演，讓你全程腎上腺素飆升，體驗前所未有的極限刺激！

360° 自然全景漂浮。 這裡唯一的豪華旅程。

圖片來源：JUNGLIA[/caption]

搭上巨型熱氣球，從高空俯瞰，360°的壯麗景色盡收眼底，這樣的震撼美景，只有在這裡才能體驗得到！腳下是生機盎然的墨綠森林，隨著高度上升，眼前逐漸展開一片閃閃發光的翠綠海洋，在陽光映照下美得讓人屏息。而當你坐上纜車，手中優雅地舉起一杯氣泡酒，悠閒地欣賞藍天白雲，或是靜靜凝望夕陽將天際染成夢幻的橘粉漸層，每一次都是令人陶醉的奢華享受。

身心一同，向高空迸發！

圖片來源：JUNGLIA[/caption]

前一秒還感受到強烈的拉扯，不斷向後倒退，下一秒竟然已經猛衝進茂密叢林！耳邊的風呼嘯而過，速度快得讓人來不及反應，意識瞬間被釋放，整個人像是被拋向天際！向前、向後、再往前……完全被這座人體飛箭操控著，不由自主地驚聲尖叫，心跳狂飆，刺激感爆棚！

帶著你的勇氣，去尋找失落的恐龍！

圖片來源：JUNGLIA[/caption]

歡迎來到這個可愛恐龍的世界！你的任務是找到走失的小恐龍。鼓起勇氣，大膽穿越茂密的叢林吧！駕駛著推車，衝進綠意盎然的樹林隧道，小心翼翼地駛過搖晃的吊橋，每一步都是新的挑戰！最後，還有一道終極關卡——昏暗又崎嶇的山洞，等著你來突破。克服緊張與刺激的冒險，成功找到迷路的恐龍寶寶，完成這場驚險又充滿樂趣的任務吧！

叢林上空的大冒險，挑戰就是樂趣。

圖片來源：JUNGLIA[/caption]

在叢林上方，一座驚險的吊橋正等著你的挑戰！踏上這座橋，就像在茂密的樹梢間行走，每一步都要小心翼翼。隨著橋身搖晃，腳下的大大小小縫隙更是讓人屏息以對。但只要你夠勇敢，即使立足點晃來晃去，也能穩穩前進！沿途還有九個挑戰關卡，讓你的心跳不斷加速，刺激感層層升級，準備好迎接這場讓人腎上腺素飆升的叢林冒險了嗎？

無數色彩極端的花朵在熱帶夜空中綻放。

圖片來源：JUNGLIA[/caption]

燦爛的煙火在夜空中綻放，璀璨光芒瞬間掩蓋滿天星斗，為夜幕染上紅、黃、藍、綠與純白的夢幻色彩。無數煙火隨著園區音樂的節奏完美綻放，每一秒都是震撼人心的視覺饗宴。迎著溫柔的熱帶晚風，仰望這場華麗演出，沉浸在前所未有的奢華時光，讓這一刻成為最難忘的美好回憶。

駕駛越野車，感受熱帶原野風情！

圖片來源：JUNGLIA[/caption]

親自駕駛真正的越野車，來場獨一無二的冒險吧！迎著呼嘯的風，穿越熱帶原野，感受大地的召喚，探索只有這裡才有的神秘秘境。隨著引擎轟鳴，越過顛簸地形，每一秒都充滿刺激與樂趣。歡笑聲中全速前進，讓你的假期更加熱血澎湃，帶回最難忘的回憶！

超暢快！成為鳥兒飛越叢林。

圖片來源：JUNGLIA[/caption]

張開雙手，就像展翅高飛的鳥兒，迎風翱翔！腳下是綿延不絕的茂密叢林與廣闊大地，眼前是一望無際的熱帶天空。隨著速度提升，疾風從耳邊呼嘯而過，帶來前所未有的暢快感，讓人心跳加速、興奮不已！現在，就放開一切，像自由的飛鳥般穿越叢林與山谷，感受這場令人心花怒放的極限飛行吧！

感受迎風跳入荒野的自由

圖片來源：JUNGLIA[/caption]

坐上巨大的四人座鞦韆，感受被不斷向後拉升的刺激，直到達到極限高度。剛剛還踩在地面的地方，早已遙遠得令人屏息。就在你意識到自己盪得有多高的瞬間，鞦韆猛然隨著熱帶微風高速擺盪！眼前的景色從茂密的墨綠叢林瞬間切換成湛藍無垠的天空，彷彿整個世界都變得無比遼闊。這種難以言喻的自由感，讓人忍不住放聲尖叫，享受這場極限快感！

空中吊橋的緊張與刺激超乎想像

圖片來源：JUNGLIA[/caption]

面對比踏板寬度還要大的縫隙，眼前的叢林谷底一望無際，心中不禁泛起緊張的波動。邁出第一步時，腳下的踏板顫動不已，搖晃得讓人難以預料。當你準備踏出第二步，卻發現踏板距離感覺遠得令人難以置信。那股無法抑制的緊張感讓心跳加速，雙腿不由自主地顫抖，生怕一個不小心就踩空了。如果走錯一步，後果簡直難以想像。雙手死死抓住繩索，感受著從指尖傳來的汗水，只能默默祈禱，自己能順利橫跨這座彷彿永恆般的長吊橋。

突然的墜落，讓心臟快速跳動並放聲尖叫！

圖片來源：JUNGLIA[/caption]

距離地面約20公尺，雙腳因緊張而不斷顫抖，心情還來不及平復——突然，腳下的地板消失了！你瞬間以超高速墜落，心跳如雷，腎上腺素激增，尖叫聲彷彿要把整個熱帶天空撕裂！然而，這一切並沒有結束！你的身體被懸空，彷彿漂浮在叢林的半空中，尖叫著、掙扎著，卻無法控制自己的方向。你像一隻因恐懼而忘記如何飛翔的鳥，向上、向下、永遠無法停息，彷彿時間與空間都成了無盡的旋轉。

整個身體都像在自由落體，體驗從未有過的未知與刺激！

圖片來源：JUNGLIA[/caption]

從大約 20 公尺的高空懸浮在半空中，無處可逃，無法反抗。突然間，鉤子被取下，整個身體在一聲尖叫中猛然向後仰，隨著劇烈的落下，視野中只剩下一望無際的熱帶藍天。此刻，所有的一切都交給了地心引力，你隨著尖叫聲急速墜向下方，穿過棕櫚樹叢，心跳加速，感受著這場驚心動魄的冒險。

沖繩侏羅紀公園「JUNGLIA」

旅咖會持續關注並更新沖繩侏羅紀公園「JUNGLIA」的最新資訊，包括設施介紹、票務資訊等等！這些資訊一出來，我們會第一時間告訴大家，讓你不會錯過任何精彩內容。真的是越來越期待了，感覺這趟旅行一定超級值得，無論是刺激的冒險還是放鬆的時光，肯定會讓人印象深刻！

官網：https://junglia.jp/

以上圖片來源：JUNGLIA，如需下架可以跟我說喔，這邊只是分享資訊給大家。