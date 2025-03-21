這次去沖繩玩，我們大多跑的是觀光客常去的景點，在北沖繩有去台灣旅客大推的「古宇利蝦蝦飯」。這真的是讓人驚艷的一道料理！這道菜深受當地人和遊客的喜愛，帶點夏威夷風味。特色就是用超新鮮的蝦，加上香濃的蒜香奶油醬或特製調味醬，再配上白飯一起吃。蒜香超濃郁，蝦也超鮮甜，吃起來根本停不下來！

古宇利蝦蝦飯在哪?

古宇利蝦蝦飯就位於314 Kouri, Nakijin, Kunigami District, Okinawa 905-0406日本，通常自駕來會比較方便，直接Google map導航古宇利蝦蝦飯就可以了。

古宇利蝦蝦飯停車場在哪?

自己開車來的話完全不用擔心沒地方停車！古宇利蝦蝦飯本身有幾個小型停車場可以用，附近也有其他停車場可以停。不過，用餐時間車子真的會比較多一點，但其實不用太擔心，稍微等一下就會有位置了！

聽說以前蝦蝦飯是在一台餐車賣的，生意超級好，後來直接開店了！真的能理解，因為那味道一試就上癮，大家都來排隊！

古宇利蝦蝦飯菜單

其實蝦蝦飯的菜單超簡單，主要就是幾個選項：原味蒜蓉蝦蝦飯、辣味蒜蓉蝦蝦飯，還有加牛肉的版本可以選（原味+牛肉或辣味+牛肉）。如果不想吃飯，也有無飯版的原味或辣味蒜蓉蝦。另外還有一些小點心像原味薯條、番茄蔬菜湯，飲料就有啤酒可以搭配。

在古宇利蝦蝦飯，點餐是用機器操作的！你只要在一樓先點好餐，接著拿著號碼牌上二樓等著領餐就行了。因為用餐時間人通常比較多，記得注意一下自己手上的號碼，到了就趕快去拿餐點，超方便的！

古宇利蝦蝦飯用餐環境

這邊的二樓有取餐區，後面就是室內用餐區，動線很清楚！

在二樓取餐區旁邊還有飲料區，可以順便看一下想喝什麼喔！選擇還不錯，配蝦蝦飯剛剛好！

今天天氣很好，不會太熱也不會太冷，所以在三樓戶外區用餐也很不錯，不過位置其實不算多，所以常常需要稍微等一下才有位子。也有不少人選擇外帶，但我覺得在這邊吃才是最棒的！邊吃蝦蝦飯，還能順便欣賞美景，真的超享受！

古宇利蝦蝦飯的三樓用餐區超棒的！在這裡可以遠遠看到古宇利大橋，視野真的超讚！特別是天氣好的時候，藍天白雲配上橋和海景，整個就是絕美，拍照起來也超好看～邊吃美味的蝦蝦飯，邊欣賞這麼美的風景，感覺超放鬆，真的很推薦來這邊用餐！

其實你開車來古宇利島的路上，遠遠就會看到蝦蝦飯的旗子一路飄著，超好認！更扯的是，車窗一搖下來，那個蝦子的香味直接飄進來，真的不是開玩笑～還沒到就已經被勾得肚子餓了，超誘人的！

古宇利蝦蝦飯餐點

這次我們點了原味蒜蓉蝦蝦飯、還有加牛肉的原味蒜蓉蝦蝦飯，另外還點了番茄蔬菜湯和原味薯條(已被愷愷拿去吃)。

盒裝上的設計也超有趣的，畫了一台巴士載著蝦子和一些食材，真的是超可愛又有創意！

原味蒜蓉蝦蝦飯+牛肉

因為是第一次來，我們想試試不同的口味，所以點了原味蒜蓉蝦蝦飯+牛肉。其實如果下次來，應該直接點原味蒜蓉蝦蝦飯就好了，因為牛肉其實還好，沒有特別驚艷！

原味蒜蓉蝦蝦飯

一打開原味蒜蓉蝦蝦飯的盒子，看到好像鹹蛋超人的擺設，且整個香氣就撲鼻而來，真的超香的！那個蒜香味讓人忍不住想趕快開動！

原味蒜蓉蝦蝦飯裡面可以看到7隻蝦和兩坨白飯，還有那超香的蒜香奶油醬或者特製醬，搭配飯一起吃，真的是超好吃！其實我平常不太喜歡蒜頭，但這個完全OK，蒜香超濃郁，而且蝦也超級鮮甜，吃了根本停不下來！

番茄蔬菜湯(季節限定)

番茄蔬菜湯是店裡的限定湯品，味道有點酸酸的，像是番茄湯那樣清爽。裡面還放了一些豆類和豆腐，口感很好，喝起來既清新又滿足！

真的超推薦！如果你來沖繩古宇利島，千萬不能錯過古宇利蝦蝦飯，真的是吃了會讓你回味無窮，無論是風味還是美景，整個體驗都超值得！