這次去沖繩，安排了一些大景點，其中有特別安排到古宇利大橋南端觀景台。其實我們的主要目的是去吃古宇利蝦蝦飯啦，所以一定會經過古宇利大橋，乾脆就順便去南端觀景台看看！那裡的景色真的是超級棒，海天一色，風景美得讓人驚豔，推薦來這裡看一下！

古宇利大橋介紹

古宇利大橋位於日本沖繩縣北部的今歸仁村，連接沖繩本島與古宇利島，全長1,960公尺，於2005年啟用。橋樑採無橋墩設計，與蔚藍海景相映成趣，被譽為「海上公路」。古宇利島有「戀人之島」美稱，擁有純淨海灘和著名的心形岩等景點，是熱門觀光勝地，適合自駕前往，距那霸市區約1.5小時車程。

古宇利大橋南端觀景台停車場

如果要來古宇利大橋南端觀景台，最好還是自己開車來比較方便，從沖繩市區開過來大約需要1.5小時的車程。這裡也有提供停車場，不過如果人比較多的時候，可能需要稍微等一下，因為大部分的旅客拍完照就會離開，很快就會有空位！

全覽古宇利大橋

在古宇利大橋南端觀景台，你可以超近距離看到整座古宇利大橋！這座長達近2公里的跨海大橋，拍起來真的超美，完全讓人驚豔！

我們是12月底來沖繩，所以天氣算是冷的，這時候人不多，也沒什麼人會去玩水。如果是夏天的話，這裡肯定會熱鬧多了，應該會有很多人來這邊玩水吧！

從海灘走道下去，站在那裡看著古宇利大橋，真的是越看越壯觀！整個橋跨越湛藍的海水，遠遠望去，橋身和海天相接，景色真的是讓人目不轉睛，覺得那畫面超級震撼，真的很難不被這美景吸引！

聽著海浪拍打在礁石上的聲音，整個人真的超放鬆，感覺心情一下子就平靜下來。如果能在這裡坐下來喝杯咖啡，那真的是太棒了吧！一邊享受美景，一邊喝著咖啡，簡直是人生一大享受。

在古宇利大橋拍照真的是怎麼拍都很美，完全停不下來！每次按下快門，都覺得畫面太美了，根本不知道按了幾次快門了。每個角度、每個瞬間都讓人忍不住想拍下來

古宇利大橋全長2公里，從古宇利大橋南端觀景台走過去也可以輕鬆到古宇利蝦蝦飯。邊走邊拍照，享受風景，然後再去好好品嚐美食，真的是超棒的行程！

從古宇利大橋可以遠遠看到カエル島，查了一下，原來這座島叫做青蛙島！因為它的形狀像極了青蛙，所以才有這個可愛的名字。

古宇利大橋真的超推薦，如果來沖繩一定要來看看！不管是開車過橋還是在觀景台拍照，景色都超級美，讓人印象深刻。而且最重要的是，來這邊一定要去吃古宇利蝦蝦飯！那味道真的太好吃，絕對不容錯過，兩個加起來的體驗，真的會讓你回味無窮！