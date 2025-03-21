這次沖繩自由行特別安排去星野集團的 BANTA CAFE，因為網路上的照片實在太美了！我們計劃從沖繩北部回來時順路去喝個下午茶。這家咖啡廳於 2020 年 7 月 1 日在讀谷村開幕，整體建築結合了海岸的天然地形，坐在那裡可以眺望無邊無際的大海，真的超療癒！超推薦給喜歡拍美景或放鬆的人。

BANTA CAFE交通位置與停車場

BANTA CAFE 就在沖繩縣中頭郡讀谷村的 560 Gima，地址是 Okinawa 904-0327, Japan。直接用 Google 地圖搜尋「BANTA CAFE」就能輕鬆導航到達！這裡也有提供停車場，而且只要消費滿 1000 日圓，就可以折抵 1 小時停車費，不過好像不能累積，最多只能抵一小時喔！

BANTA CAFE菜單

BANTA CAFE 有提供飲料、甜點和輕食，選擇還蠻多的！而且菜單上也有英文標示，點餐完全不用擔心。如果真的不知道要點什麼，可以先上網看看他們的線上菜單，這樣比較好做選擇喔！

BANTA CAFE線上菜單。

OLU GRILL菜單

OLU GRILL 的菜單選擇也很豐富，有 牛排和漢堡排、燒烤和烘烤料理、海鮮、蔬菜配菜，還有 午餐套餐、兒童菜單、甜點 和 飲料。雖然我這次沒有在這裡用餐，但特別提供菜單給大家參考，有機會來的話一定要試試看！

OLU GRILL 線上菜單。

BANTA CAFE欣賞美麗的海灣

沿著指標走過去，沿途會看到不少超有設計感的 清水模建築，整體風格簡約又時尚，跟藍天大海的背景搭配起來超級美！走在這裡真的很像在逛美術館一樣，每個角落都很好拍，讓人忍不住停下來多拍幾張照片～

從停車場走過小徑後，眼前馬上出現一大片開放式的露天座位區，感覺超級放鬆！左手邊就是點餐的櫃檯，一切都簡潔又有質感。

但最讓人驚豔的，還是那映入眼簾的海景—真的美到讓人忍不住「哇！」地驚呼，完全像明信片裡才會出現的畫面，超級震撼！

這裡有一個指示牌，整個空間其實不算太大，但每個角落都超級好拍，難怪大家都特地來這裡取景！這裡的設施也很豐富，BANTA CAFE劃分為 OYANE DECK(屋頂露台)、GOROGORO LOUNGE(室内休息區)、ROCKY TERRACE(岩石露台)，還有 SEASIDE TERRACE(海邊露台)，每個區域各有特色，超適合慢慢逛、邊拍邊享受海景的悠閒氛圍～

不得不說，星野集團真的很會挑地點！竟然能在這麼美的海灣蓋一座咖啡廳和餐廳，整個景色美到讓人拍個不停！而且這裡的建築設計超大器，隨便拍都像明信片一樣。不過因為整體空間很寬廣，一般相機真的很難一次拍進去，建議帶廣角鏡頭來，才能把這片夢幻景色完美收進畫面裡！

如果想吃正餐的話，也可以到旁邊的 OLU GRILL，這裡是在懸崖邊的餐廳，一邊用餐還能一邊欣賞無敵海景，真的超享受！不過這次我只是來 BANTA CAFE 喝下午茶，所以就沒有特別去吃正餐啦～下次有機會一定要來試試看！

GOROGORO LOUNGE 是室內休息區，進去可以放鬆休息或發個呆也不錯～但老實說，天氣好的時候還是戶外比較美！坐在露天座位區吹著海風、看著無邊際的大海，真的超級療癒，根本不想待在室內啦！

從遠處看整個 BANTA CAFE 和 OLU GRILL，真的美到不行！建築設計超有質感，再搭配藍天大海的背景，完全像一幅畫一樣～

很多人都會選擇在戶外的塌塌米區享用下午茶，真的超愜意！坐在這裡吹著海風、看著美景，一邊吃甜點、一邊聊天，完全就是度假模式開啟～超推薦一定要來體驗看看！

可以順便走到海灘下面散散步，感覺超棒的！我還看到有情侶坐在枯木上，聽著海浪拍打的聲音、欣賞著美麗的海灣，畫面真的超浪漫～如果喜歡海邊的氛圍，絕對不能錯過這裡！

從海灘往裡面拍過去，景色真的美炸了！藍天、大海加上建築的設計感，怎麼拍都超有氛圍，隨便按幾下快門就像明信片一樣美，完全讓人拍到停不下來！

坐在塌塌米區喝著下午茶，真的超級愜意！吹著海風、看著無敵海景，整個人都放鬆下來了～完全是一種享受人生的感覺

之前在電視上就有看過這款超美的飲料，真的很吸睛！名字叫 ぶくぶくジュレソーダ，五顏六色的設計超適合拍照打卡！

這款飲料的靈感來自沖繩傳統的 ぶくぶく茶，特色是上面有一層蓬鬆綿密的泡泡，搭配色彩繽紛的水玉造型果凍，視覺效果超療癒～果凍是芒果和扶桑花口味，搭配帶有香草氣息的蘇打果凍飲，不只好看，口感還很Q彈，真的好喝又好拍！超推薦來試試看！

另外這杯如果沒記錯的話，應該是 芒果汁，酸酸甜甜的超好喝！超適合配著美景慢慢享用～然後旁邊那顆鳳梨，其實是愷愷的小錢包啦！造型超可愛，完全融入海島風情，感覺跟這裡的氛圍也超搭的！

來日本沖繩當然要吃冰啊！我點的是 芒果 和 沖繩香檬 口味，酸酸甜甜的超清爽～而且還可以搭配 紅芋 或 苦瓜 等特色脆片當配料，不只口感豐富，還充滿沖繩風味，真的超特別又好吃！推薦一定要試試看！

這次來 BANTA CAFE 真的是視覺和味覺的雙重享受！無敵海景搭配美味的甜點和飲料，整個氛圍超放鬆，隨便拍都像明信片一樣美～而且停車場還可以遠眺 Lazor Garden Alivila，風景真的超讚！如果來沖繩，一定要把這裡排進行程，超推薦！