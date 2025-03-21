這次去沖繩，排進行程的必訪景點，當然就是 沖繩美麗海水族館！每次看到朋友去沖繩打卡，總會看到那張超震撼的 鯨鯊剪影照，讓人超級羨慕，所以這次我也一定要親眼見識一下！而且，這次特別安排帶 愷愷 一起來逛水族館，讓他也感受一下海洋世界的魅力～聽說這裡可是世界排名第二的水族館耶！怎麼能錯過？絕對要好好體驗一番！

沖繩美麗海水族館｜交通方式

去 沖繩美麗海水族館 的交通方式很多，這次我們是自駕，所以超方便！

如果你是從 那霸機場 開車過來，大概 1.5 到 2 小時左右就能到。如果不想開車，也可以搭巴士前往，很適合不自駕的旅客～

想搭巴士的話，可以參考這邊的 詳細巴士時刻表，時間抓好一樣輕鬆抵達！

沖繩美麗海水族館｜停車場

前一天晚上我住在 ，超方便！飯店就離 沖繩美麗海水族館 超近，開車停在飯店停車場，走路不到 5 分鐘就到了！當然，如果不是住附近，水族館本身也有提供停車場可以使用，開車來完全不用擔心停車問題！

沖繩美麗海水族館｜設施介紹

這裡有 海洋博公園 的設施介紹圖，整個園區真的超大！排半天根本逛不完啊～

我超推薦如果要來 沖繩美麗海水族館 的話，最好安排 兩天一夜，這樣才能慢慢逛、好好玩！

像我這次其實只去了 美麗海水族館、海牛館、海龜館 還有 海豚劇場，其他地方都沒去，而且老實說，我也沒有很認真逛（笑）。所以真的要預留多一點時間，才能玩得更過癮！

沖繩美麗海水族館｜樓層分布

沖繩美麗海水族館 總共有 四個樓層，每一層都有不同的主題可以逛，真的超豐富！像是一樓是 深海之旅，二樓是超熱門的 黑潮之旅，三樓是充滿色彩的 珊瑚礁之旅，四樓則是 大海的召喚。每一層都很好逛，光看介紹就覺得超精彩。

沖繩美麗海水族館｜門票購買

我這次是直接在 雄獅線上旅行社 購買的，買完會拿到憑證，然後到 那霸機場國內線旅客入境大樓1樓 的 旅行会社総合案內櫃台 換實體票券（營業時間：09:00~18:00）。

建議大家一下飛機就可以先去換票，這樣省時間，直接拿著票進水族館更輕鬆！

如果不是開車來，也可以參加沖繩的當地行程喔。













其實 海洋博公園 裡面很多地方都是免費的，不過如果要進去 沖繩美麗海水族館 就需要買門票喔！

門票價格是：

大人 2,180日圓

2,180日圓 高中生 1,440日圓

1,440日圓 中・小學生 710日圓

710日圓 未滿6歲的小朋友 完全免費！

整體來說票價還算親民，尤其是帶小朋友來玩真的很划算～

沖繩美麗海水族館｜環境介紹

剛好這次來的時候碰上日本的過年期間，所以水族館裡面除了日本當地人，還有超多觀光客！不過還好，人雖然不少，但也沒有擠到水洩不通，逛起來還算滿舒適的～

一定要跟鎮館之寶 鯨鯊 拍張照啊！現場也超多人在跟鯨鯊合影，感覺每個角度都超好拍，真的不能錯過！

很多人也會特地跑來跟 沖繩美麗海水族館 的招牌拍照打卡！

一走進來馬上就能看到超美的 珊瑚礁區！裡面展示了各種色彩繽紛的珊瑚，看起來超療癒，而且魚群在珊瑚裡面穿梭游來游去，整個畫面美得像海底世界的夢幻場景一樣～

咦？這是 海膽 嗎？看起來跟我之前在澎湖吃到的海膽有點像耶～

哇！水裡有超多魚在悠遊～牠們有的成群結隊游來游去，有的單獨慢慢飄過，每一種魚的顏色和花紋都不一樣，超級漂亮！

來 沖繩美麗海水族館，這個超大的 黑潮之海水槽 絕對是必看的重點！

就算其他地方沒逛到，這裡一定要來朝聖！你看，超多人都聚集在這裡，眼睛緊盯著 鯨鯊 和 鬼蝠魟 悠游的畫面，真的超壯觀！尤其是看到鯨鯊優雅地游過眼前，那種震撼感真的不是照片或影片能比的，站在水槽前面會忍不住一直看，完全不想離開～這裡絕對是水族館裡最吸睛的地方！

這裡還可以看到 潛水員 跟 魟魚 互動的畫面喔！潛水員在水裡慢慢接近魟魚，然後輕輕餵食或互動，看起來超溫馨～魟魚也超可愛，游過來的時候感覺像是在撒嬌一樣，整個畫面很療癒，而且現場看真的比想像中更有趣！記得別錯過這個特別的互動畫面，超適合拍照或錄影留念！

在這個超大的水槽前面，我真的拍到停不下來！每個角度看起來都超美，隨便拍都像明信片一樣～尤其是鯨鯊游過來的瞬間，畫面真的太震撼，根本捨不得放下相機！

在這個超大的水槽另一邊，還可以看到 鯨鯊 從你頭上優雅地游過去！那種感覺真的超震撼，好像自己也置身在海底世界裡一樣，超級夢幻～站在那邊完全會看得目不轉睛，超值得體驗！

館內最大的亮點是 黑潮之海水槽，擁有厚達 60公分 的玻璃牆，讓遊客能近距離欣賞鯨鯊和鬼蝠魟悠游的壯觀景象。

水族館裡真的有超多魚可以欣賞，不過老實說，我大部分都認不出來啦～哈哈！畢竟我不是什麼魚類專家，但看著牠們在水裡悠游還是覺得很療癒，很適合來這裡放空一下！

最棒的是 海豚劇場 完全免費！而且每天都有固定時間的表演，可以看到海豚跳水、翻轉，超可愛又很有看頭！真的超值，一定要安排時間來看看～

表演時間：10:30 / 11:30 / 13:00 / 15:00 /17:00

海豚表演 真的超好看！不過我們那天到得有點晚，結果座位已經全滿了，只能站著看～如果你想坐近一點、看得更清楚，記得提早到場卡位，這樣才不會錯過精彩表演！

戶外還可以餵 海龜 喔！一次只要 500日圓，看著海龜慢慢游過來吃東西的樣子真的超可愛～

我們最後還去看了被稱為 美人魚原型 的 海牛！海牛是草食性的哺乳動物，體型很大，但因為瀕臨絕種，已被列為 國際保育動物。這裡的海牛是墨西哥送給日本的禮物，還有一隻叫 YUMA 的雌性海牛是在 2001 年出生的喔！你還可以從 地下觀察室 近距離欣賞牠們在水中游動的樣子，真的很特別！

沖繩美麗海水族館 真的是超值得一遊的景點！從超震撼的 黑潮之海水槽 到可愛又精彩的 海豚表演，還有療癒的 海牛 和各種繽紛的魚類，整個參觀過程都讓人充滿驚喜和感動。館內設計很用心，真的有種走進海底世界的感覺，讓人流連忘返～不管是親子旅遊還是情侶約會，都超推薦來這裡走走，絕對會留下很棒的回憶！其實這次真的沒有認真逛，期待下次再來一次，因為這地方真的很大，一天根本走不完！

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