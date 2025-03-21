宜蘭羅東火鍋吃到飽/聚餐慶生鴛鴦火鍋烤串吃到飽推薦【鬼椒麻辣王-羅東旗艦店】豐盛自助吧餐食(天使紅蝦)好大隻!日本和牛、澳洲M8和牛吃到飽、柏克金啤酒無限暢飲(鬼椒麻辣王菜單價目表)

1分鐘今日餐食(短影片)快速看 https://youtube.com/shorts/WPEtd9uYCVA?si=ExJSub8M6_dPbC0Q

羅東夜市附近慶生聚餐頂級海鮮肉品火鍋烤串吃到飽(鬼椒麻辣王)自助吧餐食真浮誇! 超大隻天使紅蝦、竹蛤、厚切鱈魚、活蛤蜊等...海鮮不怕您夾(一直補不停)

最新活動好康報報: 3/1~3/31(平日)4人同行烤串(烤物系列美食)免費吃

等於免加價即可(免費)享用專人現點現烤串物與燒烤美食 (註:此優惠不得與其它優惠同時並用)

鬼椒麻辣王火鍋烤串-羅東旗艦店

電話: 03-955-9933

營業時間: (平日)11:30~15:30; 17:00~23:00(最後收客21:00)

(假日)11:30~23:00(最後收客21:00)

地址:宜蘭縣羅東鎮公正路150號

粉專: 鬼椒麻辣王『羅東旗艦店』

原文網址： 宜蘭羅東火鍋吃到飽/慶生聚餐鴛鴦火鍋.烤串吃到飽【鬼椒麻辣王-羅東旗艦店】豐盛自助吧餐食(天使紅蝦)好大隻!柏克金無限暢飲(鬼椒麻辣王菜單價目表)

(鬼椒麻辣王)店址離羅東夜市很近!步行只要3分鐘。

是旅人們羅東小旅行(雨天覓食好去處)

更是假日不想人擠人逛羅東夜市直接吃火鍋吃串烤餐廳好選擇！

在地開超過10年火鍋吃到飽老店；(新冠疫情後重新裝潢質感更棒) 。店馬路對面是羅東分局(公正派出所) 附近多個付費停車場可停車(享食方便)

門口有MENU可看

成人最低698元(起)即享頂級鴛鴦火鍋+2款柏克金啤酒+9款牛豬羊原肉火鍋肉盤+豐富自助吧餐食吃到飽

若喜歡吃烤物、烤串小酌的話；只要加價88元立馬升級『美味烤串系列』無限吃到爽。若想吃的更豪華直接選『和牛吃到飽方案』就對啦!!

鬼椒麻辣王-羅東旗艦店消費方式:

只收現金(無刷卡服務) 同桌需點(相同吃到飽方案)餐費另收10%清潔服務費 用餐時間2小時(點餐90分鐘) 兒童與80歲以上長者(半價優待) 2~4人開一鍋；5人以上開兩鍋(鴛鴦鍋) 不可打包；浪費食物加收100元 有賣餐券(一本11張)現買可現使用

優惠好康(公告在結帳櫃檯前方)

避免店家未來優惠好康做更動!僅供參考~請以現場(優惠公告)為準!

(以下優惠)僅可以『擇一使用』無法同時共享優惠!

(星期一~五)平日附3張以上相片打卡評論；點火鍋+烤串吃到飽享(結帳 打9折優惠 )一個帳號打卡折一位~以此類推(若4人同行都打卡評論=4人餐費都打9折唷) 團體用餐想撿便宜？現金購買一本餐券(11張)；結帳可立即使用 當月生日壽星優惠: 4位大人同行(一位半價)現場需出示證件(以此類推) 20人(含)以上(團體聚餐) 免費招待烤串 =烤串吃到飽免加價!

開車附近蠻多停車場可停! 店址旁邊巷弄內(天津路)臺灣銀行羅東分行對面有『24H』露天停車場

同條天津路還有一家奇利停車場(我們今天停這裡)

奇利停車場(收費方式)如下圖(不分平假日)停1小時30元(費用累計/計算)

哥放假想來宜蘭泡溫泉；我則是想到羅東每年2~3月櫻花季限定(一公里長)平地櫻花步道賞櫻

1200棵櫻花步道(3月墨染櫻、吉野櫻、香水櫻)盛開中 1分鐘(賞櫻短影片) https://youtube.com/shorts/rYRDZWQ3sqs?si=mbsz33n1AdGiS29w

午餐先來這家google高達4.7星2000多則評論鴛鴦火鍋烤串吃到飽用餐。店內環境寛敞；椅子坐起來很舒適

自助區動線不錯且餐台整理的很乾淨! 看了就覺得舒服

火鍋食材自助吧！餐食近70種

服務生補餐補的勤! 我們平日來用餐、餐台不會空空的；頂級海鮮類被夾完(沒多久)馬上又補一盤(效率好)

9種牛、豬、羊(原肉現切肉盤) 也是切好直接放肉品專屬冰箱(讓饕客自取)無限涮煮吃到飽

調火鍋佐醬您喜歡加雞蛋嗎？ 在這裡讓您實現"蛋蛋"自由!

老油條煮麻辣鍋吸飽飽麻辣湯汁~吃起來很過癮

冬粉/韓國拉麵/王子麵/香Q麵/科學麵 5種麵食任您拿

冰檸檬薄菏&荔枝無酒精沙瓦(香檳飲品)、十全梅子醋

現拉柏克金(黃金拉格啤酒、科隆啤酒)自助無限喝到爽

警語:未成年勿喝酒/飲酒不酒駕/安全有保障

黃金拉格啤酒: 酒精濃度4.9% 優雅麥香、清爽順暢

科隆啤酒:酒精濃度5.2% 自然果香、清新純淨

汽水、甜點、水果區

泰利斯冰淇淋、泰國明果冰淇淋、卡比索皇家俄羅斯冰淇淋 共12種口味

難得一起出遊吃大餐!

直接選(899元)和牛吃到飽+(88元)烤串吃到飽(+10%)服務費

兒童身高110~140cm與80歲以上長者餐費只須半價。身高90~110cm幼童酌收100元 帶家人來吃也Ok

鬼椒麻辣王鴛鴦火鍋吃到飽 (含素食湯底)有9種湯頭可選擇

每款都是認真熬製的湯底

(金蒜雞湯~每日限量)。起司麻辣牛奶湯需另+100元

(茹素)素食湯底有『菩提(蔬菜熬煮)與麻辣』兩款湯底可點食

店名鬼椒麻辣王。感覺招牌麻辣湯底應該很厲害；冬蔭椰奶雞湯(平常吃火鍋比較少見)

今日鴛鴦鍋『湯頭』就選這兩款

點餐攻略: 剛入座記得手機先抉QR碼點『烤串系列』餐食再去自助吧夾『火鍋食材』

因為烤物餐食均是(現點現烤)約需等候10~20分鐘(每日烤物最晚供餐到22:00)

若您喜歡吃烤串美食

別忘了(入座)馬上點餐；出餐後馬上續點(這樣就可以爽吃烤物)配柏克金beer

韓式燒五花肉 (附生菜與韓式泡菜)

單吃烤韓式豬五花肉條!嫩香入味、香氣足

我更愛拿生菜捲包韓泡與烤豬五花那大口往嘴裡塞的脆口生菜+酸v韓泡與烤肉『爆汁味蕾』很夠味超涮嘴

炙燒骰子牛肉串 (軟硬適中~軟中帶Q)淡淡胡椒香氣

日式炭香骰子牛肉串 涮醬烤串風味更迷人；略帶油脂嫩口夠味

坦都里雞肉串 表層帶著濃郁咖哩香；烤功棒棒! 雞肉不柴口~很嫩、肉質新鮮

孜然香辣燒烤羊腩排

帶皮帶骨烤羊肉 (不會有羊羶味)

特調孜然粉(很加分) 推薦您一定要沾多一點；可中和咬到較多油脂『烤羊肉』時之油膩感! 羊皮脆脆的；特調孜然粉香~在齒頰中不停的流竄著(齒頰留香) 很適合立馬喝口啤酒佐餐(爽)

小紫啃食羊排與雞翅時都是直接手拿開吃(啃骨頭) 餐桌抽屜內有紙巾與牙韱可擦手與剔牙

無論點哪種吃到飽方案! 均可在自助區(現拉)金車柏克金啤酒喝

我喜歡黃金拉格啤清爽順暢麥香味(不會苦) 很順口

炙燒豬排

肉質不會硬! 軟嫩好咬食 味道很香、醃漬的很入味；熟度也嘟嘟好

義式海鹽烤時蔬 吃了一堆肉(別忘了)點一份烤時蔬吃吃

灑義式香料烤的(玉米筍/紅黃椒/櫛瓜) 都很夠味! 我特愛吃櫛瓜~那軟中帶脆口感(很甜)

對我這雞翅控而言(根本是吮指烤物)來著der

(左)鹽烤手羽 (右)檸香手羽

烤翅的色澤很美! 趁熱吃(雞翅皮)微酥脆

鹽烤手羽 表層有灑黑胡椒粒烤製! 外脆內嫩~淡淡胡椒香

檸香手羽 尾韻帶著爽口檸檬香

超喜歡這種(崁入式垃圾桶設計)

在餐桌挖一個洞(放垃圾袋) 吃完的烤串竹籤、海鮮殼、紙巾等垃圾直接往(下圖)放；不用在桌上多放一個垃圾桶佔空間。這設計很棒

婆媽們大啖肉肉之餘! 不忘夾食蔬菜補充蔬菜纖維素(均衡一下)

開放式鍋物食材冷藏櫃 海鮮類食材還貼心的打碎冰(保鮮)

這家鬼椒麻辣王 天使紅蝦不怕客人吃。大夥也都不客氣的猛夾一大盤(吃回本)

白蝦size也很大隻又新鮮

蛤仔也是大顆尺寸且都是『活』蛤蜊喔!

火鍋湯煮滾；下鍋煮到(蛤仔開口笑)立馬撈食~ 超鮮甜

竟然還有蛋腸、大比目魚片、豬肚、小螃蟹

小卷很新鮮、也很搶手

才出餐一下下就被夾到剩4隻，還好~服務生補餐補的勤！ 等一下下就又補一盤出來了





竹蛤~ 新鮮 口感QQ

(下圖/左上)不曉得是什麼貝肉？很大顆

花枝、淡菜、小扇貝 也很熱銷

哥夾了一大盤想煮食的海鮮! 準備大啖澎湃鍋物

手打花枝漿

水鯊片(鯊魚肉)也是不怕客人吃；每片都切很厚捏!

虱目魚柳條~(無刺) 看起來很青

另外還有豬心管、鯊魚皮、鴨腸等...海鮮食材

虱目魚皮 補充膠質必吃 (魚皮新鮮、無腥味)

黑白毛肚 很適合涮煮麻辣鍋

若想吃(嫩口)麻辣牛肚與麻辣肥腸

記得(第一輪)多夾一些(煮久一點)再開吃；因為這兩種滷食均需煮久一點才會比較『軟嫩』

冬蔭椰奶雞湯 湯底內放了很多紫洋蔥、香菜等食材；光看就覺得等等湯頭肯定濃醇香

招牌麻辣湯底裡有放兩大塊麻辣鴨血 湯煮滾即可開吃

麻辣鍋內附的麻辣鴨血滑嫩入味、蓮藕煮麻辣鍋、脆香

頂級火鍋吃到飽店家就是不一樣。

自助吧的新鮮香菇size超大朵(不像某些)附設自助吧火鍋店(香菇)都小小一朵有時還會軟軟爛感。這裡的香菇『香~Q』

第一輪先吃蔬菜類；第二輪涮肉、煮海鮮

自助吧 和牛滷肉飯吃到飽

我覺得可以取個新名稱(黑金~和牛滷肉飯)

(不誇張)因為和牛滷肉、在燉鍋內一直燉煮著(滿滿膠質)香氣四溢；別看這滷肉色澤偏黑! 其實它(不會死鹹喔) 滋味是鹹甜適中~超入味和牛滷肉

(拌飯)根本是白飯小偷來著的。

您也可以煮麵食時、淋一些滷肉拌麵香又涮嘴

自助區 麻辣滷鴨血

很入味! 您可以夾幾塊配飯吃

排骨酥 大仁哥的愛!

這些食材煮麻辣鍋! 微微辣感~很可口

我愛麻辣牛肚與麻辣鴨腸

我們是選吃『和牛吃到飽方案』除了自助區的現切8款牛豬羊(原肉/肉盤)

此方案手機掃QR Code還有(日本宮崎縣和牛/澳洲M8和牛/美國無骨牛小排/伊比利梅花豬及板阪豬肉片)可點食喔!

(下圖)澳洲M8和牛肉+美國無骨牛小排(和牛吃到飽方案限定)現點現切肉品

佐醬區 基本調料都有! 還有許多人害怕的香菜。是我們超愛的拌醬佐料之一(平常宅自煮)也很常以香菜入菜

香菜控 大仁哥佐醬+很多香菜 (笑~)

日本A5和牛肉 出餐時捲成美美玫瑰花形狀~畫面100分

這麼好的肉品~涮煮5~6分熟(最甜)肉質很嫩!

澳洲M8和牛肉 油花也是美美的

M8和牛肉(肉質)口感僅次於日本A5和牛肉

鬼椒麻辣王的現切肉品都有厚度! 不會薄到透光

美國無骨牛小排 也是有著美美油花捏!

涮煮麻辣鍋 微微辣! 免沾醬單吃就好吃

松阪豬 嫩口略帶Q感

來自西班牙伊比利豬肉片 還沒涮煮前(生肉)色澤常讓饕客誤以為是(牛肉)

其實~它有『世界上最好吃的豬肉稱號喔』

怎說？您自己網路搜尋一下就可清楚知曉。油脂分佈均勻(肉質嫩)無豬肉腥味!

冬蔭椰奶雞湯很適合煮海鮮 加上(鬼椒麻辣王的食材)都挺新鮮的! 小卷、竹蛤、花枝、白蝦煮好；完全免沾醬

(直接吃原味)鮮甜可口

今天哥天使紅蝦吃了不少隻!

您有看過火鍋吃到飽(自助吧)裡頭放天使紅蝦讓客人自夾的嗎？

我有看過!

但...大器提供size這麼大隻的店家(沒幾個) 蝦蝦控~光吃蝦就超值!

這鱈魚片更是讓我驚艷! 不是切小小塊；更不是薄切

每塊都很厚! 原本不抱期望的夾煮了一塊鱈魚煮

沒想到這肉質和煮婦媽咪們買回家(清蒸的鱈魚肉)一樣細緻鮮甜！好吃內~

於是又夾了一塊鱈魚煮(金厚呷)

淡菜與扇貝已先煮熟；只需在滾燙的火鍋湯裡煮一下下即可開吃

手打花枝漿 口感彈牙! 吃的到花枝塊

一開始哥問小紫: 這個是整陀下鍋煮嗎？

我回:若你想吃巨無霸花枝丸？你可以這麼煮阿！

開開玩笑!

我是拿夾子將其分成3份煮小花枝丸(然後)去自助區拿了瓶汽水喝就被哥給吃光了

(下圖) 魚花 一般火鍋吃到飽店也比較少見

這是鱈魚內臟(鱈魚腸)肉食性魚類的幽門盲囊! 我個人覺得煮麻辣鍋挺好吃的

請服務生加湯!! 湯底都是加店家認真熬製的『原湯』喔!

來這兒吃鴛鴦火鍋吃到飽基本肉盤有:安格斯黑牛/紐西蘭小羔羊/頂級沙朗牛/美國板腱牛/安格斯雪花牛/台灣梅花豬/台灣豬五花/安格斯霜降牛(8種肉品)自助無限吃到飽

今天選吃『和牛吃到飽方案』

第一輪先點了(日本宮崎縣A5和牛/澳洲M8和牛/美國無骨牛小排/伊比利梅花豬/松阪豬)

自助區的肉盤只拿了3盤(已飽)

我們都蠻喜歡這家(鬼椒麻辣王-羅東旗艦店) 厚切肉盤；不怕客人吃、不會薄如紙；品質棒棒(下回再遊宜蘭)若想吃火鍋吃到飽~會想再回訪

頂級沙朗牛

台灣豬五花

安格斯黑牛

(下圖)飲品區: 十全果醋/日式無糖煎茶/烏梅汁/熱飲/咖啡/冰沙

酸酸甜甜乳酸冰沙~透心涼

熱飲機有: 義式咖啡/美式咖啡/拿鐵/卡布奇諾/摩卡咖啡/牛奶/巧克力/巧克力牛奶

若您用餐是走養生路線 現沖(泡)茶包選擇也不少

(茉莉香片/凍頂烏龍茶/英式紅茶/決明子茶/油切綠茶/菊花普洱茶) 都很適合大啖火鍋後解膩飲用

我喜歡汽水區玻璃瓶裝飲料 ；可能因為曾多次外食(附設按壓式汽水機台)雪碧時~喝到無味汽水(有陰影)so覺得這種現開現喝的品質最讚

可樂/雪碧/芬達/美粒果蘋果汽水~您愛哪一種？

女生不管吃多飽! 胃都會刻意保留一點點空間裝甜點

服務生送餐時推薦手作布蕾、杏仁豆腐、私房奶酪都是手工自製(千萬別錯過)

甜點櫃內還有兩款知名品牌(麥仔茶&蘆筍汁)可喝喔

當季水果新鮮!

我一直以為芭樂是挖籽後新鮮芭樂切塊!

沒想到竟然是哥超愛吃的『甘草芭樂』很入味、很涮嘴! 太晚知道了(已吃超飽)否則哥可能會直接夾一盤吃

ioio超口感即食蒟蒻 常看朋友買給其小孩吃

今天自己也好奇的嚐鮮! 這根本是『用喝的果醋味蕾』水果風味(滑溜)果凍飲 酸酸甜甜~好喝(好吃)

手作布蕾 布丁口感；帶著蛋香滑嫩可口

杏仁豆腐 有淡淡杏仁茶那種(興中杏味道)是我懼怕的杏仁味；卻是大仁哥超愛的『杏仁茶』味蕾(他說:入口即化)金厚呷

另一款: 私房奶酪。 若不是我想留點胃裝冰淇淋；否則也好想吃吃看

泰利斯冰淇淋、泰國明果冰淇淋、卡比索皇家俄羅斯冰淇淋

算好挖；不會頂扣扣(不會硬到難挖取)

泰利斯『綜合口味彩虹冰淇淋』最特別! 繽紛色彩很迷人(但~吃不出是哪些口味組合而成的？

泰利斯~波森莓風味。卡比索~芒果口味。泰國明果~白玉荔枝口味。我都很喜歡

用餐座位: 以4~6人桌為主(2人用餐很可以)

IH爐煮火鍋(對親子家庭而言)享食更安全

家庭聚餐、同事聚會、閨蜜好友慶生約聚 6人桌座位舒適

吃鴛鴦火鍋+烤串吃到飽 想撿便宜享優惠的話

您可以自己擇一『優惠』選擇使用喔!

2025年3月份活動至3/31止『平日4人同行』即享烤串免費吃到飽! 快揪家人、朋友、同事吃一波唄

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每個人對『火鍋吃到飽』餐食口味喜好不盡相同；3/6食記心得僅供參考。店家營業時間/餐食實際內容/成份售價/優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫-吃喝玩樂(按讚+追蹤)....一起趴趴走找尋下一站美食景點go