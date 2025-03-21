東京旅遊訂好機票後我就開始找飯店，第一次東京自由行很遲疑要住東京哪個區域會比較方便？上網搜尋後發現大家推薦的區域有新宿、上野、淺草、池袋等區，綜合比較過後旅遊的第一晚及第二晚我選擇了位於新宿歌舞伎町內的【APA Hotel 新宿歌舞伎町大樓】（APA Hotel Shinjuku-Kabukicho Tower），晚上方便逛街及吃東西外，搭乘大眾運輸也方便，鄰近東新宿車站、新宿三丁目車站和新宿西口車站等JR站及地鐵站，要到東京各景點都不是問題。

再來就是價格方面，房價要比歌舞伎町周圍其他飯店更為划算，而且飯店還有免費的大浴場、露天浴池可以使用。

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東京新宿住宿「APA Hotel 新宿歌舞伎町大樓」，位於歌舞伎町內的飯店，逛街購物好方便!

在新宿歌舞伎町內有兩家APA HOTEL，一間是我訂的APA飯店新宿歌舞伎町大樓 (APA Hotel Shinjuku-Kabukicho Tower)，另一間是新宿歌舞伎町塔樓APA飯店(APA Hotel Higashi Shinjuku Kabukicho Tower)，兩家是不一樣的喔，不要訂錯了也不要走錯家，當初訂的時候也是很遲疑要訂哪家。

我們第一天是由成田機場搭乘Skyliner到日暮里轉搭乘JR山手線到新大久保站後步行到飯店，也可以搭乘到下一站的新宿站東口，新宿站好像稍微近一些。

APA Hotel 新宿歌舞伎町大樓地理位置相當便利，周圍吃喝玩樂一應俱全，全家便利商店就在飯店斜對面，飯店旁還是小朋友最愛的夾娃娃機店家。

■ ADD:東京都新宿区歌舞伎町1丁目20-2

■ TEL:+813-5155-3811

■ 官網

APA Hotel 新宿歌舞伎町大樓提供620間客房，入住/退房時間分別為下午3:00/上午10:00，飯店有收費停車場，若是自駕需要停車也方便，停車費用[24小時] 2,000日圓、 [30分鐘] 250日圓。

大廳提供自助Check-in機台，自助辦理入住，若有問題可以請櫃檯人員協助。

飯店共有28層樓，1樓有餐廳、2樓有咖啡廳、3-27樓為客房、28樓有大浴場、露天浴池。

我們兩大兩小訂了兩間雙人房，房間位於21樓，空間雖小但東西應有盡有，也很乾淨。

房間內有免費WiFi可以使用。

我們訂的是一大床，也有雙床的選擇，空間會比較大但價格也會稍貴些，我們是一大搭配一小睡空間還算可以。

當初訂的價格是一間房一個晚上大約是2500元台幣。

床頭還擺放了摺紙鶴，代表著祈福、長壽吉祥等，讓人感覺暖心 。

雖然日本飯店的水龍頭就能直接取水飲用但還是有附上瓶裝水，熱水壺、冰箱也都有，咖啡包及茶包在小抽屜內，還有浴衣可以穿去樓上泡澡。

浴室內有浴缸，洗沐浴乳及盥洗備品等通通都有。

(上圖擷取自 官網 )

28樓的大浴池只要是房客都能免費使用，男女分浴，開放時間為 [上午] 6:00～10:00、[下午] 下午3:00-凌晨12:00。

走出飯店就可以開始逛街購物了，歌舞伎町一番街美食餐廳、藥妝店商家林立，吃喝玩樂通通沒問題。

當然，歌舞伎町也是日本少數的大型紅燈區之一，越晚越熱鬧，夜晚會比較吵雜，若怕吵或怕會太複雜的話建議就不要選擇住宿這裡喔！

（旅遊日期：2024/07）

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