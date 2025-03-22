大家還記得去年分享過越好吃越南料理-巨城店嗎？沒想到這麼快也插旗竹北囉

越好吃越南料理-竹北店剛開幕前幾天都人潮滿滿，竹北人真的好愛越南料理喔~

店家提供道地越南料理，還有越式香酥雞、香茅炸豆腐等創意料理

最近推出超人氣的越式火鍋，有適合多人分享的”阮小姐推推鍋”和個人獨享鍋

選擇如此豐富的越南料理，快跟著小米一起去看看吧。

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我）

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉越好吃越南料理-竹北店位置

*******************

越好吃越南料理-竹北店位於文信路上，爬蟲公園、廟口鴨香飯竹北店旁。

我們試營運第三天前來還是人潮滿滿，不早點來排隊真的吃不到

👉越好吃越南料理-竹北店環境介紹

*******************

店內以純白色為主色調，帶有時尚輕奢的風格

試營運期間桌跟桌之間比較擁擠，老闆娘說她之後會再調整，讓大家用餐起來更舒適喔！

店內有2-4人的桌子，未來二樓會加開用餐空間，就可以容納更多人~

店家沒有收服務費，餐具和醬料就自行取用啦。

👉越好吃越南料理-竹北店菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

有湯河粉、涼拌米線、越式炒麵、法國麵包、炸物、飲品等多種選擇，不同喜好的朋友都能得到滿足

最新推出的越式火鍋，有適合多人分享的”阮小姐推推鍋”和個人獨享鍋~

到底什麼是推推鍋呢？大家繼續看下去吧。

👉越好吃越南料理-竹北店用餐心得分享

*******************

來開動吧！

今天跟小結巴、喵喵和小林來吃越南料理，每一道看起來都很清爽，很適合夏天享用

涼拌青木瓜(60元)爽脆的青木瓜，搭配清爽微辣的醬汁，是很適合多人分食的開胃菜。

越式香酥炸雞翅(120元)很推薦，以特製香料醃製入味，外皮酥脆、肉質軟嫩

搭配清爽的魚露，大小朋友都會很愛！

皇家大蝦餅(180元)內餡是看得到有蝦肉的，外脆內嫩，搭配特製的水果沾醬也是很棒的開胃菜

越式法國麵包(130元)麵包和烤肉都是店家自製的，特別強調法國麵包是用日本麵粉做的唷！不是批發回來的半成品再加熱喔

店家使用醃製入味的豬梅花肉，當日新鮮現烤，是大片的烤肉，不是肉絲喔

搭配越南火腿、紅蘿蔔絲、小黃瓜、特調醬汁等食材，鹹鹹甜甜的，再加上微酥的法國麵包讓人一口接一口吃不停。

香酥雞涼拌米線(140元)當天新鮮醃製的香酥雞，搭配米線、醃蘿蔔絲、小黃瓜、洋蔥絲和花生碎，附一碟魚露醬。

食用前記得將魚露倒入米線並攪拌均勻~

香酥雞有醃製入味，熱熱地吃有外酥內嫩的口感

米線加上酸V帶甜的魚露醬清爽解膩，跟香酥雞搭配很不錯。

越式打拋豬肉飯(120元)當天現炒的打拋豬加上半熟荷包蛋、醃蘿蔔絲、小黃瓜等配菜。

打拋豬有小辣的辣度，肉香濃郁，加上其他食材，風味清爽很開胃

牛肉湯河粉(150元)牛肉因為油花不多，全熟的話口感會較有嚼勁，點餐時不妨跟店家說要生一點

湯頭清甜順口，可以整碗喝光光喔

河粉有Q度爽脆的口感~

阮小姐推推鍋(599元)店家從越南引進一種特別的傳統火鍋器具—帽子鍋

它的造型就像一頂倒過來的帽子，帽沿上擺滿了特選牛、新鮮蝦子、蛤蠣、大陸妹、金針菇、玉米筍等當季蔬菜和火鍋料，而中間的帽子部分則用來盛湯、涮煮食材。

適合點來2~4人分享。

湯底有原味高湯、冬蔭功、椰香酸辣和秘製沙茶四種選擇，我們選的是椰香酸辣。

湯頭大概小辣左右，酸辣帶椰奶香挺不錯的

吃的時候，大家可以慢慢把食材從帽沿推進湯裡煮，避免一次放入過多，導致食材煮得過久

豆皮吸附滿滿的湯頭很好吃。

加入蔬菜一起煮，湯頭風味更甘甜喔！

特選牛油花不多，建議涮個7分熟，有嫩中帶嚼勁的口感。

加入海鮮後湯頭更鮮甜，記得要將湯頭喝光光不要浪費

越式滿漢拼盤(399元)有越式火腿、越式香酥雞、炸排骨、米線、青木瓜絲、醃蘿蔔、越南春捲等。

也是適合多人分享的一道菜色。

可以用生菜包著香酥雞、炸排骨、越南火腿和青木瓜絲一起吃，有多層次的口感~

越南春捲內餡有烤肉、越南火腿和米線，搭配酸甜醬汁一起吃挺不錯的

越式拿鐵(60元)帶有煉乳甜香和咖啡香醇風味，喜歡越式拿鐵的朋友不能錯過

蜂蜜檸檬(60元)不會太酸，酸酸甜甜很解膩~

沁涼椰子水(80元)建議可以去冰，椰子水的風味會比較明顯。

以上是我們的心得分享，越好吃越南料理-竹北店，不僅提供道地越南料理，還有許多創意料理，可以一個人來享用，也適合全家大小前來

最新推出的越式火鍋，有阮小姐推推鍋和個人獨享鍋，喜歡吃鍋物的朋友不能錯過啦！

👉越好吃越南料理-竹北店營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：越好吃越南料理-竹北店

🏠地址：新竹縣竹北市文信路387號

☎電話：03 657 1562

⏰營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00

粉絲團：越好吃越南料理＿竹北店

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我