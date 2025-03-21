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桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午茶~老溪街健走~

2025-03-21 14:26:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

小青姐姐

   桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

  ↑慶祝各項重要紀念日~您都如何渡過

    歡樂四人幫的習慣~就是找間有質感的餐廳

    開心的吃吃喝喝~隆重的日子~就等這一刻的到來~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

   桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

  ↑在電子報看到桃園中壢the moment這一刻

    異國早午餐~英式下午茶於114年3月7日新開幕

    看著店家上傳的照片~吸引著小青~在臉書上留言訂位~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午   

   桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

  ↑114年3月16日週日~歡樂四人幫~來到桃園中壢早午餐

    今天也是小青和爸爸~結婚30週年的重要紀念日

    沒錯~就等這一刻~重要珍珠婚的到來~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

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  ↑3月份也是菁的生日快樂月~到the moment早午餐

    一起慶祝開心的紀念日~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

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  ↑來瞧瞧新開幕~the moment豐盛的菜單

    英式三層下午茶套餐~9品項的鹹甜食+飲料擇一

    每人450元~另加收10%服務費

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  ↑單點的部分~貼心的為小朋友特製兒童餐~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

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   ↑甜點及飲料選項蠻多~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

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  ↑重要的早午餐有7選項~供餐時間是10:30-14:30

    成人低消一份主餐~點主餐加購飲品可折30元   

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  ↑就定位~服務員送上4杯白開水~這桌上的擺飾

    也很特別~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

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　　↑茶水醬料自助區~水不夠可以自己加喔~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

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  ↑餐廳呈現長條型~整個房子超長的~洗手間

    需通過這長廊~廚房重地也在這區~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

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  ↑餐廳坐位數並不算多~小青算了一下~大約僅28個桌位

    建議想來品嚐好味道~要訂位喔~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

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  ↑我們大約在餐廳2小時~已呈現客滿狀態

    新開幕果然很吸引人潮~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

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  ↑上菜囉~菁和我家爸爸都點這個韓式炸鷄漢堡269元

    韓式炸雞+入美式漢堡+韓式的甜鹹醬汁

    及特有的韓式泡菜~口感香脆多汁~層次感豐富

    搭上炸的酥脆的薯條~滿滿的美式+韓式風味~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

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  ↑菁老公點的美式大早餐289元

    有店家自製的薯餅~培根~大熱狗~歐姆蛋~烤吐司

    滿滿的一大盤食物~吃的讓人心滿意足~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

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  ↑小青點的軟殼蟹班尼迪克蛋269元

    軟殼蟹酥炸的香脆~半熟的蛋液與鮭魚卵結合

    味道濃郁口感極佳~與附上的麵包再搭二塊薯餅

    吃完非常有飽足感且口感層次分明~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

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  ↑2杯冰拿鐵及2杯熱拿鐵~折價後~每杯90元

    非常順口好喝~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

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  ↑歡樂四人幫~吃飯前~合影先~在中壢the moment早午餐

    也是我們今年最輕食的第一餐~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

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  ↑新開幕大優惠~即日起至3月31日止~點主餐即享抽獎活動

    電腦轉盤很吸睛~我們抽中了~迷你紐約起司蛋糕

    草莓優格奶酪2杯~松露燉飯球~真好~店家也算是

    為我們加菜~好幸福~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

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  ↑重頭戲來了~小青訂位~說明今日是為慶祝

    生日快樂及結婚紀念日而來~店家送上迷你紐約起司蛋糕

    乙份~為菁寫上Happy Birthday字樣~那是用

    巧克力製做的字樣~還劃上愛心~好別緻~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

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  ↑這個是小青和爸爸的結婚紀念日小蛋糕~店家寫上

    Happy Anniversary 快樂的紀念日~好美丫

    這麼正式的禮物~是不是有很強烈的儀式感

    真的超讚的~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午    

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  ↑年過半百~還可以跟高中時期的同學

    開心吃喝~延續這樣的情誼~每月見個面

    東聊西聊~互相說說心事~真是太開心幸福~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

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  ↑結婚30年珍珠婚紀念日part 2篇

    哈~到底要慶祝幾回呢~part one篇~有興趣點我聯結~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

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  ↑吃飽飽開始健走~消耗熱量~老板推薦了幾個附近景點

    我們選了老街溪河岸公園~今日天氣晴朗~沒雨也沒啥太陽

    非常的適合健走~河岸公園~整理的乾淨清爽舒服~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

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  ↑前一天下大雨~這河川瀑布很是壯觀~尤如小型的十分瀑布

    沿路享受綠意與潺潺流水聲~在這也算吸了滿滿的正能量

    健走~賞景~邊走邊說說笑笑~竟也走了將近3小時呢

    在這渡過一個愉悅的運動時光~桃園中壢the moment就等這一刻~異國早午餐~英式下午

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  ↑店家資訊

    店名~The momnet 這一刻 異國早午餐英式下午茶

    地址~桃園市中壢區中光路45號

    營業時間~10:30-17:00  公休日請見官網公告

    電話~0906-313-156

文章標籤
中壢the moment the moment 異國早午餐 英式下午茶 老溪街健走 慶祝紀念日 軟殼蟹班尼迪克蛋 松露燉飯球
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The moment 就等這一刻

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place桃園市中壢區中光路45號
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服務品質
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裝潢氣氛
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