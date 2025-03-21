↑慶祝各項重要紀念日~您都如何渡過
歡樂四人幫的習慣~就是找間有質感的餐廳
開心的吃吃喝喝~隆重的日子~就等這一刻的到來~
↑在電子報看到桃園中壢the moment這一刻
異國早午餐~英式下午茶於114年3月7日新開幕
看著店家上傳的照片~吸引著小青~在臉書上留言訂位~
↑114年3月16日週日~歡樂四人幫~來到桃園中壢早午餐
今天也是小青和爸爸~結婚30週年的重要紀念日
沒錯~就等這一刻~重要珍珠婚的到來~
↑3月份也是菁的生日快樂月~到the moment早午餐
一起慶祝開心的紀念日~
↑來瞧瞧新開幕~the moment豐盛的菜單
英式三層下午茶套餐~9品項的鹹甜食+飲料擇一
每人450元~另加收10%服務費
↑單點的部分~貼心的為小朋友特製兒童餐~
↑甜點及飲料選項蠻多~
↑重要的早午餐有7選項~供餐時間是10:30-14:30
成人低消一份主餐~點主餐加購飲品可折30元
↑就定位~服務員送上4杯白開水~這桌上的擺飾
也很特別~
↑茶水醬料自助區~水不夠可以自己加喔~
↑餐廳呈現長條型~整個房子超長的~洗手間
需通過這長廊~廚房重地也在這區~
↑餐廳坐位數並不算多~小青算了一下~大約僅28個桌位
建議想來品嚐好味道~要訂位喔~
↑我們大約在餐廳2小時~已呈現客滿狀態
新開幕果然很吸引人潮~
↑上菜囉~菁和我家爸爸都點這個韓式炸鷄漢堡269元
韓式炸雞+入美式漢堡+韓式的甜鹹醬汁
及特有的韓式泡菜~口感香脆多汁~層次感豐富
搭上炸的酥脆的薯條~滿滿的美式+韓式風味~
↑菁老公點的美式大早餐289元
有店家自製的薯餅~培根~大熱狗~歐姆蛋~烤吐司
滿滿的一大盤食物~吃的讓人心滿意足~
↑小青點的軟殼蟹班尼迪克蛋269元
軟殼蟹酥炸的香脆~半熟的蛋液與鮭魚卵結合
味道濃郁口感極佳~與附上的麵包再搭二塊薯餅
吃完非常有飽足感且口感層次分明~
↑2杯冰拿鐵及2杯熱拿鐵~折價後~每杯90元
非常順口好喝~
↑歡樂四人幫~吃飯前~合影先~在中壢the moment早午餐
也是我們今年最輕食的第一餐~
↑新開幕大優惠~即日起至3月31日止~點主餐即享抽獎活動
電腦轉盤很吸睛~我們抽中了~迷你紐約起司蛋糕
草莓優格奶酪2杯~松露燉飯球~真好~店家也算是
為我們加菜~好幸福~
↑重頭戲來了~小青訂位~說明今日是為慶祝
生日快樂及結婚紀念日而來~店家送上迷你紐約起司蛋糕
乙份~為菁寫上Happy Birthday字樣~那是用
巧克力製做的字樣~還劃上愛心~好別緻~
↑這個是小青和爸爸的結婚紀念日小蛋糕~店家寫上
Happy Anniversary 快樂的紀念日~好美丫
這麼正式的禮物~是不是有很強烈的儀式感
真的超讚的~
↑年過半百~還可以跟高中時期的同學
開心吃喝~延續這樣的情誼~每月見個面
東聊西聊~互相說說心事~真是太開心幸福~
↑結婚30年珍珠婚紀念日part 2篇
↑吃飽飽開始健走~消耗熱量~老板推薦了幾個附近景點
我們選了老街溪河岸公園~今日天氣晴朗~沒雨也沒啥太陽
非常的適合健走~河岸公園~整理的乾淨清爽舒服~
↑前一天下大雨~這河川瀑布很是壯觀~尤如小型的十分瀑布
沿路享受綠意與潺潺流水聲~在這也算吸了滿滿的正能量
健走~賞景~邊走邊說說笑笑~竟也走了將近3小時呢
在這渡過一個愉悅的運動時光~
↑店家資訊
店名~The momnet 這一刻 異國早午餐英式下午茶
地址~桃園市中壢區中光路45號
營業時間~10:30-17:00 公休日請見官網公告
電話~0906-313-156