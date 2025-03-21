Bulimia 溫體牛火鍋，台中高檔火鍋推薦。從台北來台中展店的Bulimia火鍋是路易奇餐飲集團旗下新品牌，提供有日本A5和牛刺身、手切美國牛、台灣溫體牛等肉品，而且強調現點現切，讓你一次滿足來自3種國家肉品、嚐溫體牛的甜、品生牛肉的滑嫩。

Bulimia 溫體牛火鍋 位置與停車

Bulimia火鍋位在台中西區，台灣大道與英才路交接路口的三角店面，因為剛好被地下人行道的出口擋住，而且無顯眼招牌，路過時沒仔細看很容易錯過。

在英才路上有多個機車停車位，目前無特約停車場，開車者可以找英才路上鄰近的有2個收費停車場，或是到科博館、勤美商圈周邊的停車場，飯後也可以順便一遊。

歡迎轉貼連結，圖文未經授權嚴禁下載使用 !

版權所有©Nini and Blue玩樂食記

食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

台中景點|超優惠好玩行程推薦

➤

➤

➤

➤➤

➤

台中泡湯|泡湯住宿推薦

➤

➤

➤

➤

➤

Bulimia 溫體牛火鍋 環境

一樓簡約挑高的用餐空間、加上三面落地窗營造視覺上穿透感，搭配暖色調燈光、牆面，給人溫馨舒適的氛圍，而且寬敞無隔間的用餐空間，也挺適合公司行號或是家族聚餐，若是不想被打擾，設有一間包廂大約可容納10人左右。

半開放式廚房可看到主廚的精湛刀工與肉品品質，吃得更安心。

Bulimia 溫體牛火鍋 沾醬

除了基本常見的蔥花、辣椒、醬油、沙茶等沾醬之外，最特別的是有山葵醬、柚子胡椒、主廚特調的蔬菜醬與辣椒醬

妮妮和布魯相當喜歡主廚特調的蔬菜醬與辣椒醬，蔬菜醬有點類似義大利青醬的風味，香氣足但鹹度溫和，不管沾甚麼都好吃；自己炒過的辣椒醬是屬於不辣舌，辣度是慢慢堆疊、滑過喉嚨後漸漸感受到辣度，不會很刺激，讓人越沾越喜歡；而柚子胡椒則是清新中帶著鹹香，第一次沾的時候不要用太多，以免太鹹喲!

Bulimia 溫體牛火鍋 酒水飲品

以主打台灣溫體牛、日本A5和牛與美國牛的牛肉火鍋店來說，Bulimia的酒水款式相當豐富，有日本清酒、梅酒和葡萄酒等選擇，不喝酒的也有日本水果氣泡水。

【未成年不可飲酒、喝酒不開車】



【未成年不可飲酒、喝酒不開車】

妮妮和布魯挑的是KIMINO氣泡水，選用日本小農手摘季節的水果製作，氣泡細緻豐沛，果香清甜舒服~蜜柑口味較甜，柚子則很清爽，很適合搭配肉品。

Bulimia 溫體牛火鍋 菜單價位

Bulimia不是個人火鍋，而是點一主鍋再搭配單點配料，因為鍋底份量考量，所以有限制5人以上至少需開兩鍋，這樣也剛好可以一鍋一種口味嘗鮮。

湯頭口味有3種選擇，蔬菜湯底、赤味噌湯底，新推出的鮮牛高湯底則是台中店限定。基本上都有含牛肉成份，如果不吃牛的話，選擇蔬菜湯底時要事先告知店員，這樣就可以不含牛。

用餐時間2小時、收10％服務費

主打現切肉品，有日本A5和牛、手切美國牛、台灣溫體牛可選擇，也有豬肉、羊肉、海鮮等，很特別的是在Bulimia也能吃到生牛肉

Bulimia 溫體牛火鍋 餐點介紹

Bulimia 手切日本和牛刺身

主廚將頂級日本和牛切成適當的大小與厚度，肉品上方油脂如大理石紋理分布，相當漂亮。

以往妮妮布魯只敢在日本吃生牛肉，但這次在Bulimia吃到的手切日本和牛刺身有讓我們意外地驚豔，居然也好鮮、好好吃！

粉色肉片看似油脂豐富，沾取山葵醬油後想不到口感意外的清爽，但又能鮮明的感受到和牛肉香甜、細緻嫩口感，一點也不會有生肉的怕怕感，好吃到讓我們狂點頭～不只肉質要頂級、要夠新鮮，我們覺得這沾醬也是讓整體更加分要角之一。

Bulimia 蔬菜湯底

第一次嘗鮮當然選擇店家招牌蔬菜湯底，基本鍋底中包含水果玉米、番茄、高麗菜、金針菇、燒豆腐和白蘿蔔等配料，很特別的是裡面還加了牛橫膈膜，增添湯頭油脂香氣，如果不吃牛的話，則可不添加牛橫膈膜，但一定要事先告知。

湯滾後別急著享用鍋底中的配料，再燉煮一段時間後，湯頭和食材的風味會再次昇華，濃郁又清甜，而且相當適合煮雜炊。

Bulimia 熟成極上美國牛小排

現點現切的熟成極上美國牛小排，油脂分布也不輸日本和牛刺身，但色澤更加艷紅，肉香也更濃

牛小排輕涮幾下讓多餘的油脂融入湯底，使蔬菜湯底風味更加圓潤。

建議涮個5~7秒保有粉嫩感，先吃原味感受肉片滑溜嫩口，再搭配店家提供的山葵醬、柚子胡椒、蔬菜醬與辣椒醬等沾醬增添變化。

Bulimia 今日台灣溫體牛

這款肉在菜單上還特別提醒”千萬不要吃全熟“，不只是怕客人錯過溫體牛的美味，也可知道店家對其肉品鮮度與品質多有信心了。

比起上面兩款牛肉來說，這盤台灣溫體牛油脂不多，但入口的清甜味真的是沒得比，而且真的極推薦不用煮到全熟喔~以免甜度都跑到湯裡，也會影響肉質口感。

Bulimia 鮮牛肉丸

除了現切手切肉品之外，店家特製的鮮牛肉丸也是招牌之一

外觀看起來很平常，但咬開來果然很多汁，似乎有用了兩款肉來搭配，妮妮有好奇問了，但店員說這可是他們的獨家秘密武器不能公開，哈~

Bulimia 手切本產頂級松阪豬

手切頂級松阪豬肉厚薄度適中，而且很一致，這師傅刀功厲害啊~

燙至全熟後，松阪豬的脆口彈牙感更是鮮明，妮妮很喜歡將松阪豬搭配蔬菜醬，好好吃

Bulimia 斯里蘭卡花蟹

除了肉品之外，居然也有螃蟹可以點，分解去鰓之後上桌，還會提供吃蟹工具讓你方便食用

斯里蘭卡花蟹下鍋後佔據了一半鍋子

斯里蘭卡花蟹殼不會太硬，還蠻方便剪開，而且蟹肉綿密清甜，肉量也算是不少

Bulimia 炸半筋半肉

Bulimia特色附食，酥炸的半筋半肉很有咀嚼的滿足感，搭配店家自己炒的辣椒醬更是一絕，一個人輕鬆吃掉一盤，人多的話真的要多點幾盤以免太好吃搶食。

Bulimia 爽粉玉米

風味很獨特的烤玉米，上面黑黑粉粉的是添加了西班牙紅椒粉、卡宴辣椒粉、紫蘇鹽，吃起來不會辣卻隱約有種花香味~

Bulimia 牛煮御飯

加入烤玉米、牛油細末一起蒸煮的米飯，香氣濃郁，光是單吃就很美味

用餐過程中店員也會適時來加湯

Bulimia 蟹膏粥幫你煮

吃火鍋最後的精華湯底可不能錯過，煮成雜炊是很受歡迎的做法之一，也能升級點蟹膏粥。

Bulimia提供自己煮與幫你煮兩種方式、價格，不會料理的人千萬要選擇幫你煮，交給專人服務輕鬆吃美食才是正解。

乍看到菜單上的蟹膏粥幫你煮需加價200元有點困惑，後來看到上桌的食材就豁然開朗，店家可是有提供蟹膏、牛橫隔膜細末、雞蛋、白飯、蔥花、米酒等食材。

撈除鍋中剩餘食材留下適當湯頭後熬煮米飯，除了湯頭的精華風味，加入的蟹膏與雞蛋也讓整碗粥更加醇厚綿密

蟹膏粥散發出內斂的海鮮味，不會蓋過蔬菜湯底的鮮甜，兩者相互加持提味，妮妮布魯推薦你加點特製辣椒醬，溫辛慢辣的特色，讓人一碗接著一碗，好好吃！

Bulimia 焦香巴斯克

真心覺得Bulimia甜點很好吃耶～巴斯克細膩綿密的口感有著焦糖的微苦韻味，中間那半融化的乳酪與外層雪糕口感呈現反差，算是我們近期吃過的巴斯克蛋糕第一名。

Bulimia 火鍋評價：

Bulimia火鍋的店面說真的不是相當顯眼，但是餐點上可是真材實料，尤其是日本A5和牛刺身讓我們相當驚艷，飯後甜點的巴斯克也登上我們近期最愛，非常推薦給喜愛吃牛肉、高檔肉品的人來嚐鮮~尤其是日本A5和牛刺身要點起來~

Bulimia 溫體牛火鍋 店家資訊

地址：台中市西區台灣大道二段285號

電話：04 2310 0323

營業時間：

週二至五 Tues. – Fri. 17：00 – 23：00

週六 Sat. 12：00 – 15：00 / 16：00 – 22：00

（最後接客21：30 / 最後點餐時間22：00）

週日 Sun. 12：00 – 15：00 / 16：00 – 22：00

（最後接客 20：30 / 最後點餐時間21：00）

用餐時間為2小時、收一成服務費

線上訂位 https://bit.ly/Bulimia__

台中其他火鍋

➤火鍋吃到飽

➤泰式火鍋，蔬菜吧吃到飽

➤台中人氣小火鍋

➤火鍋懶人包

妮妮布魯IG

妮妮布魯LINE@ : @nini.blue

妮妮布魯Telegram: https://t.me/twtour

美食餐廳分類懶人包快速連結，請點下列選項

台中西屯區 |台中西區 |台中北區|台中北屯區|台中南屯區| 霧峰區｜公益路｜勤美誠品.草悟道.廣三sogo｜大雅學府路｜東海中科｜一中街｜台中火車站｜新光大遠百｜秋紅谷｜日式料理、居酒屋｜早午餐、下午茶、咖啡蛋糕甜點鬆餅｜海鮮吃到飽百匯｜牛排｜鍋物。麻辣鍋｜泰式料理｜韓式料理｜不限時、有插座、WIFI ｜約會餐廳｜聚會餐廳

交通資訊

延伸閱讀