想找鄰近國立公共資訊圖書館，或是離中興大學不遠台中市南區日本料理店用餐的大大看過來，不久前到台中處理事情順道跟朋友聚餐，而他就安排了一間剛開幕不久的洵首日式料理吃晚飯，至於當天在這家台中日料店點來享用的，包括盛和海鮮丼套餐、綜合炸蝦天婦羅、日本明太子山藥、鹽烤鮭魚頭在內的所有餐點都不錯，價格也蠻實惠的，加上店內空間寬敞，能讓客人很舒適地用餐呢！

鄰近國立公共資訊圖書館與中興大學，離忠孝夜市也頗近的洵首日式料理，店面位置是在南區永和街上，當天用餐我們是搭台中市公車到第三分局這站下車，然後步行一小段路後就到了。

洵首日式料理店裡其實蠻大的，但擺放的桌數並不多，因此能很舒適地用餐。

坐定位後，開始看洵首日式料理菜單，而這裡提供的餐點種類選擇不少，並且價格也蠻實惠的。

決定要吃什麼之後，就看洵首日式料理師傅開始備餐，至於這天跟朋友吃的餐點，以下就來簡單分享一下囉…

盛和海鮮丼套餐。

我這天的主食是盛和海鮮丼，然後升級成套餐，而主角海鮮丼裡有紅魽、海鱺、鮪魚、鮭魚、天使紅蝦跟鮭魚卵六種海鮮食材，其中個人最喜歡的是鮪魚生魚片，因為入口後能感受帶著油脂的軟綿肉質，整體滋味鮮甜，真的很不錯呢！

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