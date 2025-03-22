前陣子透過全家因緣際會，認識澳洲麥片品牌【Weet-Bix】

第一次只有買BITES系列，真的是吃一次就深深愛上了

不久就來第二回合下單購買，這次除了BITES系列，也買了【Weet-Bix】最經典產品，也就是麥香高纖全榖片

還是紐澳政府機關的評分系統HEALTH RATING STAR的五星滿級分

【參考好文】

→[麥片]澳洲Sanitarium【Weet-Bix】BITES Mini穀片。杏桃果乾&綜合野莓

→[麥片]澳洲Sanitarium【Weet-Bix】澳洲全穀片

→[糖果]德國Limited【ACE】ZERO SUGAR 無糖軟糖。櫻桃檸檬&橘子蘋果

Weet-Bix™品牌故事

澳洲全麥早餐穀物品牌Weet-Bix™，目前市場只在包含紐西蘭、澳洲和南非

在紐西蘭和澳洲其屬於Sanitarium Health Food，但在南非則是Bokomo的旗下品牌。

在台灣是由宜果國際股份有限公司(維維樂企業股份有限公司)經銷進口，包含以下系列：

▸ Weet-Bix™ Original/ 澳洲全榖片

以全小麥製成薄片，並添加維生素B1、維生素B2、維生素B3(菸鹼酸)、維生素B9(葉酸)、鐵質，減少糖、鹽添加

再壓製成餅磚狀(每片約15 g)， 可以直接食用或加入牛奶、豆漿，可快速溶化

另有加入莓果、燕麥、高粱、黑麥、......等穀物或風味的其他口味

▸ Weet-Bix™ Bites/ Mini榖片

目前澳洲官網上有杏桃、野莓、蜂蜜、可可(台灣未上市)口味

做成小方磚造型，方便食用，一顆大約8 kcal

▸ Weet-Bix™ Added Benefits/ 機能穀片

適合孩童的高鈣(紅藻粉)兒童成長穀片、植醇全穀片、蛋白質(豌豆蛋白)全穀片

此外，澳洲官方網站上還有Weet-Bix™ Gluten Free系列、Weet-Bix™ Organic和一些在台灣沒有上市的口味

Weet-Bix™ BITES 商品資訊

商品名稱：【Sanitarium】Weet-Bix 澳洲全榖片-麥香

相關連結：

台灣官網

蝦皮商城

樂天市場

iHergo愛合購

商品規格：24片(375 g)/ 盒

營養資訊：※ 過敏原：麩質；※可能過敏原：羽扇豆(Lupin)

最佳賞味：1年

產地/製造商：澳洲/Sanitarium Health Food Company

話說，有沒有人也覺得這包裝

超像好市多的KIRKLAND stretch-tite保鮮膜的?!

▲ Weet-Bix 澳洲全榖片-麥香 外盒

紐西蘭和澳洲政府組織聯合設計一套評分系統「HEALTH RATING STAR」

以0~5顆星來評分食品商品的健康分數，提供給消費者很直接快速的判斷依據

▲ Weet-Bix 澳洲全榖片-麥香 中文營養成分

成分：全麥(97%)、蔗糖、鹽、大麥芽萃取、維生素B(維生素B3=菸鹼酸、維生素B1、維生素B2、維生素B9=葉酸)、礦物質(還原鐵)

▲ Weet-Bix 澳洲全榖片-麥香

紙外盒內，是用薄半透明紙袋盛裝的全榖片，紙袋口只是往旁邊縫隙折進去，並沒有密封。

根據中文官網(經銷商)解釋是「因Weet-Bix為全自動化產線，避免人為交叉污染，內包裝為半開放式包裝(未封口)為正常包裝，透過此包裝方式 讓新鮮麥子可以呼吸，散熱保持最佳口感。」

所以其實全榖片本身跟外界是沒有完整隔絕的喔

▲ Weet-Bix 澳洲全榖片-麥香

每層有12片全榖片，共兩層，整盒共24片

每片間、上下層間都沒有再用紙或其他材質隔板來分隔，加上全榖片本身易在碰撞或摩擦時略微崩解掉屑，所以拿第一片時會比較困難些

▲ Weet-Bix 澳洲全榖片-麥香

以全小麥粒炊蒸熟後直接壓成薄片， 並添加蔗糖、鹽與維生素B1、維生素B2、維生素B3(菸鹼酸)、維生素B9(葉酸)、鐵質

再壓製成長方形餅磚狀，每片大小約8×4×1.5 cm(2/3副撲克牌)，重量約15.6 g，熱量55 kcal

外觀很像巨大的方塊酥，但因為極少糖，幾乎是小麥薄片擠壓成型，所以也很像軟木塞或軟木布告欄(圖釘拿過來了喔!)

官網的標示口號「每片=1.5盤高麗菜纖維 」

但每家的餐盤都不一樣大，1.5盤到底多少?每個人腦中想的都不一樣，感覺超沒參考價值的

總之，確切數據就是每片Weet-Bix 澳洲全榖片-麥香含有2 g膳食纖維

根據「國人膳食營養素參考攝取量」第八版建議，成人(19-50歲)每日適量膳食纖維量男性為34 g，女性為27 g

▲ Weet-Bix 澳洲全榖片-麥香

全榖片相當輕薄，口感真的就是非常薄的麥片很緻密地層層排列，可以很輕鬆咬開與咀嚼

儘管成分表有糖，但量極少(感覺是為了幫助黏合和些微提味效果)，口感仍是非常鬆綿，與Weet-Bix BITES Mini穀片那糖造就的酥脆嚼感截然不同

風味當然也是樸素平淡，就是很純粹的烤麵糰香氣。話說，我初嘗試的那第一口，讓我腦中瞬間浮現披薩邊(純餅皮)的麵團味。

咀嚼時薄麥片吸收水分(唾液)而化為一團柔軟濕潤的麵糊，吞嚥時可感覺那麵糊的厚實，很有飽足效果

雖然說一遇到水就會吸收並30秒內全溶解，但不是說很會吸水、像硅藻土那麼誇張啦

我個人這樣單純吃、乾乾吃，也是吃得蠻尬意的(我是可以吃完全無佐味的白飯、燕麥片、白麵條、白吐司的人)





「Sanitarium Taiwan 欣善怡」商家資訊

公司地址：宜果國際股份有限公司/維維樂企業股份有限公司(台北市中山區南京東路三段68號5樓)

客服電話：0800-222-000

客服時間：週一至五9:00-17:00；週六日與國定假日休

台灣官網

蝦皮商城

Pinkoi

樂天市場

iHergo愛合購

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