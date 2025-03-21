在台中想要享受濃郁的泰式火鍋風味，馬上就會聯想到目前在台中有二家分店的▸泰滾Rolling Thai◂啦！不管是招牌的冬蔭功湯底或是南洋叻沙湯都大獲好評，強生與小吠本身也來吃過好幾次，最近再來回味的同時發現只要加入會員就可以享有不少好康，如果平日首次儲值更是有當日免單的優惠耶～一定要來報給喜歡吃鍋的朋朋們來了解的啦！



✨如果平日首次升級泰滾儲值會員，只要儲值當日消費金額的雙倍點數，除了享有一般會員優惠券，可再享加碼「當日餐點整桌免單」的優惠！對，就是免費直接請你吃一頓飯的意思，真的很有誠意耶，還可以用超殺的優惠價格選購10項超值餐點！ 名額有限，平日先儲先贏哦！https://reurl.cc/5DDORG

⚠️會員優惠注意事項請詳見使用說明

泰滾泰式火鍋│超值餐點選購區

成為會員的超值餐點選購區，每個項目都是拿出誠意以最優惠的價格給出好料，最吸睛的有龍蝦以及A5和牛等高級食材，看到就流口水了齁



▼波士頓龍蝦 668元

波士頓龍蝦大家應該也耳熟能祥，這盤除了左邊鮮嫩多汁的身體已貼心挑出來之外，包含二個螯還有蝦頭也都是可以吃的哦！



除了龍蝦身體的肉肉很實在，二個螯的尺寸也是挺大塊的！以668的優惠價格就能吃到真是太棒啦



▼北美龍蝦 688元

這個龍蝦和波士頓差別在於沒有螯，一樣鮮嫩多汁但口感會再緊實一些些，泰滾的廚師也太可愛，直接把肉肉擺成愛心的形狀。看了就很有食慾呀～如果帶另一半來一定增添氣氛呀❤️



我們選擇了冬蔭功湯底直接烹飪龍蝦肉，真的肥美多汁捏～



肉品部份則是推薦老饕必點的和牛啦！肉肉上桌時都有自帶仙氣的乾冰效果呢！



▼日本鹿兒A5頂級和牛（紐約客）350元

來自和牛的腰脊部位，油花分佈平均，肉質特色是輕柔軟嫩又富有彈性，切成很大一片吃起來很有口感，對於愛吃牛肉的朋朋來說絕對是肉品的首選項目



▼日本鹿兒A5頂級和牛 220元

根本像是大理石紋的A5頂級和牛！肉質細膩且脂肪分布的很均勻，下鍋煮後可以嚐到滑嫩的口感，也是老饕們的必點項目之一啊



除了超吸睛的龍蝦與和牛之外，其餘還有以下這些也是不能錯過的優質好料！

▼西班牙伊比利豬(梅花) 180元

伊比利豬會不會太多片！強生很愛吃的肉品直接來一盤，有瘦也有稍微油花多的部份，煮完還自帶稍微軟嫩的口感，接近口感與頂級穀飼和牛相似👍



▼海大蝦 198元

海大蝦少說也有15-18cm長呀，這個純海水養殖出來的蝦子，也有淡淡的海味。一樣下面鋪滿了碎冰，夠新鮮可以從海大蝦的外殼反應出來，色澤鮮豔又會反光看起來有彈性



▼北海道生食級干貝 150元

要不是服務生介紹可以用生食等級干貝在他們湯頭烹飪再品嚐鮮味，不然強生說他想直接吞兩顆！只要夠新鮮真的不用怕，非常好吃也非常鮮嫩無腥味



這天的鍋底我們選擇來泰滾必吃的泰滾招牌冬蔭功+前陣子新上市的田園蕃茄鍋，顏色有點類似但風味完全不同哦！



▼泰滾招牌冬蔭功鍋底

湯底採用新鮮的南薑、香茅、檸檬葉等香料，再搭配泰國獨特的魚露，讓湯頭呈現出酸、辣、鹹、香的完美平衡，酸辣的比例很剛好加上椰奶香氣做平衡，整體味道濃而不烈，用來涮肉剛剛好～



▼田園蕃茄鍋鍋底

這款是比較清爽的選擇，以新鮮番茄為主軸，湯頭酸甜適中不會過鹹，富含天然蔬果的鮮甜味，湯底中還加入多種香料，讓整體味道更加具有層次，也是蠻推薦的鍋底哦！



泰滾泰式火鍋│會員優惠

成為會員除了平日首次儲值雙倍點數可享有當日消費整桌免單，後續還有以下很狂的會員優惠活動可以參加哦！只要掃描桌上QR後，填寫基本資料加入會員就可享有以下入會優惠：

1.下午茶組優惠$240元 泰戀銀絲卷+泰滾招牌泰式奶茶2杯

2.新鮮椰子水第二顆$10元

3.泰滾招牌泰式奶茶兌換券乙杯

4. 消費指定金額超值餐點加價購

（贈送優惠券一律限下次使用）

▼下午茶優惠組：泰戀銀絲卷＋泰滾招牌泰式奶茶

不得不說泰式奶茶的比例很到位，喝了一口之後還想再喝！



▼新鮮椰子水：第二顆10元

怎樣才有南洋氣息？直接吸椰子如何！超有南洋氣息的好嗎？新鮮椰子水是直接從東南亞進口，口味清爽喝起來又退火啦～



泰滾泰式火鍋│扭蛋加碼活動

另外再偷偷告訴你們哦！店內目前還有扭蛋加碼活動可以參加，最大獎是A5和牛耶！當然一定要抽抽看試手氣的呀



泰滾泰式火鍋│朝富店環境

是說泰滾泰式火鍋在西屯和北屯各有一家分店，先前都是到崇德店用餐，這天我們第一次來朝富店用餐，店面外觀也是十分的大氣啊！



進到店內就會看到像在熱帶渡假小島上的南洋風吧台，也是來泰滾必拍的網美打卡點！



店內巧妙運用帶風的植物做為擺飾，搭配像是發呆亭的半開放式座位，讓人真的有一秒到泰國海島的感覺



這個室內發呆亭，閉上眼睛彷彿可以聽到海浪聲～



另外也有提供包廂座位區，隱私感十足！



泰滾開業八年多來最早大家應該對於暴龍肉肉的超大一盤的肉品很有印象吧！當然包括獨具特色的泰式湯頭、室內發呆亭和整個南洋風的環境設計，都是讓人印象深刻。最近平日首次儲值當日消費雙倍點數、即可享有當日免單的優惠活動更是讓人大呼划算，聽說已經有許多人儲值後等著之後就可以帶親朋好友來享受啦！重點是名額有限、趕緊把握機會儲值起來囉！



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泰滾泰式火鍋│台中分店資訊

泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋( 朝富店）

地址：台中市西屯區朝富路116號

電話：04-2258 5333

營業時間：11:00-22:00

官網：https://www.rollingthai.tw/

IG：https://www.instagram.com/rolling_thai98/

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泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋( 崇德店）

地址：台中市北屯區崇德路三段75號

電話：04-2422 3399

營業時間：11:00-22:00





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