你去過宮崎嗎？那是一個什麼樣的地方呢？我也很好奇，這也是我第一次來到這裡！

位在南九州的宮崎縣是日本《古書記》裡傳說充滿日向神話的起源地，且也因為宮崎的地理環境有廣闊的海岸線與霧島連峰美景，加上宮崎是個日照長且四季氣候宜人的地方，所以不僅充滿神話，連這裡的美食也非常有名，除了知名的宮崎和牛，高千穗牛，還有地頭雞料理都是來到宮崎必吃的美食，另外宮崎的芒果享譽國際，這裡有非常多以芒果為主的伴手禮，買到行李都要超重！當然美食當前最開心，但宮崎因為是日向神話起源地，所以這裡有許多神社都很有靈氣能量，例如：鵜戶神宮、宮崎神宮、青島神社都是神社迷必朝聖之地！再來，宮崎最大人氣景點-日南太陽花園，裡面有真的有智利復活島摩艾石像喔！這是智利贈與給日本的，是真的正版復刻！不用去智利就可以先在宮崎看到！

這次再次搭乘台灣虎航 Tigerair Taiwan 前往宮崎，而且是直飛喔！有夠方便的，之前就搭過幾次，台灣虎航 Tigerair Taiwan 在這幾年不斷開新航線，讓旅客多了更彈性的選擇，日本目前有20個不同航點進出更加自由，且台灣虎航 Tigerair Taiwan 還會跟台灣在地品牌聯名推出機上餐食，你有在飛機上吃過鹹酥雞嗎？我這次就有吃到，真的非常讚耶！

每週二會從 台北 (桃園機場)出發，直達宮崎，回程也是一樣週二再從宮崎飛回桃園機場。

班機時間：

台北 (桃園機場) 06:30－宮崎 09:25，宮崎 10:10－台北 (桃園機場) 12:00

航班資訊皆以台灣虎航 Tigerair Taiwan官網為主

台灣虎航 Tigerair Taiwan宮崎最新航班資訊：

2025/3/30起 將會改成每週一、五從台北 (桃園機場)出發直飛宮崎，我覺得變得更加彈性。

班機時間：台北 (桃園機場) 06:20－宮崎 09:20，宮崎 10:30－台北 (桃園機場) 11:55。

我當天早上九點多就抵達宮崎，覺得雖然早起真的要我命，但也因為到達目的地時間還很早，對於行程規劃分而可以安排多一點，蠻不錯的。

台灣虎航 Tigerair Taiwan 報到須知：

報到航廈與櫃檯： 桃園國際機場 第一航廈『Terminal one of Taoyuan International Airport』七號櫃檯『現暫時改在三號櫃檯』，並請於飛機起飛前3小時開始辦理登機/行李托運手續。 行李托運/手提行李： 行李托運基本20公斤，可於官網加購行李公斤數，手提行李則是限重10公斤，一人限兩件『後背包，斜背包都算是』現場有提供隨身行李測量框供旅客使用。

台灣虎航 Tigerair Taiwan優先行李服務：

大家下飛機時，一定會想趕快拿到行李離開機場吧，台灣虎航 Tigerair Taiwan推出了優先行李服務，只要在購票時加購200元，下機時可以不限件數優先拿取行李喔。

台灣虎航 Tigerair Taiwan網路自助報到服務：

基本上每家航空在飛機起飛前1小時到48小時都可以事先辦理網路自助報到，不想被滿滿等候人潮拖延時間，建議大家可以先網路報導，到機場只要托運行李就好喔，沒有行李要托運可以更快出境！

台灣虎航 Tigerair Taiwan 是台灣國內首家低成本航空，主打以經濟優惠價格提供旅客們新型態的旅遊方式，2013年12月華航集團邁入第55年同時，正式宣布進軍低成本航空服務並於2021年購回『Tigerair』的品牌所有權,成為全球唯一使用『Tigerair』品牌的航空公司，在2023年2月獲證卷交易所核准成為創新板第一家掛牌的航空公司。

台灣虎航 Tigerair Taiwan 飛機內部：

不小心成為前面幾位登機的旅客，迎接我的是 台灣虎航 Tigerair Taiwan Airbus A320機型，位置是採左三右三設計，椅子已經全部且更新且較以往硬挺，而椅子厚度也變薄，所以乘坐空間會來得比以往舒適，光是椅子不會軟趴趴的，就差很多。

在座椅前方，備有安全須知卡，還有台灣虎航的旅遊雜誌 tigetales ／菜單 tigerbites／機上免稅商品 tigershop，，大家可拿起來翻閱翻閱，上面設有冷氣孔與閱讀燈，可以依照自己需求使用。我搭乘的位置是虎舒適區，位在地12.13排也因為這裡是逃生出口，所以空服員會跟我們確認各項安全須知，以確保飛安。

台灣虎航 Tigerair Taiwan座位介紹：

上面剛提到台灣虎航 Tigerair Taiwan有分三種座位。

1-虎舒適tigercomfort，在機艙內前面第1排『真的可以把腿伸長的空間，另外在後方第12、13排 也是虎舒適位置，但12、13排為安全走道』 官網價＄650/ 客服＄750/ 櫃台＄750

2-虎快客 tigerquicker 第2-4排 『想快速下飛機就選這個』 官網價＄350/ 客服＄400/ 櫃台＄400

3-虎厝邊 tigerbuddy 第5-11排／14排－30排『要跟家人朋友坐在一起或著你喜歡靠窗靠走道，都必須先預選標準座位』 官網價＄190/ 客服＄240/ 櫃台＄240 『以上 台幣』

位置真的大上許多且還可以翹二郎腿耶！位置斜前方還有usb充電孔座『行動電源需隨身攜帶，不得托運與放置置物櫃，飛行過程禁止使用行動電源。』另外乘坐逃生出口位置的旅客，包包不能放在地上，都必須放在上方置物櫃。

台灣虎航 Tigerair Taiwan聯名餐點介紹：

坐飛機，一定要吃點什麼才安撫我怕坐飛機的緊張感，這次的餐點是台灣虎航 Tigerair Taiwan與米其林綠星推薦的 小小樹食聯名，且特別為短程航線與長程航線設計餐點，另外若需要其他機上餐點的旅客，也可以事先在台灣虎航 Tigerair Taiwan的官網先預訂起來，當天看了，除了聯名餐點外，還有懷舊控肉飯，虎將私房菜，鹹酥雞等，採前三天預訂，以網路預訂為優先順位給餐，若是在飛機上臨時想吃東西，也有泡麵或著當日供應的餐點，但我還是建議大家，台灣虎航 Tigerair Taiwan不是一般我們搭乘的傳統航空，票價有包含機上餐點， 行李公斤數等，想吃東西但又搭廉航，那就是現在網路上訂好餐，位置要坐的舒適，那就是多付一些些費用讓自己舒服，怕買太多伴手禮，行李過重，那也是一樣事先在官網加買行李，出國遊玩 開心自在舒服最重要。最讓我開心的是我終於實現坐在飛機上吃鹹酥雞的願望了，這是台灣虎航與大直台灣鹹酥雞總店合作的喔，一打開就是滿滿的中藥胡椒香，口感上當然不像現炸口感那樣，但對於可以在飛機上吃的台灣美食這一點，我覺得很棒！

台灣飛到宮崎約莫2小時，吃個飛機餐，刪刪手機照片睡一下就抵達宮崎機場了！

宮崎在哪裡？

我也是第一次來到日本宮崎，對於宮崎印象真的只有高千穗跟宮崎和牛，除此之外真的很陌生，宮崎地理位置在九州的南邊，旁邊就是鹿兒島，可見有多南！這裡因為環境關係，所以氣候非常舒適，素有南國稱號，而宮崎的景色也是非常知名，有美麗遼闊的海岸山脈圍繞，周圍有許多渡假飯店，然後宮崎也是日本神話起源地，前面說過的高千穗就是座能量滿滿的神聖地，我真的覺得很喜歡日本神話故事的你們，定要來宮崎走一趟！

前往宮崎的交通方式：

宮崎的飛機班次不算多，目前台灣有直飛，像是我這次搭乘的台灣虎航 Tigerair Taiwan就有直飛宮崎，另外如果在日本搭國內線的話，福岡、東京、大阪、都有班機且也密集，更省錢的話，可以利用高速巴士抵達宮崎，熊本站有高速巴士可以直達，另外博多車站也有提供高速巴士前往宮崎，但時間真的太久，我這次是宮崎進福岡出，所以我回程必須要到博多市區，算了一下從宮崎站搭高速巴士回博多居然要4小時半！哈哈哈！所以我後來選擇搭國內線飛機回福岡機場，雖然小貴，但時間只要30分鐘，實在太方便！

宮崎機場介紹：

早上九點多久就抵達宮崎機場，宮崎機場離市區搭電車只要10分鐘，所以我們便先在宮崎機場逛逛走走，認識一下這座機場，宮崎機場國際線跟國內線都在同一座，一樓是機票售票處跟部分餐廳超商，二樓有伴手禮舖跟飛機搭乘入口，三樓是餐廳，而前往宮崎市區的JR電車則是要走出外面跟著指標就會看到（一小時三班）。

如何前往宮崎市區：

宮崎機場到宮崎車站只需10分鐘，所以大部分的人都是搭電車，而搭計程車大概要20分鐘，另外宮崎的交通方式主要以巴士、公車最便利，鐵路則有日豐本線、日南線、宮崎機場線三條線，但我實際體驗後發現，雖然有三條地鐵，但有的電車一小時班次僅有兩班，跟我們在東京或者大阪那樣是截然不同的！哈哈哈！建議大家一定要抓好班次，不然就要等了，不過宮崎市區公車系統相當發達，基本各大景點都會到，甚至有的景點是連在一起，可以利用優惠票卷 九州SUNQ PASS搭乘巴士，或者外國旅客限定的VISIT MIYAZAKI BUS PASS，可以在一日內無限搭乘宮崎市內公車，都相當划算！

宮崎機場交通官網查詢：https://www.miyazaki-airport.co.jp/access

宮崎應援寶可夢 耶蛋樹＆阿羅拉的樣子：

是寶可夢耶蛋樹（阿羅拉的樣子）！我在得知要前往宮崎時就很查了宮崎的寶可夢代表，結果是看起來好ㄎㄧㄤ的耶蛋樹（阿羅拉的樣子），在日本各縣市都有寶可夢代表喔，喜歡寶可夢的你們，也可以來找找，而為何是耶蛋樹（阿羅拉的樣子）作為宮崎寶可夢代表呢？因為不管你身處在宮崎哪裡，都會看到很多充滿南洋風情的棕櫚樹，而且是非常多，天氣好的時候，根本像置身在國外熱帶國家那樣溫暖熱情！這座高11公尺的耶蛋樹（阿羅拉的樣子）就在宮崎機場要往二樓的手扶梯旁，看到本尊真的會笑出來，怎麼那麼蠢啦！

日向神話彩繪玻璃：

前面有說過，宮崎是日本眾多神話傳説與誕生的地方，所以走到哪到會看到各種不管是天照大神、山幸彥、海幸彥、豐玉姬命等充滿神秘的介紹，在宮崎機場大廳三樓位置會看到一面很大的彩繪玻璃，上面就是在介紹所有神話傳說的故事，而每當整點的時候，下方也會有人偶的神樂表演喔，不妨注意一下。

宮崎吉祥物 宮崎犬：

找尋吉祥物也是我個人來到日本會做的事，日本每年都還會舉辦各地吉祥物比賽，非常爆笑有趣！而宮崎的吉祥物是宮崎犬，但他們模樣實在太蠢，我荷包失守買了一些他們的周邊，哈哈哈！三隻宮崎犬身穿分別代表宮崎的 日向夏柑橘、棕櫚樹、地雞，太可愛！

當日向夏柑橘出現時，就是宮崎的夏天即將來臨，這是當地最有名的水果之一，也可以稱它 蜜夏柑，整個宮崎也都會看到許多以日向夏柑橘開發的商品伴手禮喔，另外宮崎的芒果也非常受到歡迎，因為日照充足的關係，所有孕育了許多熱帶水果，都深受日本國民喜愛！

宮崎機場商店：

宮崎機場二樓就是第一站荷包失血的地方，每一樣商品，零食都好好買，芒果製品，宮崎牛洋芋片，日向夏柑橘類，宮崎辛麵，地雞料理都有，不過購買時請注意是否能帶回台灣喔，我在買日向夏柑橘時，店家就非常貼心的提醒我，務必在日本國內吃完喔，這無法帶回台灣，我後來買宮崎牛肉乾也是，都是不能帶回台灣的，需要在當地食用完畢。

既然來到宮崎，那就一定要吃日向夏柑橘冰淇淋啊！

好好吃！是橘子牛奶的味道，既清爽但又有牛奶的濃郁感覺！

See～～一走出宮崎機場外頭，是滿滿的棕櫚樹們，雖然我期待的藍天搭配棕櫚樹沒有出現，但這樣的景色真的跟我在日本其他地區看到的很不同。

宮崎車站介紹：

搭電車約莫10分鐘，我們就抵達宮崎車站了，車站很簡單就只有東口跟西口，西口是公車搭乘處，東口則是高速巴士搭乘處，而車站內就有地雞料理跟宮崎牛餐廳，車站兩旁有兩棟百貨公司，車站內還有麥當勞跟藥妝店，而我們目標是位在西口外的日向夏柑橘郵筒，日本有超多當地限定的郵筒，像岡山有水蜜桃郵筒，北海道有北寄貝郵筒，青森有蘋果郵筒，我跟樂哥光是跟這顆日向夏郵筒拍照就花了一點時間，不過溫馨提醒 這個郵筒是真的有在運作喔，我看真的有人會來寄信，拍照之餘，請記得讓當地人把信寄出去啊啊 哈哈哈！

宮崎景點美食推薦：

我們去宮崎時，很不巧遇到大雨，所以有些景點未能實際拜訪，宮崎的景點都非常吃天氣，許多景點一定要天氣很好拍起來才會漂亮，所以以下有些景點是我從宮崎觀光官網找的喔。

（照片來源：宮崎觀光）

日南太陽公園/サンメッセ日南 / SUN MESSE NICHINAN

地址：宮崎県日南市大字宮浦2650

電話：0987-29-1900

營業時間：09:00-17:00，每週三休 (如遇日本國定假日，皆正常營業）

門票：大人 1000日幣 、國高中生 700日幣、4歲以上500日幣，或可購買1500日幣可一年內不限次數入場，園區內提供免費停車場。

交通：宮崎站 一號公車站 .宮崎站. 飫肥線 sun messe日南 下（需再徒步15分鐘才會抵達園區）

日南太陽公園官網：https://www.sun-messe.co.jp

（照片來源：宮崎觀光）

被譽為日本復活島的日南太陽花園（サンメッセ日南），我在查詢的時候發現這裡真的有七座智利的摩艾復活像耶！不用跑智利，先飛來宮崎日南太陽花園看也可以！，而日南太陽花園除了有復活島摩艾石像外，園區內還有許多雕塑藝術，然後站在日南太陽花園高處還可以遠眺太平洋超美景色。

為何有摩艾石像？

復活島在1950年因為智利大地震遭到嚴重損壞，日本這邊有團隊過去協助並幫助修復摩艾石像，為表示感謝，智利授權日本可以複制摩艾石像，真的相當方便，要看就先來宮崎，不用飛智利。

宮崎神宮官網：https://miyazakijingu.or.jp

宮崎神宮可以算是交通最便利也離宮崎站最近的神宮了（笑）

而這座神宮供奉的是日本初代天皇-神武天皇與神武天皇的父母，主要求夫妻圓滿、順產、平安，生意興隆等，總之宮崎的各座神社主祭的神明都不同，要真的認真的研究，我根本可以考日本歷史了，我連我家族譜都不知道呢？哈哈哈！而這座本身也非常吸引我，神宮參道仿佛巨樹參天般茂密，把整座神宮包圍著，有一股很神秘的靈氣感，加上宮崎神宮平日人潮不多，所以散步起來很舒服，而每年的10月底，宮崎神宮會舉辦宮崎神宮大祭，相當熱鬧。

薩摩蒸氣屋：

在宮崎神宮外，有家專門以日本鄉土糕點為主的店，來自鹿兒島，最有名的是他們的輕羹糕點，還有卡士達蛋糕，鬆軟的蛋糕中夾入香甜的卡士達醬，我看很多人都開車前來購買，離開宮崎神宮前不妨來買個日式點心品嚐品嚐。

（照片來源：宮崎觀光）

地址：宮崎県日南市大字宮浦3232

電話：0987-29-1001

營業時間：06:00-18:00

交通：宮崎站 一號公車站 .宮崎站. 飫肥線 鵜戶神宮



鵜戶神宮官網：https://www.udojingu.or.jp

（照片來源：宮崎觀光）

鵜戶神宮是一座非常特別罕見的神社，因為地處懸崖天然洞窟裡，要到主殿要往下走800公尺才會到，神社以朱紅色為主要色系，我覺得是來宮崎旅遊一定要來的神社！但大雨，我根本去不了，好可惜！

而這裡主要供奉的是神武天皇的父親–彥波瀲武鸕鷀草葺不合尊，然後神社裡有一座御乳石，傳説這是神武天皇的母親-豐玉姬分娩的地方，乳石滴下的水被神社拿來製作成乳糖，所以這座神社是保佑順產、育兒、夫妻婚姻美滿、還有航海跟漁業平安，也因為御乳石的傳説，讓許多遊客會從世界各地來此求順產奶水豐盈，另外在正殿外面有一顆龜岩，對著龜岩拋運玉許願可以成真喔！

（照片來源：宮崎觀光）

地址：宮崎県宮崎市青島2丁目13番1号

時間：08:00-17:30

交通：

宮崎站 一號公車站 .宮崎站～青島.白濱入口 青島hostel站 下

JR日南線 青島站下（平均一小時1班，需留意時間）

青島神社官網：https://aoshima-jinja.jp

青島神社是一座長1.5公里的小島，從車站下車後需步行1.4公里才會抵達，我只能說宮崎的神真的住的很隱密，都要走一公里才能看到，也因為是座小島，所以還要再走一段150公尺長的橋樑才算正式抵達，1737年後才開放給大眾參拜，這裡主要供奉的是山幸彥火火出見命及妻子豐玉姬命，是座結緣神社，要求戀愛的、緣分的都可以來喔！也是能量滿滿的神社，正因為是結緣神社，所以神社內有許多特別的結緣御守，像是餃子造型籤，米粒造型籤等，而大家來到青島神社除了參拜外，會散步去看有名鬼之洗衣板（長年被海水沖刷侵蝕的地形）跟帶來幸福的黃色郵筒，天氣好時，周圍都是棕櫚樹圍繞，頗有南國風情！

高千穗神社

地址：宮崎縣西臼杵郡高千穗町三台 1037

電話：0982-72-2413

交通：建議自駕/跟團高千穗一日遊較為便利。

創立於1900年前的高千穗神社主要供奉天津彥彥火瓊瓊杵尊、彦火火出見尊・豊玉姫命、鵜鵝草葦不合尊・玉依姫命，初代天皇長兄三毛入野命，這座神社是我此次來宮崎最想來的，聽朋友說能量非常強大，神社內的巨木都超過百年以上歷史，最著名的就是神社內有一顆夫妻杉，同根生但分別長成兩顆大樹，傳説情侶夫妻一起來手牽手繞著夫妻杉走一圈會更加幸福美滿，另外還有樹齡已經超過800年的 秩父杉，以及創建神社時就有的鎮石，而每年的11月-2月，每週六晚上都會有高千穗夜神樂表演，另外如果有在收集神社御朱印的人，可以留意一下神社的御朱印，我這次就很幸運的一次收集了高千穗神社與天岩戶神社期間限定的御朱印，是動漫我推的孩子！超開心的！

溫馨提醒：

我這趟高千穗神社/高千穗峽/天岩戶神社/天安河原行程是跟klook 一日遊，我個人覺得非常便利，高千穗這區域不管是從宮崎出發或博多出發，單趟時間就要3小時，如果是搭乘交通工具的旅客，我真的覺得時間要非常會抓，因為要轉乘電車跟公車，時間要抓的非常好且不能趕時間，我後來考慮考慮後，決定從宮崎搭飛機回博多車站出發，跟klook 一日遊行程就好，好處是交通完全不用自己想辦法，只要跟著導遊走，上車睡覺，下車尿尿拍照，缺點是景點所待的時間沒辦法很久，像我就很想好好欣賞高千穗神社，但停留時間只有40分鐘，稍嫌可惜，但的確不用自己想怎麼接駁就是。

Ps.高千穗雖位在宮崎，但大部分的一日遊都是從福岡或熊本出發，甚少從宮崎出發。

Klook 一日遊：

高千穗鎮石：

被我拍模糊增加神秘感的的鎮石ＸＤＤ。

高千穗神社裡深處有ㄧ顆從創立神社時就一直被供奉的鎮石，據說可以解決煩惱，一邊觸摸鎮石一邊祈求，不過這種事情因人而異，有的人比較敏感有的人跟我一樣無感，平常心即可。

很喜歡高千穗神社參拜道，有許多酒造的招牌。

神社最知名的夫妻杉與秩父杉，相當壯觀，高大宏偉！

是高千穗牛，遊覽車開到一半，日本司機特別跟大家說這是他們最自豪的高千穗牛，然後開始大喊：喔 一 夕 喔！ 我真的要笑瘋，最後我們買了高千穗牛肉堡在車上吃的時候，司機經過此地，又大喊說：請跟他說聲謝謝，賜給我們有這麼好吃的肉。要感謝高千穗牛，感恩的心啊！

高千穗峽

地址：〒882-1103 宮崎県西臼杵郡高千穂町向山

電話：+81 982-731213

高千穗峽官網：https://takachiho-kanko.info/sightseeing/18/

只要來到南九州，就一定會被問：啊 你會去高千穗划船嗎？你會去嗎？我只能說 這裡遠的要命！

高千穗這地區是本身就是非常知名的神話天孫降臨之地，許多日本神話都是從這裡起源，且這裡的天然景觀也不少，其中大家最喜歡來的就是在真名井瀑布下划船，同時這裡也是國家名勝，站在橋上往下看去，整個峽谷呈現 V型，而這裡的形成是在古代阿蘇山火山活動噴發的火山碎屑流冷卻、硬化而侵蝕而成的高聳懸崖峽谷，相當壯觀，不過要看到這片峽谷，你腳力真的要夠好！

我們因為是跟一日遊關係，遊覽車只能停在最上面的大橋停車場，然後照指標往下走，下去簡單，但回程就是照原路走上來，我真的要死人！導遊也有說，他不建議老人家、嬰兒車、腳力不好、腳有受傷的人來，因為真的會比較辛苦，我也覺得我很辛苦！哈哈哈哈！

『現場有付費計程車可以往返』

鬼八力石

走到下方會看到一顆巨大的石頭，傳説中這是鬼八扔下的能量石頭，雖不知用意，但看到大家都會拜，好我跟著拜？

高千穗峽 真名井瀑布

如果腳力夠好，整個路程約莫20分鐘，但我腳力不好，所以走很久，哈哈哈！

終於一堵高低落差達17公尺的真名井瀑布，瀑布也是日本瀑布百選之一，樂趣就是大家會租船在這裡划船欣賞風景，然後沒有划船的人就是拍划船的人這樣，不得不說，景色真的非常優美！

高千穗峽划船預約

建議大家先在官網預約，因為現場至少要等2小時喔，一艘船4100日幣（可乘坐三人，無孩童可乘坐4人，時間30分鐘，超過10分鐘一次加收1000日幣），網路預約還是保險一點！另外高千穗如果你是自駕可以直接開下來真名井瀑布這停車（僅限房車）就不用像我這樣走到發瘋 哈哈哈哈！

高千穗峽划船網路預約網址：https://eipro.jp/takachiho1/eventCalendars/index

高千穗峽周邊也都有商店，大家來這可以去吃流水麵或者味增餅。

天岩戶神社：

地址：〒882-1621 宮崎県西臼杵郡高千穂町岩戸1073-1

時間：06:00-17:00

電話：+81 0982-748239

天岩戶神社官網：https://amanoiwato-jinja.jp/

不管是高千穗神社、高千穗峽、天岩戶神社距離開車約莫在10-15分鐘路程，所以都蠻近的，我們最後一站來到天岩戶神社，也就是日本唯一的女神明-天照大神，分爲東宮與西宮，西宮祭拜的是年幼時的天照大神，而東宮則是祭拜從天岩戶洞穴出來的天照大神，而西宮後面據說有一個必須要神職人員帶領才能進去的遙拜所，所以那區域完全不能拍照錄影，相當神秘，而這裡的御朱印除了有基本款，剛好前來的時候我也買到動漫我推的孩子期間限定的御朱印，真的超級開心，我記得只到3/11的樣子。

來～日本唯一的太陽女神

天照大神雕像，就在前往西宮的參道上會看見，這位女神非常有個性，很會鬧脾氣，相傳她只要心情不好便會躲進洞窟裡不出來，世界會陷入一片黑暗，所以800萬尊神明為了引她出來，於是才有各種神樂樂曲舞蹈，不過也有其他說法，就看大家自己喜歡哪種版本就是。

我必須說宮崎地區的神社真的每座都根本被森林包圍，不然就是被海包圍，座座壯觀霸氣氣場強大！

我們在簡單參拜了西宮之後，便繼續去尋找傳說中天照大神躲起來的天河安原洞窟了，沿著西宮走，便會看見指標，路程約莫10分鐘。

前往天安河原的路上，記得留意一下這間店，他有販售許多冰淇淋跟高千穗牛熱狗堡喔，生意蠻好的，且也的確蠻好吃的！

店名：Amaterasu no Kakure Terrace

地址：〒882-1621 宮崎県西臼杵郡高千穂町岩戸1082

時間：10:00-17:00

官網：http://gohogama.jp/%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25AF%25E3%2582%25BB%25E3%2582%25B9/

吃完點心，繼續往天河安原走，我覺得這裡比高千穗峽輕鬆太多，哈哈哈！只要沿著溪谷走就可以，導遊說這矽谷的水是太陽神-天照大神的眼淚，果然是女生，脾氣不穩。

天安河原

好神奇的地方！這裡就是天照大神躲起來的地方，也就是仰慕之窟，而且這還要許願非常靈驗喔，周圍有許多到訪的遊客們堆起來的石頭，每個人都會拿石頭許下願望，越疊越高，越疊越高，大家若有來此，也可以許願，或許你願望會成真！

站在這裡感受能量其實很舒服耶，我覺得不同季節來，氛圍一定有所影響。

既然來到宮崎，那就不能錯過宮崎幾樣美食，宮崎牛、地雞料理是我這次宮崎旅遊一開始就決定要吃的美食，我推薦幾家都是在宮崎車站跟西橘通的店，大家若來到宮崎，可以試試。

店名：平家之鄉 JR宮崎店

地址：〒880-0811 宮崎県宮崎市錦町１−8 ミュプラザみやざき １階

時間：11:00-15:30 、17:00-21:00

電話：+81 0985-280705

官網：http://www.heikenosato.jp/

如果想吃宮崎牛，不知道去哪吃又怕太貴，我推薦你們來平家之鄉，他們主要是以鐵板漢堡排為主，但也有其他宮崎牛選項，價位合理，想對自己好一點，那就點A4等級以上的宮崎牛，口感味道自然不在話下，宮崎牛入口真的化掉，好軟根本不用花力氣咬，肉質香甜多汁，漢堡排很紮實且鐵板真的還是適合和牛料理啊 一定要搭配他們的日向夏柑橘辣醬，媽呀！清爽帶辣度，非常喜歡！

和牛十兵衛 JR宮崎店

地址：日本〒880-0811 Miyazaki, Nishikimachi, 1−8 アミュプラザみやざき ひむかきらめき市場 1階

時間：11:00-15:00、17:00-21:00

這家就在平家之鄉旁邊，主打宮崎牛壽喜燒，價位也不貴，我看很多日本人會來吃，特別是壽喜燒可以自己再加砂糖進去增添味道層次，我個人很愛，宮崎牛一樣美味好吃，也在車站裡，相當便利。

岩見 手打烏龍麵專賣

地址：〒889-2162 宮崎県宮崎市青島２丁目９−5

時間：11:00-16:00（週二公休）

誤打誤撞的好店，我們在青島站被大雨搞的無法前往青島神社的時候，站在青島站前想怎麼辦，我就剛好看到這家店，一開始還沒覺得是什麼店，結果早上10:50左右，一堆日本人開車過來，然後開始排隊，也因為我們是第一個站在門口，所以第一組進去，不到10分鐘，整家店超過25個位置就滿了！主打手工烏龍麵，光是等待就要20-30分鐘，不過結果是好吃的，湯頭清爽但味道足，烏龍麵非常有彈性很有口感，超級推薦！

（照片來源：宮崎觀光）

Nishitachi（西橘通）

西橘通是宮崎市區最具復古昭和的建築，裡面有許多燈籠林立，超過千家的餐廳在晚上會營業，不過這裡從宮崎車站走過來要20分鐘，建議大家可以搭公車或者要散步都可以。

炭烤地雞 丸萬燒鳥 本店

地址：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目６−7

時間：17:00-22:00

來到宮崎就一定要吃地雞料理，宮崎因為天氣日照問題，飼養的雞也特別與其他日本地區不同，這家丸萬地雞料理也是宮崎人氣名店，用餐時間都要候位60分鐘，我當天居然只等10分鐘！特色就是炭烤雞肉，烤到焦黑焦黑的雞肉吃起來意外美味，一點也沒有焦臭味且雞肉很有嚼勁，每吃一口內心就會讚嘆不已！超級推薦！

フルーツ大野 パーラー 果實園

地址：6-19 Kaminomachi, Miyazaki, 880-0011日本

時間：13:00-22:00

大人的夜晚就該來份甜滋滋的水果百匯！而且店家開到晚上22:00！ 店內主打各種水果聖代百匯，不管是當季水果或者人氣芒果都有，不過芒果是冷凍的，整體來說，晚上來能吃到如此可愛的水果冰淇淋百匯，我覺得很不錯且味道層次堆疊都很棒！以上是我這次宮崎景點美食心得，當然還有好多地方沒去到，有機會再去宮崎繼續開發！！

店家/景點資訊

店家名稱：宮崎神宮

所在地址：日本2 Chome-4-1 Shrine, Miyazaki, 880-0053日本

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:00-17:00

店家電話：

評價：★★★★★ Google即時導航





交通資訊

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