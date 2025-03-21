只有我一個人出國時呢，住宿就只是一個睡覺的地方

因為總是早出晚歸的關係，只要乾淨、廁所看起來不要舊，我通常都能接受

所以每次到日本，各種特色的膠囊旅館就成為我第一選擇

今天分享的是我在東京已經住兩次的9h HOURS

記得第一次住9h NINE HOURS時，那時只有兩間店的樣子

結果這次到東京時，已經有6間分館了（甚至開到了仙台、名古屋、福岡等）

9h NINE HOURS多數是開在車站附近，走路5分內左右的位子

我這次住的是9h NINE HOURS Suidobashi sleep labu也就是9H的水道田站館，簡單來講就是水道田站旁

出站的一區因為遊戲店很多，所以相對的附近居酒屋、拉麵、燒烤店也很多（就是吃宵夜非常方便）

題外話是附近的櫻花樹開的很漂亮喔～

目前碰到的9h NINE HOURS一樓都是咖啡店

之前住的淺草館一樓還是超有名的FUGLEN ASAKUSA，這次水道田一樓的也是福岡知名咖啡店REC coffee

(就之前有到台中開高空咖啡的REC)

基本上在一樓check in 後會拿到張感應數字卡，上面的QRcode可以感應電梯跟個人的置物櫃

而且因為9h NINE HOURS都是男女分層，所以該QRCODE只能感應同性別的樓層喔

（不過像水道田站管比較特別，女生是要另外在交誼廳換電梯的）

可能是因為膠囊旅館私人空間就是“膠囊”的部分

所以我目前碰過的膠囊旅館共用空間，真的是每一個都超厲害

尤其是 9h NINE HOURS的交誼廳真的是每一個都用盡了心去設計

之前的淺草館交誼廳在最高層，所以是俯覽淺草寺

而水道田雖然層數沒有那麼高，但是環繞式的超高落地玻璃搭上階梯式的設計

白天引進了漂亮的自然光，春天還可以看櫻花樹

晚上雖然不到燈火通明(對面是上班區)但依然夢幻十足

晚上時段很多人在這裡吃東西、聊天、工作

特別要注意的，因為衛生區跟住宿禁止飲食，所以如果有用餐需求也都要在交誼廳喔～

盥洗區 (皆在確定沒人的狀況下拍攝的)

這裡包含了盥洗區跟個人置物櫃

置物櫃只能透過QRCODE開啟，下面空間放的下一個30寸的RIMOWA，上面也放的下登機箱也有吊衣架

我個人覺得空間真的蠻大的！

基本上入住期間至物櫃就是旅客的私人區域，基本上所有東西都可以放在這裡 （只要拿充電器、手機到房間就好）

因為男女生分層的關係，所以也不用擔心穿著睡衣搭電梯到盥洗區的問題

一入住時就會給一個浴洗袋，裡面包涵大小毛巾、一次性拖鞋還有一套睡衣（對，來到這裡連睡衣都不用帶）

洗澡時直接整袋帶進浴室就好，非常方便

而且每天用完、穿完都可以直接丟到毛巾回收區 (脫鞋丟垃圾桶)，等清掃完工作人員又會補一包新的放在膠囊間囉～

浴室都是乾濕分離

盥洗區區絕對是我選擇9h NINE HOURS的一大原因

因為我是一個真的很害怕浴室老舊、髒兮兮的人

而9h NINE HOURS的盥洗區設計的非常簡潔新穎，然後一直都有人在打掃衛生



當然我覺得來到這裡的旅客也相對的有維持好環境

所以他們的浴室、梳化區一直都給人乾淨整潔的感覺

最後就是膠囊區了！

住過很多種膠囊旅館，但9h NINE HOURS一直給我一種很未來、科技的感覺

膠囊區基本上都有獨立的衛生間，不用擔心半夜想上廁所還要跑到盥洗區

9h NINE HOURS的膠囊我覺得是比較陽春的，裡面只有簡單的衣架跟插座

如果像我一樣需要充電的東西比較多的(手機行動電源相機電池等...) 建議多帶一個延長線

9h NINE HOURS Suidobashi sleep

地址：3 Chome-10-10番1号 Misakicho, Chiyoda City, Tokyo 101-0061日本

營業時間：入住時間：下午3:00 退房時間：上午10:00

電話：+815018071533

官網：https://ninehours.co.jp/suidobashi