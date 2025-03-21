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位於宜蘭員山的「金車噶瑪蘭威士忌酒廠酒堡」，是員山鄉的免費觀光工廠。現代化的釀酒廠產出榮獲獎項肯定的噶瑪蘭威士忌，提供免費導覽行程、威士忌試飲，還有好吃的威士忌冰淇淋，園區還有「員山酒堡咖啡館」是「伯朗咖啡館員山門市」來喝咖啡吃下午茶，之後還能順遊員山一日遊！
金車噶瑪蘭威士忌酒廠 景點資訊
- 地址：264宜蘭縣員山鄉員山路二段326號
- 營業時間：9:00~18:00
- 酒廠電話：03-922-9000
- 咖啡館電話：03-922-5428
- 官網｜FB
- 假日時段，30人以上團體用餐須事先預約
- 寵物進入館內，請配合全程待在提籃、推車內(導盲犬例外)
金車噶瑪蘭威士忌酒廠 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入「金車噶瑪蘭威士忌酒廠酒堡」即可到達
- 停車場：有附設停車場，開車來很方便
- 大眾交通工具：
- 假日觀光景點公車
【綠12】松羅線（經金車酒廠）首班08:30、末班18:00、班距60分鐘 (整點發車)
行駛路線：宜蘭轉運站─舊宜蘭站（幸福轉運站）─火車站前站（幾米廣場）─宜蘭公園（中山公園）─新月廣場（宜蘭酒廠）─員山公園─橫山頭休閒農業區（勝洋水草）─金車酒廠─蜂采館─福德廟─大同鄉公所─九寮溪─玉蘭─松羅
國光客運 綠12線 行車資訊 ※採二段式段次計費，每段次計收20元，計費緩衝區間為金車酒廠
- 葛瑪蘭客運，宜蘭勁好行752 (宜蘭轉運站-內城員山榮民醫院)去程：宜蘭轉運站 → 員山農會成功分部(請於此站下車)
回程：金車酒廠站 → 宜蘭轉運站
宜蘭勁好行行車資訊 ※實際票價資訊請洽葛瑪蘭客運 ※於「員山農會成功分部」下車後，步行5分鐘即可抵達
- 國光客運1786線 (宜蘭轉運站-內城榮民醫院)
去程：宜蘭轉運站 →下深溝站(請於此站下車)回程：下深溝站→ 宜蘭轉運站
國光客運行車資訊 ※於「下深溝站」下車後，步行10分鐘即可抵達。
金車噶瑪蘭威士忌酒廠 地圖
- 園區停車場很多，「第一站」、是在會議中心聽簡報，為團客的行程遊覽車的停車場。
- 若是要到咖啡門市，停「三號停車場」，下車看到「第二站酒廠入口」。建議進入園區右轉，直行左轉、再左轉，停在咖啡門市附近的停車場
金車噶瑪蘭威士忌酒廠 空間環境
- 酒廠提供免費導覽時段，定時定點集合式導覽進行，於官網登記導覽
中文導覽時段：10:00 | 13:00 | 16:00
英文導覽時段：11:00
日文導覽時段：13:00
在宜蘭員山鄉間，很難得見到氣派的LOBBY。
原本從大門外就可以看見這棟西式的建築，沒想到看到本尊後，才知道他大的嚇人。
平日遊酒堡，沒想到在我們後面也來了幾組遊客，大家等待兩點，看二小段影片，一支是金車的企業簡介，一支是最近上檔的威士忌廣告。
在這裡開會真是氣派
在一樓的演藝廳裏看影片，特別的借用窗外的景物來當舞台的背景，非常自然，也很特別。約15分後，自行開車跟著解說員朝酒堡前進，金車公司全程都會派人導覽。
越來越接近了….看見廣告裡的煙囪….
金車噶瑪蘭威士忌酒廠 免費導覽
後來才知，我所謂造型獨特的煙囪，在國外代表就是生產威士忌的酒莊。
威士忌的水，就是從這裡抽取中央山脈與雪山山脈間天然純淨的水源。
一進了工廠，馬上感受到酒香撲鼻，非常怡人的香氣。
門口擺放了金車專屬的橡木桶
導覽人員開始就牆上的廣告物，來為遊客解說威士忌的種種點滴。
經過初步的了解後，接著就是參觀製程了。
這裏在規畫之初，早已預先作好了觀光工廠的準備，所以上了走道後，兩側的玻 璃窗外就是工廠的所在。
糖化
跟著生產線一階段、一階段的進行，也完成了整套製程。
蒸餾
發酵
哇~~兩年以上的橡木桶裝威士忌，有這麼多可以喝耶!!
最後來到了儲藏威士忌的地方，一看，哇，這怎麼跟一般實際上的威士忌存放方式大不相同?!經解說人員一說明，才知道金車是用食品衛生的方式來處理威士忌，所以很多流程都和國外的不一樣。有到過國外參觀威士忌工廠的，就知道那裏不同囉!
酒堡伯朗咖啡館 威士忌品酒體驗
接下來當然是最重要的階段，品酒囉。
離開工廠來到酒堡，一進到品酒大廳，原來這裏空間也很大，樓上還有伯朗咖啡廳呢!
等坐定位後，專人解說這支ka va lan 威士忌的特性。試飲威士忌平均10ml要100元。
喝了一口後，覺得滿香醇順喉的，也沒有烈酒的辛辣度，而且因製法的不同，也沒有蘇格蘭威士忌有泥媒的味道。
先透著光看威士忌的色澤、搖一搖會出現劃痕，表示純度越好。
我平時不喝酒，但是，一口喝下真的有香氣，不像老爸喝的那種非常嗆。
接著用新口味的波爾茶來加入酒當中，變成雞尾酒了，口味超級好喝的呢!我一下子就喝光光，還好Ben阻止我，不然我會拿他剩下的來喝。
杯子、酒杯墊都有ka va lan 字樣，小姐還提醒大家，杯墊可以帶走作紀念，但是杯子不行喔^^
一旁關寬廣的購物區，成列的都是金車相關產品，一樓小攤位的威士忌冰淇淋也超好吃！
後來一看到標價~不便宜啊!
伯朗咖啡館員山門市
「員山伯朗咖啡館」在金車噶瑪蘭威士忌酒廠的二樓，座位多又寬敞的咖啡廳
逛完噶瑪蘭威士忌酒廠可以上來休息一下，不管是吃正餐或來吃點心都不錯
員山酒堡咖啡館 菜單價位
薄餅的披薩，真的只適合一人份，不大喔！
肉桂捲偏較乾，對我來說有點太甜
最推薦鹹派超好吃，份量不小、餡料很飽滿！
也很推薦蜂蜜鬆餅，份量大、口感很酥脆趁熱吃相當好吃
咖啡和水果茶都很推薦，可惜飲料都是用塑膠杯裝，少了一種感覺
金車噶瑪蘭威士忌酒廠 心得評價
來「金車噶瑪蘭威士忌酒廠酒堡」體驗金車威士忌酒堡之旅，占地廣可以免費入場， 免費停車場，可以免費預約餐訪現代化的製程及廠房， 可以觀看威士忌釀造的過程很讚，威士忌平均10ml要100元。室內環境寬敞舒適，提供了非常好的用餐及喝咖啡的場所，值得下午來、喝咖啡的好地方、威士忌冰淇淋好好吃！
金車酒廠伯朗咖啡館 行程推薦
- 會議室簡報（會議中心演藝廳）（15分鐘）
- 參觀噶瑪蘭威士忌生產線，並由導覽人員集合解說，人多時改以語音廣播方式導覽（25分鐘）
- 酒堡品評區，試飲噶瑪蘭威士忌（20分鐘）
- 伯朗咖啡館－休憩品嘗咖啡及用餐（50分鐘）
- 噶瑪蘭花園廳-複合式空間品飲多種噶瑪蘭威士忌酒款及DIY調酒活動(收費活動)（30分鐘）
- B行程 宜蘭礁溪（合計約2小時）宜蘭礁溪礁溪蘭花園 + 礁溪伯朗咖啡館 +金車生技水產養殖研發中心
- 宜蘭礁溪蘭花園（30分鐘）
- 礁溪伯朗咖啡館－休憩品嘗咖啡及用餐（1小時）
- 鮮蝦養殖場（30分鐘）
- C行程 宜蘭頭城（合計約4小時）宜蘭頭城頭城城堡咖啡一館 + 風車館 + 環山步道 + 頭城城堡咖啡二館
- 宜蘭頭城城堡咖啡一館－觀景休憩、品嘗咖啡及用餐
- 風車館－景觀休憩
- 環山步道－山景景觀休憩
- 頭城城堡二館－觀景休憩、品嘗咖啡及用餐
金車噶瑪蘭威士忌酒廠 附近景點美食
- 必吃美食：金車噶瑪蘭威士忌酒廠酒堡、鰻晏、兔子迷宮、紅倉庫桶仔雞、松叁雞、棗稻田、橘子咖啡、魚丸米粉
- 熱門景點：望龍埤、可達羊場、蜂采館、木渠多肉、鐵牛車力阿卡、蜊埤湖、勝洋水草休閒農場、橘之鄉、羌仔連埤
- 宜蘭飯店：蘭城晶英酒店、悅川酒店
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