為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

2025-03-21 16:35:15 文字：紫色微笑
share
紫色微笑

紫色微笑

給個讚

位於宜蘭員山的金車噶瑪蘭威士忌酒廠酒堡，是員山鄉的免費觀光工廠。現代化的釀酒廠產出榮獲獎項肯定的噶瑪蘭威士忌，提供免費導覽行程、威士忌試飲，還有好吃的威士忌冰淇淋，園區還有「員山酒堡咖啡館」「伯朗咖啡館員山門市」來喝咖啡吃下午茶，之後還能順遊員山一日遊

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

本文重點｜快速連結

Toggle

金車噶瑪蘭威士忌酒廠 景點資訊

  • 地址：264宜蘭縣員山鄉員山路二段326號
  • 營業時間：9:00~18:00
  • 酒廠電話：03-922-9000
  • 咖啡館電話：03-922-5428
  • 官網FB
  • 假日時段，30人以上團體用餐須事先預約
  • 寵物進入館內，請配合全程待在提籃、推車內(導盲犬例外)

金車噶瑪蘭威士忌酒廠 交通停車

  1. 假日觀光景點公車
    【綠12】松羅線（經金車酒廠）首班08:30、末班18:00、班距60分鐘 (整點發車)
    行駛路線：宜蘭轉運站─舊宜蘭站（幸福轉運站）─火車站前站（幾米廣場）─宜蘭公園（中山公園）─新月廣場（宜蘭酒廠）─員山公園─橫山頭休閒農業區（勝洋水草）─金車酒廠─蜂采館─福德廟─大同鄉公所─九寮溪─玉蘭─松羅
    國光客運 綠12線 行車資訊 ※採二段式段次計費，每段次計收20元，計費緩衝區間為金車酒廠
  2. 葛瑪蘭客運，宜蘭勁好行752 (宜蘭轉運站-內城員山榮民醫院)去程：宜蘭轉運站 → 員山農會成功分部(請於此站下車)
    回程：金車酒廠站 → 宜蘭轉運站
    宜蘭勁好行行車資訊 ※實際票價資訊請洽葛瑪蘭客運 ※於「員山農會成功分部」下車後，步行5分鐘即可抵達
  3. 國光客運1786線 (宜蘭轉運站-內城榮民醫院)
    去程：宜蘭轉運站 →下深溝站(請於此站下車)回程：下深溝站→ 宜蘭轉運站
    國光客運行車資訊 ※於「下深溝站」下車後，步行10分鐘即可抵達。

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

金車噶瑪蘭威士忌酒廠 地圖

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

  1. 園區停車場很多，「第一站」、是在會議中心聽簡報，為團客的行程遊覽車的停車場。
  2. 若是要到咖啡門市，停「三號停車場」，下車看到「第二站酒廠入口」。建議進入園區右轉，直行左轉、再左轉，停在咖啡門市附近的停車場

金車噶瑪蘭威士忌酒廠 空間環境

  • 酒廠提供免費導覽時段，定時定點集合式導覽進行，於官網登記導覽
    中文導覽時段：10:00 | 13:00 | 16:00
    英文導覽時段：11:00
    日文導覽時段：13:00

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

在宜蘭員山鄉間，很難得見到氣派的LOBBY。

原本從大門外就可以看見這棟西式的建築，沒想到看到本尊後，才知道他大的嚇人。

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

  宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

平日遊酒堡，沒想到在我們後面也來了幾組遊客，大家等待兩點，看二小段影片，一支是金車的企業簡介，一支是最近上檔的威士忌廣告。

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

在這裡開會真是氣派

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

在一樓的演藝廳裏看影片，特別的借用窗外的景物來當舞台的背景，非常自然，也很特別。約15分後，自行開車跟著解說員朝酒堡前進，金車公司全程都會派人導覽。

 

越來越接近了….看見廣告裡的煙囪….

金車噶瑪蘭威士忌酒廠 免費導覽

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

後來才知，我所謂造型獨特的煙囪，在國外代表就是生產威士忌的酒莊。

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

威士忌的水，就是從這裡抽取中央山脈與雪山山脈間天然純淨的水源。

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

一進了工廠，馬上感受到酒香撲鼻，非常怡人的香氣。

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市
門口擺放了金車專屬的橡木桶

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

導覽人員開始就牆上的廣告物，來為遊客解說威士忌的種種點滴。

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市   宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

 宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市
宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

 

經過初步的了解後，接著就是參觀製程了。

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

這裏在規畫之初，早已預先作好了觀光工廠的準備，所以上了走道後，兩側的玻 璃窗外就是工廠的所在。

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市
糖化 

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

跟著生產線一階段、一階段的進行，也完成了整套製程。

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

蒸餾

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

發酵

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市
哇~~兩年以上的橡木桶裝威士忌，有這麼多可以喝耶!!

最後來到了儲藏威士忌的地方，一看，哇，這怎麼跟一般實際上的威士忌存放方式大不相同?!經解說人員一說明，才知道金車是用食品衛生的方式來處理威士忌，所以很多流程都和國外的不一樣。有到過國外參觀威士忌工廠的，就知道那裏不同囉!

酒堡伯朗咖啡館 威士忌品酒體驗

接下來當然是最重要的階段，品酒囉。
宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

 

離開工廠來到酒堡，一進到品酒大廳，原來這裏空間也很大，樓上還有伯朗咖啡廳呢!

 宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市  宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市 宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

等坐定位後，專人解說這支ka va lan 威士忌的特性。試飲威士忌平均10ml要100元。

喝了一口後，覺得滿香醇順喉的，也沒有烈酒的辛辣度，而且因製法的不同，也沒有蘇格蘭威士忌有泥媒的味道。

先透著光看威士忌的色澤、搖一搖會出現劃痕，表示純度越好。

我平時不喝酒，但是，一口喝下真的有香氣，不像老爸喝的那種非常嗆。

接著用新口味的波爾茶來加入酒當中，變成雞尾酒了，口味超級好喝的呢!我一下子就喝光光，還好Ben阻止我，不然我會拿他剩下的來喝。

 宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市
杯子、酒杯墊都有ka va lan 字樣，小姐還提醒大家，杯墊可以帶走作紀念，但是杯子不行喔^^ 

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

一旁關寬廣的購物區，成列的都是金車相關產品，一樓小攤位的威士忌冰淇淋也超好吃！

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市
後來一看到標價~不便宜啊!

伯朗咖啡館員山門市

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

「員山伯朗咖啡館」在金車噶瑪蘭威士忌酒廠的二樓，座位多又寬敞的咖啡廳

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

逛完噶瑪蘭威士忌酒廠可以上來休息一下，不管是吃正餐或來吃點心都不錯

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

員山酒堡咖啡館 菜單價位

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

薄餅的披薩，真的只適合一人份，不大喔！

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市  宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

肉桂捲偏較乾，對我來說有點太甜

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

最推薦鹹派超好吃，份量不小、餡料很飽滿！

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

也很推薦蜂蜜鬆餅，份量大、口感很酥脆趁熱吃相當好吃

咖啡和水果茶都很推薦，可惜飲料都是用塑膠杯裝，少了一種感覺

金車噶瑪蘭威士忌酒廠 心得評價

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

金車噶瑪蘭威士忌酒廠酒堡體驗金車威士忌酒堡之旅占地廣可以免費入場， 免費停車場，可以免費預約餐訪現代化的製程及廠房， 可以觀看威士忌釀造的過程很讚，威士忌平均10ml要100元。室內環境寬敞舒適，提供了非常好的用餐及喝咖啡的場所，值得下午來、喝咖啡的好地方、威士忌冰淇淋好好吃！

金車酒廠伯朗咖啡館 行程推薦

  • 會議室簡報（會議中心演藝廳）（15分鐘）
  • 參觀噶瑪蘭威士忌生產線，並由導覽人員集合解說，人多時改以語音廣播方式導覽（25分鐘）
  • 酒堡品評區，試飲噶瑪蘭威士忌（20分鐘）
  • 伯朗咖啡館－休憩品嘗咖啡及用餐（50分鐘）
  • 噶瑪蘭花園廳-複合式空間品飲多種噶瑪蘭威士忌酒款及DIY調酒活動(收費活動)（30分鐘）

 

  • 宜蘭礁溪蘭花園（30分鐘）
  • 礁溪伯朗咖啡館－休憩品嘗咖啡及用餐（1小時）
  • 鮮蝦養殖場（30分鐘）

 

  • 宜蘭頭城城堡咖啡一館－觀景休憩、品嘗咖啡及用餐
  • 風車館－景觀休憩
  • 環山步道－山景景觀休憩
  • 頭城城堡二館－觀景休憩、品嘗咖啡及用餐

金車伯朗咖啡城堡一館二館

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

金車噶瑪蘭威士忌酒廠 附近景點美食

員山美食推薦

宜蘭縣員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠》酒堡試飲威士忌、伯朗咖啡館員山門市

延伸閱讀

宜蘭景點  花蓮景點  台東景點  台北景點
基隆景點  桃園景點  新竹景點  苗栗景點 
台中景點  彰化景點  南投景點   雲林景點
嘉義景點  台南景點  高雄景點  屏東景點
澎湖景點  金門景點  馬祖景點 

▼ 評分文章，點5顆☆幫紫色微笑加油喔 ▼
[平均評分: 0]

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
keyboard_arrow_up